Почеттино: «Верю в то, что это лучший в мире стадион»Soccer.ru вчера в 21:19

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поделился эмоциями после победы над "Кристал Пэлас" (2:0) в первом матче на новом стадионе "шпор". Это особенный момент, особенный вечер. Я чувствую и верю в то, что это лучший стадион в мире.

Почеттино: «Верю в то, что это лучший в мире стадион»

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