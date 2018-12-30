Футбол

Почеттино: «Тоттенхэм» поплатился за отданные силы в предыдущих матчах
Чемпионат
вчера в 14:25

У «Тоттенхэма» была очень хорошая серия в последние недели. Поддерживать такой уровень очень сложно. Мне кажется, что мы поплатились за отданные силы в предыдущих встречах.
Чемпионатвчера в 14:25

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Почеттино назвал причины поражения «Тоттенхэма» от «Вулверхэмптона»

RT на русском01:58

Почеттино: «Тоттенхэм» расплатился за потраченные усилия в прошлых матчах

Нева Спортвчера в 17:00

Почеттино: «Тоттенхэм» поплатился за отданные силы в предыдущих матчах

Чемпионатвчера в 14:25

Почеттино: «„Тоттенхэм“ — не машина. Мы поплатились за усилия, которые приложили в предыдущих матчах»

Sport24.ruвчера в 17:14

Покеттино – о поражении от «Вулверхэмптона»: «Мы не машины»

Бомбардир.рувчера в 17:08

Маурисио Почеттино: Мы набрали прекрасный ход, но поддерживать такой уровень сложно

Советский спортвчера в 13:35

Почеттино - о поражении «Тоттенхэма»: «Мы не машины»

Soccer.ruвчера в 12:41
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Футбол

Матчи «Ливерпуля» и «Арсенала» стали самыми голевыми в истории АПЛ

Обновлено вчера в 13:29
Футбол

Игуаин: «Посвящаю свой гол Гаттузо»

Нападающий "Милана" Гонсало Игуаин подвел итоги матча 19-го тура Серии А, в котором "россонери" обыграли СПАЛ (2:1). Это был важный гол, который позволил добыть нам три важнейших очка.
Обновлено в 01:46
Футбол

Дубль Милика помог «Наполи» одержать победу над «Болоньей»

Обновлено вчера в 13:57
Футбол

Игрок «Спартака» Попов может переехать в Китай за 5,3 млн долларов

Болгарином заинтересовался китайский клуб "Ханчжоу Гринтаун", который уже предложил футболисту контракт на сумму 5,3 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 15:39
Футбол

Сульшер: хочу помочь «Манчестер Юнайтед» сохранить де Хеа и Марсьяля

Надеюсь, я смогу помочь в этой ситуации. Попытаюсь направить их, чтобы поняли, что хотят остаться в клубе.
Обновлено в 01:19
Футбол

Киевское «Динамо» рассматривает подписание форварда «Нима»

26-летнего форварда готово подписать киевское «Динамо», сообщает Le 360 Sport.
Обновлено в 01:43
Футбол

Гаттузо: «„Милан“ вёл переговоры об аренде Муриэля»

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо подтвердил факт переговоров с "Севильей" об аренде форварда Луиса Муриэля.
Обновлено в 02:29
Футбол

Роналду: «Поддерживаю систему VAR, она облегчает работу судье»

Обновлено вчера в 09:08
Футбол

Пике стал владельцем футбольного клуба «Андорра»

Защитник испанской "Барселоны" Жерар Пике стал владельцем футбольного клуба "Андорра", который выступает в пятом по силе испанском дивизионе, сообщается на официальной странице "Андорры" в Facebook.
Обновлено вчера в 09:28
Футбол

Клопп: был бы идиотом, если бы думал, что «Ливерпуль» уже выиграл АПЛ

Обновлено в 01:20
Футбол

Люк Шоу: «Узнал об увольнении Моуринью от своей девушки»

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу рассказал, что узнал об увольнении Жозе Моуринью от своей девушки.
Обновлено вчера в 10:26
Футбол

Квальярелла – первый с 2005 года, кто забил в 9 матчах Серии А подряд

Рекорд чемпионата Италии по числу матчей подряд с забитыми мячами (11) был установлен форвардом «Фиорентины» Габриэлем Батистутой в 1994 году.
Обновлено вчера в 07:46
Футбол

Романцев: «Зрелищный футбол долго ставится»

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев в видеоинтервью клубной пресс-службе выразил надежду на то, что команда при Олеге Кононове будет добиваться результата.
Обновлено вчера в 11:21
Футбол

Раньери: хотел убить Камара, когда он не забил пенальти

Форвард Александр Митрович хотел исполнить пенальти, но Камара не отдал мяч сербу.
Обновлено вчера в 16:23
Футбол

Юрий Семин: «Гилерме — лучший вратарь в России»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал вратаря команды Маринато Гилерме лучшим голкипером в России.
Обновлено в 02:09
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Маурисио Почеттино
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 27 мая 2014 года - главный тренер английского клуба «Тоттенхэм Хотспур».
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Тоттенхэм Хотспур
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Домашний стадион клуба - «Уэмбли». «Тоттенхэм Хотспур» стал первым клубом в XX веке, сделавшим домашний «дубль», выиграв и чемпионат, и Кубок Англии в сезоне 1960/1961.
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