Футбол

Почеттино: «Верю в то, что это лучший в мире стадион»Soccer.ru вчера в 21:19

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поделился эмоциями после победы над "Кристал Пэлас" (2:0) в первом матче на новом стадионе "шпор". Это особенный момент, особенный вечер. Я чувствую и верю в то, что это лучший стадион в мире.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Почеттино: верю, что стадион «Тоттенхэма» — лучший в мире

Чемпионат00:04

Почеттино: «Верю в то, что это лучший в мире стадион»

Soccer.ruвчера в 21:19

Маурисио Почеттино: «„Тоттенхэм“ должен думать как большой клуб»

Матч ТВвчера в 07:50

Маурисио Почеттино: «„Тоттенхэм“ начинает новую главу. Мы коснулись славы – и теперь хотим коснуться трофеев»

Sports.ruвчера в 17:37

Почеттино посвятил первую победу на новом стадионе президенту «Тоттенхэма»

Евро-футбол.рувчера в 17:16

Покеттино: «Мы закрываем одну главу и открываем другую. Теперь мы должны коснуться славы, поднимая трофеи»

Бомбардир.рувчера в 18:43

Маурисио Почеттино: «„Тоттенхэм“ должен думать как большой клуб»

Sportbox.RUвчера в 07:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:25, Ашберн
Армия и оружие

Венесуэла стала полигоном для новой формы войны, заявил Мадуро

Венесуэла стала полигоном для новой формы войны с использованием электромагнитного и кибернетического оружия, направленного на системы жизнеобеспечения страны, заявил президент Венесуэлы.
Обновлено вчера в 23:24
Армия и оружие

Пенс призвал Турцию выбрать между НАТО и покупкой С-400

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Турции придется выбрать между партнерством с НАТО и покупкой российских ЗРК С-400.
Обновлено вчера в 16:25
Хоккей

Кейн обновил личный рекорд по очкам за сезон в НХЛ

Ранее достижением Кейна было 106 очков, которые он набрал в сезоне-2015/16. Вдобавок Кейн был признан первой звездой матча.
Обновлено в 00:10
Общество

Роструд рассказал о выходных на майские праздники

СМИ приводят слова заместителя главы Роструда: Иван Шкловец напомнил, что из-за переноса выходных с 5, 6 января и 23 февраля в мае россияне получат настоящие весенние каникулы — пишут «Аргументы и факты».
Обновлено вчера в 13:19
Единоборства

Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге

Анонсированный поединок тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге не состоится, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 11:01
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин закатил шумную вечеринку по случаю юбилея

Иосиф Пригожин закатил шумную вечеринку по случаю юбилея Фотографиями и видео с праздника поделилась в своем микроблоге Лера Кудрявцева, присутствовавшая на торжестве в качестве гостьи.
Обновлено вчера в 07:56
Политика

Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе

Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева, а не в телестудии.
Обновлено вчера в 21:49
Политика

В Венесуэле объявили о начале уголовного процесса над Гуаидо

В Венесуэле начинается уголовный процесс над лидером оппозиции Хуаном Гуаидо.
Обновлено вчера в 23:53
Общество

Власти Кузбасса проследят за ценами на цифровые приставки

Власти Кемеровской области, где 15 апреля произойдет отключение аналогового телесигнала, контролируют стоимость цифровых приставок, сообщил в интервью РИА Новости вице-губернатор Кузбасса Андрей Панов.
Обновлено в 01:41
Авто

Первый в России завод Mercedes-Benz откроет Владимир Путин

Первым с конвейера сойдет седан E-класса. Проектная мощность завода – 25 тысяч автомобилей в год.
Обновлено вчера в 01:57
Политика

Алексей Рогозин уйдет с поста гендиректора «Ил», сообщил источник

Алексей Рогозин уйдет с должности вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации и генерального директора Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационной отрасли.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с тульским микроавтобусом в Подмосковье

Обновлено в 02:12
Армия и оружие

В США заявили, что РФ нарастила арсенал тактического ядерного оружия

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд сообщил, что Россия существенно нарастила свой арсенал тактического ядерного оружия.
Обновлено вчера в 15:47
Кино

Новожилов: причиной смерти Булдакова стал оторвавшийся тромб

Обновлено вчера в 09:00
Единоборства

Уайт: ситуация между Хабибом и Конором дошла до неприемлемого уровня

Обновлено вчера в 16:48
Футбол

«Аякс» разгромил «Эммен» и поднялся на первое место

"Аякс" с разгромным счетом обыграл "Эммен" в матче 28-го тура чемпионата Голландии (5:2). Клуб из Амстердама набрал 68 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице.
Обновлено вчера в 16:38
Происшествия

В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня

В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02
Политика

Демократы захотели увидеть налоговые декларации Трампа

Демократы попросили Службу внутренних доходов (СВД) предоставить налоговые декларации Дональда Трампа за период с 2013 по 2018 годы.
Обновлено вчера в 21:55
Шоу-бизнес

Дамский угодник: почему Дмитрий Нагиев скрывает своих женщин и внебрачных детей

Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Происшествия

В Австралии приняли закон об ответственности соцсетей за сцены насилия

Австралийский парламент в четверг принял законопроект, который предусматривает штрафы и тюремные сроки для руководства медиакомпаний за неэффективную борьбу с содержащими сцены насилия материалами, сообщает агентство Рейтер.
Обновлено в 01:03
Политика

ВЦИОМ сообщил о симпатиях россиян к фаворитам выборов на Украине

Треть россиян (31%) призналась в симпатиях к победителю первого тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 01:27
Кино

Вышел первый трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом

Pictures представила первый трейлер фильма «Джокер». Лента рассказывает о враге супергероя Бэтмена, которого сыграл Хоакин Феникс.
Обновлено в 00:34
Политика

Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море

Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Общество

Москвичи смогут наблюдать первый весенний звездопад с 16 апреля

Жители Москвы смогут увидеть первый весенний звездопад с 16 по 25 апреля, пик активности метеорного потока Лириды придется на 23 апреля, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Обновлено в 01:23
Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода

Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия

МЧС закрывает московский Центр управления в кризисных ситуациях

В МЧС приняли решение закрыть московский Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС).
Обновлено в 01:01
Авто

Mercedes-Benz показал салон маленького Gelandewagen

Новый Mercedes-Benz GLB расположится в модельном ряду марки между GLA и GLC.
Обновлено вчера в 08:22
Экономика

Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты

Собранная НАПКА выборка охватила около 1 млн должников, опрошенных коллекторами по телефону в течение всего 2018 года, сообщили РБК в ассоциации.
Обновлено в 00:30
Экономика

Росстат пояснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувь

Росстат выпустил разъяснение результатов исследования «Комплексное наблюдение условий жизни населения», в котором сообщалось, что треть россиян не имеет денег на обувь, сообщает пресс-служба Росстата.
Обновлено вчера в 13:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Маурисио Почеттино
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 27 мая 2014 года - главный тренер английского клуба «Тоттенхэм Хотспур».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Тоттенхэм Хотспур
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Домашний стадион клуба - «Уэмбли».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное