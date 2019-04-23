Футбол
Почеттино был готов работать в РоссииНева Спорт 01:31
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино несколько лет назад был готов переехать работать в Россию. Об этом сообщил футбольный функционер Тимур Лепсая в эфире программы «Тотальный футбол» на «Матч ТВ». По словам Лепсая, их пути пересекались, когда тот еще возглавлял «Эспаньол».
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Армия и оружие
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Политика
Волкер поддержал намерение Зеленского вести переговоры с Путиным
Спецпредставитель госдепартамента США на Украине Курт Волкер поддерживает намерение Владимира Зеленского, победившего во втором туре выборов президента Украины, вести диалог с президентом России Владимиром Путиным.
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