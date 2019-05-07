Почеттино: «„Тоттенхэм“ в сложной ситуации, но еще ничего не решено»Soccer.ru 12:34

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино пообщался с журналистами перед ответным матчем с "Аяксом" в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов. В первом поединке "шпоры" уступили дома (0:1). Поражение в первом матче, очевидно, усложняет нашу задачу, но исход противостояния еще не решен.

Почеттино: «„Тоттенхэм“ в сложной ситуации, но еще ничего не решено»

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