Футбол
У «Тоттенхэма» была очень хорошая серия в последние недели. Поддерживать такой уровень очень сложно. Мне кажется, что мы поплатились за отданные силы в предыдущих встречах.
Чемпионатвчера в 14:25
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Маурисио Почеттино: Мы набрали прекрасный ход, но поддерживать такой уровень сложно
Советский спортвчера в 13:35
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 02:38, Ашберн
Футбол
Матчи «Ливерпуля» и «Арсенала» стали самыми голевыми в истории АПЛ
Обновлено вчера в 13:29
Футбол
Игуаин: «Посвящаю свой гол Гаттузо»
Нападающий "Милана" Гонсало Игуаин подвел итоги матча 19-го тура Серии А, в котором "россонери" обыграли СПАЛ (2:1). Это был важный гол, который позволил добыть нам три важнейших очка.
Обновлено в 01:46
Футбол
Дубль Милика помог «Наполи» одержать победу над «Болоньей»
Обновлено вчера в 13:57
Футбол
Игрок «Спартака» Попов может переехать в Китай за 5,3 млн долларов
Болгарином заинтересовался китайский клуб "Ханчжоу Гринтаун", который уже предложил футболисту контракт на сумму 5,3 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 15:39
Футбол
Сульшер: хочу помочь «Манчестер Юнайтед» сохранить де Хеа и Марсьяля
Надеюсь, я смогу помочь в этой ситуации. Попытаюсь направить их, чтобы поняли, что хотят остаться в клубе.
Обновлено в 01:19
Футбол
Киевское «Динамо» рассматривает подписание форварда «Нима»
26-летнего форварда готово подписать киевское «Динамо», сообщает Le 360 Sport.
Обновлено в 01:43
Футбол
Гаттузо: «„Милан“ вёл переговоры об аренде Муриэля»
Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо подтвердил факт переговоров с "Севильей" об аренде форварда Луиса Муриэля.
Обновлено в 02:29
Футбол
Роналду: «Поддерживаю систему VAR, она облегчает работу судье»
Обновлено вчера в 09:08
Футбол
Пике стал владельцем футбольного клуба «Андорра»
Защитник испанской "Барселоны" Жерар Пике стал владельцем футбольного клуба "Андорра", который выступает в пятом по силе испанском дивизионе, сообщается на официальной странице "Андорры" в Facebook.
Обновлено вчера в 09:28
Футбол
Клопп: был бы идиотом, если бы думал, что «Ливерпуль» уже выиграл АПЛ
Обновлено в 01:20
Футбол
Люк Шоу: «Узнал об увольнении Моуринью от своей девушки»
Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу рассказал, что узнал об увольнении Жозе Моуринью от своей девушки.
Обновлено вчера в 10:26
Футбол
Квальярелла – первый с 2005 года, кто забил в 9 матчах Серии А подряд
Рекорд чемпионата Италии по числу матчей подряд с забитыми мячами (11) был установлен форвардом «Фиорентины» Габриэлем Батистутой в 1994 году.
Обновлено вчера в 07:46
Футбол
Романцев: «Зрелищный футбол долго ставится»
Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев в видеоинтервью клубной пресс-службе выразил надежду на то, что команда при Олеге Кононове будет добиваться результата.
Обновлено вчера в 11:21
Футбол
Раньери: хотел убить Камара, когда он не забил пенальти
Форвард Александр Митрович хотел исполнить пенальти, но Камара не отдал мяч сербу.
Обновлено вчера в 16:23
Футбол
Юрий Семин: «Гилерме — лучший вратарь в России»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал вратаря команды Маринато Гилерме лучшим голкипером в России.
Обновлено в 02:09