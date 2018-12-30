У «Тоттенхэма» была очень хорошая серия в последние недели. Поддерживать такой уровень очень сложно. Мне кажется, что мы поплатились за отданные силы в предыдущих встречах.

Почеттино: «Тоттенхэм» поплатился за отданные силы в предыдущих матчах

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