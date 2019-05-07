Футбол
Почеттино: «„Тоттенхэм“ в сложной ситуации, но еще ничего не решено»Soccer.ru 12:34
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино пообщался с журналистами перед ответным матчем с "Аяксом" в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов. В первом поединке "шпоры" уступили дома (0:1). Поражение в первом матче, очевидно, усложняет нашу задачу, но исход противостояния еще не решен.
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Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
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Дебют Усика в супертяжелом весе отложен из-за травмы
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Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 заступился за людей, спасавших багаж
Один из пассажиров потерпевшего крушение самолёта Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) в Международном аэропорту «Шереметьево» заступился за пассажиров, которые спасали свой багаж.
Обновлено в 08:53
Общество
Националист Демушкин заявил о своем назначении чиновником в Барвихе
Демушкин предоставил РБК копию проекта распоряжения, согласно которому он должен быть назначен на пост.
Обновлено в 17:37
Происшествия
В Шереметьево назвали причину возвращения SSJ100 в аэропорт
Sukhoi Superjet 100 вернулся 5 мая в аэропорт вылета из-за потери связи и автоматического управления бортом. Об этом сообщили в Шереметьево.
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Футбол
Клопп выругался в прямом эфире после победы над «Барселоной»
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Происшествия
Мать погибшего бортпроводника SSJ-100 рассказала об отваге своего сына
Мать погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева Юлия Карева в интервью "Пятому каналу" рассказала о своем сыне, сообщив, что еще в юности он совершил геройский поступок.
Обновлено в 19:06
Происшествия
Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся
На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
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Здоровье
В Башкирии с начала года родилось более 14 тысяч детей
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Армия и оружие
Порошенко подписал указ об усилении обороноспособности Украины
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) "О мерах по укреплению обороноспособности государства" Документ предполагает создание межведомственной рабочей группы по усилению обороноспособности страны "в условиях продолжающейся агрессии" со стороны России.
Обновлено в 17:54
Политика
Экс-министр Украины заявил о развитии ВПК России из-за действий Киева
Со слов бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, Россия создала целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) после прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом.
Обновлено в 03:12
Здоровье
Замминистра здравоохранения России посетил завод РУСАЛа в Шелехове
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Армия и оружие
Забытые в Крыму украинские МиГ-29 превратились в «хромых уток»
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал о состоянии истребителей МиГ-29, которые использовались ВВС Украины, но остались в Крыму с 2014 года.
Обновлено в 20:16
Общество
Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке
Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
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Происшествия
Один ученик погиб при стрельбе в школе в Денвере
В американском Денвере, штат Колорадо, вооруженные злоумышленники открыли стрельбу в школе.
Обновлено в 19:55
Гаджеты
Представлена новая версия Android
Американская компания Google продемонстрировала новую версию мобильной операционной системы Android, получившую название Android Q. Презентация состоялась во вторник, 7 мая, на конференции Google I/O 2019 в Калифорнии, США.
Обновлено в 16:51
Общество
Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году
Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
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Политика
Аресты чиновников приносят удовлетворение трети россиян
Аресты чиновников приносят удовлетворение трети россиян У 14% респондентов аресты высокопоставленных чиновников вызывают раздражение, а 40% не испытывают никаких особых чувств.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Экономика
Еврокомиссия понизила прогноз по росту российского ВВП в 2019 году
Согласно прогнозу, ВВП в 2019 году в РФ снизится до 1,5% против ноябрьской оценки в 1,6%.
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В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду
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Обновлено вчера в 20:10
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Энергетика
«Татнефть» за четыре месяца увеличила добычу нефти на 3%
Группа компаний "Татнефть" за январь - апрель 2019 года увеличила добычу нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3%, до 9,75 млн т. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
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Футбол
Дзюба поздравил «Ливерпуль» с невероятной победой над «Барселоной»
Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба поздравил «Ливерпуль» с рагромной победой над «Барселоной» и выходом в финал Лиги чемпионов.
Обновлено в 19:10
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Минтранс хочет наградить бортпроводников сгоревшего «суперджета»
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Кино
HBO удалил появившийся в «Игре престолов» стакан из Starbucks
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Армия и оружие
На Украине допустили укрепление границы с Россией ядерными минами
Украине никто не может запретить разместить ядерные мины на границе с Россией. Об этом заявил военный эксперт Игорь Козий.
Обновлено в 13:57