Почеттино: все игроки «Тоттенхэма» — герои, но Моура был супергероемЧемпионат 17:40

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал победу в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (3:2) и выход «шпор» в финал турнира.

Почеттино: все игроки «Тоттенхэма» — герои, но Моура был супергероем

Общество Министр здравоохранения Норвегии разрешила гражданам пить и курить Новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг заявила, что людям должно быть разрешено курить, пить алкоголь и есть мясо.

Происшествия В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.

Армия и оружие Мадуро уволил из армии 55 военных после попытки госпереворота Президент Венесуэлы Николас Мадуро уволил из армии 55 военнослужащих в связи с их причастностью к попытке государственного переворота в республике.

Футбол «Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.

Политика Китай и Франция призвали сохранить ядерную сделку с Ираном Китай и Франция выступили за полное выполнение положений ядерной сделки с Ираном всеми участниками соглашения.

Космос Россия начала разработку станции для доставки лунного грунта НПО имени Лавочкина (входит в «Роскосмос») приступило к разработке автоматической межпланетной станции «Луна-28», которой предстоит доставить на Землю лунный грунт в замороженном виде, сообщил «РИА Новости» источник в ракетно-космической отрасли.

Происшествия Суд признал Мамаева и Кокорина виновными Пресненский суд Москвы в среду, 8 мая, признал виновными футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева по делу о двух драках.

Политика Порошенко назвал участников акции «Бессмертный полк» «ряжеными» Действующий президент Украины Петр Порошенко в ходе своего выступления, приуроченному ко Дню победы над нацизмом, назвал участников проходящей по всему миру акции "Бессмертный полк" "ряжеными".

Армия и оружие Совбез ООН соберется на экстренное заседание по Сирии «Заседание (внеочередное) Совбеза по Сирии назначено на утро пятницы, оно будет закрытым», – сообщил источник, передает РИА «Новости».

Шоу-бизнес Ксению Собчак застукали с сигаретой Пользователи Сети неоднозначно отнеслись к такому образу Собчак, в особенности к сигарете в ее руке.

Культура Малахов вырезал Волочкову из посвященного «Евровидению» эфира Шоумен Андрей Малахов вырезал кадры с Анастасией Волочковой из передачи "Прямой эфир", посвященной проводам Сергея Лазарева на конкурс "Евровидение" в Израиль.

Футбол Блаттер подаст в суд на ФИФА с целью вернуть коллекцию часов Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер в ближайшее время подаст в суд на организацию.

Кино Роберт Дауни мл. не хотел произносить главную фразу «Мстителей 4» Ключевую фразу фильма "Мстители 4: Финал", которую в одной из последних сцен произносит Тони Старк, придумали не сценаристы или режиссеры картины.

Политика Захарова поймала МИД Украины на незнании даты окончания Второй мировой Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.

Культура Скончался композитор Евгений Крылатов В Москве скончался композитор Евгений Крылатов. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.

Общество Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.

Политика Порошенко рассказал о своей главной цели в политике Президент Украины Петр Порошенко, заявил, что главная цель, с которой он остается в политике, заключается в обеспечении неотвратимости курса страны в ЕС и НАТО.

Авто Китай начнет экспорт подержанных автомобилей Китай начнет экспортировать подержанные автомобили. Соответствующее разрешение для ряда городов приняло министерство торговли КНР.

Общество Как проходило оглашение приговора по делу Кокорина и Мамаева Ажиотаж Оглашение приговора Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому вызвало настоящий ажиотаж среди представителей СМИ.