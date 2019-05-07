Почеттино может покинуть «Тоттенхэм» в случае победы в Лиге чемпионовГазета.Ru 15:47

Наставник "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино не исключает ухода из команды в случае триумфа в Лиге чемпионов, передает "Советский спорт".

Почеттино может покинуть «Тоттенхэм» в случае победы в Лиге чемпионов

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