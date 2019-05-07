Футбол

Почеттино: «„Тоттенхэм“ в сложной ситуации, но еще ничего не решено»Soccer.ru 12:34

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино пообщался с журналистами перед ответным матчем с "Аяксом" в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов. В первом поединке "шпоры" уступили дома (0:1). Поражение в первом матче, очевидно, усложняет нашу задачу, но исход противостояния еще не решен.
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Готов на подвиг

Российская газета15:05

Почеттино заявил, что «Тоттенхэму» нечего терять в ответном матче ЛЧ с «Аяксом»

RT на русском13:43

Маурисио Почеттино: «„Тоттенхэм“ должен показать свой лучший футбол»

Матч ТВ12:19

Почеттино: «„Тоттенхэм“ в сложной ситуации, но еще ничего не решено»

Soccer.ru12:34

Почеттино: «Отрицательный результат осложняет задачу „Тоттенхэма“ на завтра, но ничего не решено»

Sport24.ru12:20

Почеттино: «В противостоянии с „Аяксом“ еще ничего не решено»

ProstoProSport12:53

Маурисио Почеттино: «„Тоттенхэм“ должен показать свой лучший футбол»

Sportbox.RU12:19
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Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

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Минобороны показало уникальные снимки полководцев времен войны

Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны.
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Происшествия

«Аэрофлот» более десяти лет будет выплачивать зарплату погибшего бортпроводника его семье

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США решили направить госпитальный корабль к берегам Венесуэлы

"В июне по распоряжению президента Трампа ВМС США направляют в регион Карибского моря, Центральной и Южной Америки госпитальный корабль Comfort".
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Музыка

Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»

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Происшествия

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Норвежский суд приговорил гражданина России, ограбившего в декабре 2018 года единственный банк на архипелаге Шпицберген, к 14 месяцам лишения свободы, сообщает телерадиокомпания NRK.
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Происшествия

Ошибка пилотов является приоритетной версией катастрофы SSJ 100

СКР ранее заявлял, что рассматривает три основные версии трагедии: недостаточную квалификацию пилотов, неисправность самолета и плохую погоду.
Обновлено в 01:35
Происшествия

В Колорадо не менее семи человек пострадали при стрельбе в школе

По меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы в школе в американском штате Колорадо, двое подозреваемых задержаны, сообщил в Twitter шериф округа Дуглас.
Обновлено в 18:12
Происшествия

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Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Экономика

«Руспродсоюз» объяснил подорожание хлеба

В марте цены выросли на 7,5%, в декабре 2018 года — на 5,2%. Отметим, что о росте цен на хлеб на уровне 6–7% «Руспродсоюз» предупреждал еще в январе.
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Армия и оружие

Порошенко подписал указ об укреплении обороноспособности Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О мерах по укреплению обороноспособности государства».
Обновлено в 16:35
Экономика

Глава Промсвязьбанка доложил Путину об успехах опорного банка для ОПК

Глава банка добавил, что банк достаточно активно включился в поддержку малого и среднего предпринимательства, а также развивает работу с физическими лицами: потребкредитование, ипотека, военная ипотека.
Обновлено в 07:58
Общество

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

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Телеканал HBO объяснил неожиданное появление стакана с кофе из одной из популярных кофеен в кадре сериала "Игра престолов", передает New York Post.
Обновлено в 08:39
Общество

На юге Сицилии продают дома за один евро

Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за 1 евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.
Обновлено в 17:37
Общество

На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти

На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Генсек ООН выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьеве

«Генеральный секретарь написал письмо президенту России Путину, в котором выразил свои глубокие соболезнования и скорбь в связи с гибелью людей в катастрофе самолёта в московском аэропорту на выходных», — сообщил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
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«Зенит» будет награждён золотыми медалями на матче с ЦСКА

Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин рассказал, что на домашней встрече «Зенита» с ЦСКА в 28-м туре петербургская команда будет награждена золотыми медалями.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Опубликованы данные с черных ящиков разбившегося в Шереметьево SSJ 100

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Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца

Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
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Общество

Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатом

В Россельхознадзоре рассказали, сколько молока и молочных продуктов производится ежегодно в России и какая часть продукции не соответствует стандартам.
Обновлено в 15:28
Армия и оружие

Россия разработает первый атомный авианосец

Россия начнет разработку первого атомного авианосца в 2023 году.
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Гаджеты

Windows 10 получит встроенное ядро Linux от Microsoft

Как отметили представители Microsoft в своём блоге, это первый случай, когда полноценное ядро Linux станет встроенным компонентом Windows.
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Общество

В России упростят процедуру получения инвалидности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал скорое упрощение правил признания человека инвалидом.
Обновлено в 06:45
Общество

В центре Екатеринбурга прошла масштабная репетиция парада Победы

В течение часа военнослужащие ЦВО отработали все нюансы большого праздника Военнослужащие Центрального военного округа провели в центре Екатеринбурга генеральную репетицию предстоящего парада Победы, показав любознательным горожанам секреты и нюансы предстоящего праздника.
Обновлено в 16:25
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Картины бурятского художника выставят в Венеции

Обновлено вчера в 23:35
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Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 27 мая 2014 года - главный тренер английского клуба «Тоттенхэм Хотспур».
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