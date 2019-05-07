Футбол
Почеттино: «„Тоттенхэм“ в сложной ситуации, но еще ничего не решено»Soccer.ru 12:34
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино пообщался с журналистами перед ответным матчем с "Аяксом" в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов. В первом поединке "шпоры" уступили дома (0:1). Поражение в первом матче, очевидно, усложняет нашу задачу, но исход противостояния еще не решен.
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Общество
Минобороны показало уникальные снимки полководцев времен войны
Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 17:18
Футбол
Михаил Вартапетов: «„Ливер“ — „Барса“ — 4:0. „Ливер“ — „Спартак“ — 7:0. Не ругайте нас больше»
Болеем за «Спартак», — написал Вартапетов в Ins Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе «Метрополитано».
Обновлено в 19:05
Происшествия
«Аэрофлот» более десяти лет будет выплачивать зарплату погибшего бортпроводника его семье
Обновлено в 16:04
Политика
США решили направить госпитальный корабль к берегам Венесуэлы
"В июне по распоряжению президента Трампа ВМС США направляют в регион Карибского моря, Центральной и Южной Америки госпитальный корабль Comfort".
Обновлено в 16:27
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено в 14:51
Происшествия
Шереметьево назвало причину возвращения SSJ-100 в аэропорт
Аэропорт Шереметьево назвал причину возвращения самолета SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот».
Обновлено в 14:24
Происшествия
Опубликовано видео вооруженного нападения на бизнесмена в Балашихе
В Сети появилось видео нападения на мужчину в одном из дворов Балашихи.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Ограбившего банк на Шпицбергене россиянина приговорили к 14 месяцам
Норвежский суд приговорил гражданина России, ограбившего в декабре 2018 года единственный банк на архипелаге Шпицберген, к 14 месяцам лишения свободы, сообщает телерадиокомпания NRK.
Обновлено в 12:53
Происшествия
Ошибка пилотов является приоритетной версией катастрофы SSJ 100
СКР ранее заявлял, что рассматривает три основные версии трагедии: недостаточную квалификацию пилотов, неисправность самолета и плохую погоду.
Обновлено в 01:35
Происшествия
В Колорадо не менее семи человек пострадали при стрельбе в школе
По меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы в школе в американском штате Колорадо, двое подозреваемых задержаны, сообщил в Twitter шериф округа Дуглас.
Обновлено в 18:12
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Экономика
«Руспродсоюз» объяснил подорожание хлеба
В марте цены выросли на 7,5%, в декабре 2018 года — на 5,2%. Отметим, что о росте цен на хлеб на уровне 6–7% «Руспродсоюз» предупреждал еще в январе.
Обновлено в 15:14
Армия и оружие
Порошенко подписал указ об укреплении обороноспособности Украины
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О мерах по укреплению обороноспособности государства».
Обновлено в 16:35
Экономика
Глава Промсвязьбанка доложил Путину об успехах опорного банка для ОПК
Глава банка добавил, что банк достаточно активно включился в поддержку малого и среднего предпринимательства, а также развивает работу с физическими лицами: потребкредитование, ипотека, военная ипотека.
Обновлено в 07:58
Здоровье
Названы 7 продуктов питания для здоровья волос
Медиками названы 7 продуктов питания для здоровья волос.
Обновлено в 00:14
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан кофе в кадре
Телеканал HBO объяснил неожиданное появление стакана с кофе из одной из популярных кофеен в кадре сериала "Игра престолов", передает New York Post.
Обновлено в 08:39
Общество
На юге Сицилии продают дома за один евро
Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за 1 евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.
Обновлено в 17:37
Общество
На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти
На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Генсек ООН выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьеве
«Генеральный секретарь написал письмо президенту России Путину, в котором выразил свои глубокие соболезнования и скорбь в связи с гибелью людей в катастрофе самолёта в московском аэропорту на выходных», — сообщил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Обновлено в 17:25
Футбол
«Зенит» будет награждён золотыми медалями на матче с ЦСКА
Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин рассказал, что на домашней встрече «Зенита» с ЦСКА в 28-м туре петербургская команда будет награждена золотыми медалями.
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес
50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца
Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 19:22
Общество
Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатом
В Россельхознадзоре рассказали, сколько молока и молочных продуктов производится ежегодно в России и какая часть продукции не соответствует стандартам.
Обновлено в 15:28
Армия и оружие
Россия разработает первый атомный авианосец
Россия начнет разработку первого атомного авианосца в 2023 году.
Обновлено в 03:55
Гаджеты
Windows 10 получит встроенное ядро Linux от Microsoft
Как отметили представители Microsoft в своём блоге, это первый случай, когда полноценное ядро Linux станет встроенным компонентом Windows.
Обновлено в 04:45
Общество
В России упростят процедуру получения инвалидности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал скорое упрощение правил признания человека инвалидом.
Обновлено в 06:45
Общество
В центре Екатеринбурга прошла масштабная репетиция парада Победы
В течение часа военнослужащие ЦВО отработали все нюансы большого праздника Военнослужащие Центрального военного округа провели в центре Екатеринбурга генеральную репетицию предстоящего парада Победы, показав любознательным горожанам секреты и нюансы предстоящего праздника.
Обновлено в 16:25
Культура
Картины бурятского художника выставят в Венеции
Обновлено вчера в 23:35