Футбол
Почеттино: «Верю в то, что это лучший в мире стадион»Soccer.ru вчера в 21:19
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поделился эмоциями после победы над "Кристал Пэлас" (2:0) в первом матче на новом стадионе "шпор". Это особенный момент, особенный вечер. Я чувствую и верю в то, что это лучший стадион в мире.
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Почеттино посвятил первую победу на новом стадионе президенту «Тоттенхэма»
Евро-футбол.рувчера в 17:16
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Армия и оружие
Венесуэла стала полигоном для новой формы войны, заявил Мадуро
Венесуэла стала полигоном для новой формы войны с использованием электромагнитного и кибернетического оружия, направленного на системы жизнеобеспечения страны, заявил президент Венесуэлы.
Обновлено вчера в 23:24
Армия и оружие
Пенс призвал Турцию выбрать между НАТО и покупкой С-400
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Турции придется выбрать между партнерством с НАТО и покупкой российских ЗРК С-400.
Обновлено вчера в 16:25
Хоккей
Кейн обновил личный рекорд по очкам за сезон в НХЛ
Ранее достижением Кейна было 106 очков, которые он набрал в сезоне-2015/16. Вдобавок Кейн был признан первой звездой матча.
Обновлено в 00:10
Общество
Роструд рассказал о выходных на майские праздники
СМИ приводят слова заместителя главы Роструда: Иван Шкловец напомнил, что из-за переноса выходных с 5, 6 января и 23 февраля в мае россияне получат настоящие весенние каникулы — пишут «Аргументы и факты».
Обновлено вчера в 13:19
Единоборства
Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге
Анонсированный поединок тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге не состоится, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 11:01
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин закатил шумную вечеринку по случаю юбилея
Иосиф Пригожин закатил шумную вечеринку по случаю юбилея Фотографиями и видео с праздника поделилась в своем микроблоге Лера Кудрявцева, присутствовавшая на торжестве в качестве гостьи.
Обновлено вчера в 07:56
Политика
Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе
Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева, а не в телестудии.
Обновлено вчера в 21:49
Политика
В Венесуэле объявили о начале уголовного процесса над Гуаидо
В Венесуэле начинается уголовный процесс над лидером оппозиции Хуаном Гуаидо.
Обновлено вчера в 23:53
Общество
Власти Кузбасса проследят за ценами на цифровые приставки
Власти Кемеровской области, где 15 апреля произойдет отключение аналогового телесигнала, контролируют стоимость цифровых приставок, сообщил в интервью РИА Новости вице-губернатор Кузбасса Андрей Панов.
Обновлено в 01:41
Авто
Первый в России завод Mercedes-Benz откроет Владимир Путин
Первым с конвейера сойдет седан E-класса. Проектная мощность завода – 25 тысяч автомобилей в год.
Обновлено вчера в 01:57
Политика
Алексей Рогозин уйдет с поста гендиректора «Ил», сообщил источник
Алексей Рогозин уйдет с должности вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации и генерального директора Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационной отрасли.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие
В США заявили, что РФ нарастила арсенал тактического ядерного оружия
Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд сообщил, что Россия существенно нарастила свой арсенал тактического ядерного оружия.
Обновлено вчера в 15:47
Кино
Новожилов: причиной смерти Булдакова стал оторвавшийся тромб
Обновлено вчера в 09:00
Единоборства
Уайт: ситуация между Хабибом и Конором дошла до неприемлемого уровня
Обновлено вчера в 16:48
Футбол
«Аякс» разгромил «Эммен» и поднялся на первое место
"Аякс" с разгромным счетом обыграл "Эммен" в матче 28-го тура чемпионата Голландии (5:2). Клуб из Амстердама набрал 68 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице.
Обновлено вчера в 16:38
Происшествия
В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня
В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Демократы захотели увидеть налоговые декларации Трампа
Демократы попросили Службу внутренних доходов (СВД) предоставить налоговые декларации Дональда Трампа за период с 2013 по 2018 годы.
Обновлено вчера в 21:55
Шоу-бизнес
Дамский угодник: почему Дмитрий Нагиев скрывает своих женщин и внебрачных детей
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Происшествия
В Австралии приняли закон об ответственности соцсетей за сцены насилия
Австралийский парламент в четверг принял законопроект, который предусматривает штрафы и тюремные сроки для руководства медиакомпаний за неэффективную борьбу с содержащими сцены насилия материалами, сообщает агентство Рейтер.
Обновлено в 01:03
Политика
ВЦИОМ сообщил о симпатиях россиян к фаворитам выборов на Украине
Треть россиян (31%) призналась в симпатиях к победителю первого тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 01:27
Кино
Вышел первый трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом
Pictures представила первый трейлер фильма «Джокер». Лента рассказывает о враге супергероя Бэтмена, которого сыграл Хоакин Феникс.
Обновлено в 00:34
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Общество
Москвичи смогут наблюдать первый весенний звездопад с 16 апреля
Жители Москвы смогут увидеть первый весенний звездопад с 16 по 25 апреля, пик активности метеорного потока Лириды придется на 23 апреля, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Обновлено в 01:23
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
МЧС закрывает московский Центр управления в кризисных ситуациях
В МЧС приняли решение закрыть московский Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС).
Обновлено в 01:01
Авто
Mercedes-Benz показал салон маленького Gelandewagen
Новый Mercedes-Benz GLB расположится в модельном ряду марки между GLA и GLC.
Обновлено вчера в 08:22
Экономика
Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты
Собранная НАПКА выборка охватила около 1 млн должников, опрошенных коллекторами по телефону в течение всего 2018 года, сообщили РБК в ассоциации.
Обновлено в 00:30
Экономика
Росстат пояснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувь
Росстат выпустил разъяснение результатов исследования «Комплексное наблюдение условий жизни населения», в котором сообщалось, что треть россиян не имеет денег на обувь, сообщает пресс-служба Росстата.
Обновлено вчера в 13:21