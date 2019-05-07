Футбол
Почеттино может покинуть «Тоттенхэм» в случае победы в Лиге чемпионовГазета.Ru 15:47
Наставник "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино не исключает ухода из команды в случае триумфа в Лиге чемпионов, передает "Советский спорт".
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 16:21, Ашберн
Политика
В конгрессе США назвали возмутительным отзыв посла на Украине
Лидер демократического большинства в палате представителей конгресса США Стени Хойер и председатель комитета по иностранным делам Элиот Энгел считают возмутительным решение отозвать посла на Украине Мари Йованович.
Обновлено в 12:22
Финансы
ЦБ получил почти 435 млрд рублей годового убытка
Годом ранее убыток ЦБ составлял 435,3 млрд руб. Это был первый убыток регулятора за последние 20 лет.
Обновлено в 13:10
Происшествия
«Аэрофлот» более 10 лет будет перечислять зарплату погибшего бортпроводника его семье
Обновлено в 12:27
Футбол
Летом УЕФА рассмотрит вопрос об участии крымского клуба в еврокубках
Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха сообщил, что один из клубов полуострова может получить путёвку в еврокубки.
Обновлено в 13:14
Политика
Порошенко подписал указ по укреплению обороны Украины
Украинский лидер Пётр Порошенко подписал указ «О мерах по укреплению обороноспособности государства», предложенный Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).
Обновлено в 16:14
Политика
Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Апостроф" заявил, что в 1954 году Никита Хрущев "заставил" Украинскую ССР принять в свой состав Крым.
Обновлено в 10:14
Гаджеты
Представлена операционная система Android 10
Компания Google только что завершила презентацию операционной системы Android 10, которая пока не получила собственного имени.
Обновлено в 14:35
Происшествия
Все захваченные заложники в магазине под Тулузой освобождены
Захвативший заложников в табачном магазине коммуны Бланьяк под Тулузой 17-летний молодой человек отпустил всех заложников.
Обновлено в 15:54
Происшествия
Двое объявлены в розыск по делу о грязной нефти в «Дружбе»
Два человека объявлены в розыск по делу о загрязненной нефти в нефтепроводе "Дружба", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:04
Шоу-бизнес
Принц Уильям эмоционально прокомментировал рождение племянника
Кстати, принц Гарри тоже эмоционально комментировал появление на свет долгожданного сына.
Обновлено в 11:00
Авто
Объявлены цены на обновленный Mercedes-Benz GLC в России
Российский офис Mercedes-Benz определился с ценами и комплектациями обновленного кроссовера Mercedes-Benz GLC.
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес
Брэд Питт опроверг слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон
Стоит отметить, что слухи о воссоединении Брэда Питта с Дженнифер Энистон появляются среди поклонников пары с завидной регулярностью.
Обновлено в 16:02
Кино
HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks
Телеканал HBO пошутил по поводу появившегося в эпизоде «Игры престолов» стакана кофейни Starbucks.
Обновлено в 04:02
Общество
Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке
Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Общество
В Британии нашли самую сексуальную женщину-сантехника
Вне работы Карли любит яркий маникюр и макияж. Самая сексуальная женщина-сантехник по версии Daily Mail замужем, воспитывает сына.
Обновлено в 06:19
Космос
В Германии открыли первый электрический автобан
Первый электрический автобан открылся в федеральной земле Гессен в центральной части Германии.
Обновлено в 10:53
Здоровье
Сотни человек каждый день умирают от укусов змей
5,8 млн человек ежегодно кусают змеи, половина из которых ядовита.
Обновлено в 14:25
Шоу-бизнес
50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца
Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 19:22
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Авто
Ателье Gemballa модернизировало Porsche Carrera GT
Специалисты тюнинг-ателье Gemballa презентовали особенную версию Porsche Carrera GT.
Обновлено в 10:28
Экономика
Российский фонд подал иск против Литвы на миллиард рублей
Фонд сообщил, что подал иск в Международный арбитражный суд (ICC, Париж) о возмещении убытков за "незаконную экспроприацию" правительством Литвы банка Snoras в 2011 г. Уведомление об арбитражном разбирательстве направлено президенту Литвы Дале Грибаускайте, премьер-министру Саулюсу Сквернялису, министерствам юстиции, иностранных дел, финансов и Банку Литвы.
Обновлено в 15:13
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может отпустить Погба в «Реал»
Обновлено в 16:02
Происшествия
Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся
На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
Обновлено в 12:38
Здоровье
Названа главная причина преждевременной смертности
Стала известна главная причина преждевременной смертности среди населения всего мира.
Обновлено в 04:39
Общество
Генеральная репетиция парада прошла на Красной площади
На Красной площади прошла генеральная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:12
Общество
Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году
Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено в 10:49
Армия и оружие
Командующий войсками ЦВО исполнил мечту больного мальчика
Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин исполнил мечту 13-летнего Максима Журавлева, который страдает спинальной мышечной атрофией, прокатиться на боевом танке.
Обновлено в 14:24