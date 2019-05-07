Футбол

Почеттино: «„Тоттенхэм“ в сложной ситуации, но еще ничего не решено»Soccer.ru 12:34

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино пообщался с журналистами перед ответным матчем с "Аяксом" в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов. В первом поединке "шпоры" уступили дома (0:1). Поражение в первом матче, очевидно, усложняет нашу задачу, но исход противостояния еще не решен.
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Почеттино: «В противостоянии с „Аяксом“ еще ничего не решено»

ProstoProSport12:53

Маурисио Почеттино: «„Тоттенхэм“ должен показать свой лучший футбол»

Sportbox.RU12:19

Почеттино: «Отрицательный результат осложняет задачу „Тоттенхэма“ на завтра, но ничего не решено»

Sport24.ru12:20

Маурисио Почеттино: «„Тоттенхэм“ должен показать свой лучший футбол»

Матч ТВ12:19

Почеттино: «„Тоттенхэм“ в сложной ситуации, но еще ничего не решено»

Soccer.ru12:34
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Финансы

Банк России в 2018 году получил убыток в 434,6 млрд рублей

Банк России по итогам 2018 года получил убыток в размере в 434,6 млрд рублей, годом ранее он составлял 435,3 млрд рублей.
Обновлено в 12:36
Общество

Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Гаджеты

Обновлен рейтинг самых мощных смартфонов

Создатели AnTuTu — одного из самых авторитетных бенчмарков для оценки быстродействия мобильных устройств — обновили список самых высокопроизводительных Android-смартфонов.
Обновлено в 11:33
Происшествия

«Аэрофлот» начал выплаты компенсаций после катастрофы в «Шереметьево»

Авиакомпания «Аэрофлот» во вторник, 7 мая, начала выплачивать компенсации членам экипажа и пассажирам рейса SU1492 Москва – Мурманск, потерпевшего крушение при аварийной посадке в «Шереметьево».
Обновлено в 10:40
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

Опубликовано фото пилота, вернувшегося в горящий «Суперджет»

Отец командира воздушного судна Дениса Евдокимова в беседе с Пятым каналом подтвердил, что его сын дал приказ второму пилоту Максиму Кузнецову покинуть самолет по тросу, а сам до последнего оставался в горящем «Суперджете».
Обновлено в 10:14
Хоккей

Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода

Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.
Обновлено в 11:04
Происшествия

Блогер Соколовский освобожден от наказания за ловлю покемонов в храме

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга освободил видеоблогера Руслана Соколовского от наказания по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти к социальной группе) в связи с ее частичной декриминализацией, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 13:10
Финансы

Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях

Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка.
Обновлено в 08:05
Культура

Умерла автор «гардемаринов» Нина Соротокина

Обновлено в 11:05
Общество

Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Общество

В Чечне заработало такси для женщин

В Чечне запустили специальную службу такси для женщин.
Обновлено в 09:10
Политика

Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Апостроф" заявил, что в 1954 году Никита Хрущев "заставил" Украинскую ССР принять в свой состав Крым.
Обновлено в 10:14
Общество

Минтруд составил график праздничных дней в 2020 году

Министерство труда опубликовало проект постановления правительства о переносе выходных и праздничных дней в 2020 г. Выходные дни 4–5 января предлагается перенести на 4–5 мая, что позволит населению отдыхать в первые майские праздники с 1 по 5 число.
Обновлено в 11:57
Кино

HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks

Обновлено в 04:02
Армия и оружие

«Рособоронэкспорт» с начала 2019 года заключил контрактов на $5,2 млрд

"Рособоронэкспорт" подписал с начала года контракты на $5,2 млрд, а также поставил за рубеж вооружения и технику на сумму $4,9 млрд.
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца

Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 19:22
Политика

Кириллу Вышинскому продлили арест

Подольский суд Киева продлил арест руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, сообщил адвокат Андрей Доманский.
Обновлено в 11:04
Экономика

ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Олега Бойко

Банк России назвал неудовлетворительной деловую репутацию бизнесмена Олега Бойко.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие

Первый серийный Су-57 поступит в ВКС до ноября этого года

Издание со ссылкой на источник сообщает, что первый серийный Су-57 из установочной партии поступит в ВКС до ноября 2019 года.
Обновлено в 12:39
Происшествия

В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день

Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Общество

Ярошенко удалили опухоли желудка в больнице при тюрьме в США

В США Ярошенко был приговорен 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы.
Обновлено в 11:10
Политика

На Украине избран глава Высшего антикоррупционного суда

Главой Высшего антикоррупционного суда (ВАС) Украины избрана Елена Танасевич. Ее кандидатуру поддержали 23 судьи из 38.
Обновлено в 10:38
Космос

На Луне обнаружена космическая база пришельцев Андромеды

Получены новые снимки поверхности Луны, подтверждающие теорию о существовании инопланетных баз на спутнике, считают уфологи.
Обновлено в 10:33
Общество

Россия ограничила ввоз молочной продукции с 37 предприятий Белоруссии

Россельхознадзор с 8 мая запрещает ввоз молочной продукции с 37 предприятий Белоруссии, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 05:28
Политика

США посоветовали Европе покупать газ из «демократических источников»

США порекомендовали Европе закупать энергоносители из «демократических источников». Такое мнение озвучил посол США в ЕС Гордон Сондлэнд.
Обновлено в 12:44
Происшествия

Суд арестовал четверых подозреваемых в загрязнении нефти

Самарский районный суд отправил на два месяца в СИЗО четырех фигурантов дела о загрязнении нефти, поступавшей из России по трубопроводу «Дружба», говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России (СКР).
Обновлено в 09:28
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров

Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Авто

Производство кроссовера Haval H2 может быть начато на территории РФ

Обновлено в 00:58
Шоу-бизнес

Наталья Подольская восхитила фанатов стройной фигурой на семейном фото

Многочисленные фанаты восхитились стройной фигурой российской артистки, которая отправилась на курорт с мужем и сыном.
Обновлено в 06:55
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Маурисио Почеттино
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Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 27 мая 2014 года - главный тренер английского клуба «Тоттенхэм Хотспур».
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Нидерландский профессиональный футбольный клуб из Амстердама. Основан 18 марта 1900 года. Домашний стадион клуба, «Йохан Кройф Арена», был открыт в 1996 году и является крупнейшим после Олимпийского футбольным стадионом в Нидерландах, вмещающим более 52 тысяч болельщиков.
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