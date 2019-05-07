Футбол
Почеттино: «„Тоттенхэм“ в сложной ситуации, но еще ничего не решено»Soccer.ru 12:34
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино пообщался с журналистами перед ответным матчем с "Аяксом" в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов. В первом поединке "шпоры" уступили дома (0:1). Поражение в первом матче, очевидно, усложняет нашу задачу, но исход противостояния еще не решен.
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Общество
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Обновлен рейтинг самых мощных смартфонов
Создатели AnTuTu — одного из самых авторитетных бенчмарков для оценки быстродействия мобильных устройств — обновили список самых высокопроизводительных Android-смартфонов.
Обновлено в 11:33
Происшествия
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Обновлено в 10:40
Происшествия
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Происшествия
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Обновлено в 10:14
Хоккей
Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода
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Блогер Соколовский освобожден от наказания за ловлю покемонов в храме
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга освободил видеоблогера Руслана Соколовского от наказания по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти к социальной группе) в связи с ее частичной декриминализацией, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 13:10
Финансы
Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях
Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка.
Обновлено в 08:05
Культура
Умерла автор «гардемаринов» Нина Соротокина
Обновлено в 11:05
Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Общество
В Чечне заработало такси для женщин
В Чечне запустили специальную службу такси для женщин.
Обновлено в 09:10
Политика
Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Апостроф" заявил, что в 1954 году Никита Хрущев "заставил" Украинскую ССР принять в свой состав Крым.
Обновлено в 10:14
Общество
Минтруд составил график праздничных дней в 2020 году
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Армия и оружие
«Рособоронэкспорт» с начала 2019 года заключил контрактов на $5,2 млрд
"Рособоронэкспорт" подписал с начала года контракты на $5,2 млрд, а также поставил за рубеж вооружения и технику на сумму $4,9 млрд.
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес
50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца
Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 19:22
Политика
Кириллу Вышинскому продлили арест
Подольский суд Киева продлил арест руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, сообщил адвокат Андрей Доманский.
Обновлено в 11:04
Экономика
ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Олега Бойко
Банк России назвал неудовлетворительной деловую репутацию бизнесмена Олега Бойко.
Обновлено в 04:10
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Издание со ссылкой на источник сообщает, что первый серийный Су-57 из установочной партии поступит в ВКС до ноября 2019 года.
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Ярошенко удалили опухоли желудка в больнице при тюрьме в США
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На Украине избран глава Высшего антикоррупционного суда
Главой Высшего антикоррупционного суда (ВАС) Украины избрана Елена Танасевич. Ее кандидатуру поддержали 23 судьи из 38.
Обновлено в 10:38
Космос
На Луне обнаружена космическая база пришельцев Андромеды
Получены новые снимки поверхности Луны, подтверждающие теорию о существовании инопланетных баз на спутнике, считают уфологи.
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Россия ограничила ввоз молочной продукции с 37 предприятий Белоруссии
Россельхознадзор с 8 мая запрещает ввоз молочной продукции с 37 предприятий Белоруссии, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 05:28
Политика
США посоветовали Европе покупать газ из «демократических источников»
США порекомендовали Европе закупать энергоносители из «демократических источников». Такое мнение озвучил посол США в ЕС Гордон Сондлэнд.
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Происшествия
Суд арестовал четверых подозреваемых в загрязнении нефти
Самарский районный суд отправил на два месяца в СИЗО четырех фигурантов дела о загрязнении нефти, поступавшей из России по трубопроводу «Дружба», говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России (СКР).
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Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
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Наталья Подольская восхитила фанатов стройной фигурой на семейном фото
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