Футбол

Почеттино дисквалифицирован на 2 матча за перепалку с арбитромSoccer.ru 04:23

Футбольная ассоциация Англии (FA) наказала главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино за ненадлежащее поведение в матче 27-го тура АПЛ с "Бернли" (1:2). Напомним, после финального свиста аргентинский специалист вступил в стычку с арбитром встречи Майком Дином.
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Главный тренер «Тоттенхэма» получил дисквалификацию

News.ru04:45

Покеттино дисквалифицирован на два матча за перепалку с судьей

Спорт-Экспресс04:08

Почеттино дисквалифицирован на 2 матча за перепалку с арбитром

Soccer.ru04:23

FA дисквалифицировала Почеттино на два матча

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«Тоттенхэм» проведет матч с «Ливерпулем» без тренера. Почеттино отстранили за оскорбления судьи

Sport24.ru04:41

Почеттино дисквалифицирован на 2 матча за конфликт с арбитром

Евро-футбол.ру04:31

Почеттино дисквалифицировали на 2 матча АПЛ за перепалку с арбитром Дином

Sports.ru04:04
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