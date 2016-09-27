Футбол
Почеттино: «Счет 2:6 – подарок моей жене. Мы поженились 26 лет назад»
Почеттино: «Счет 2:6 – подарок моей жене. Мы поженились 26 лет назад»Eurosport.ru14:37
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал победу над "Эвертоном" в матче 18-го тура английской Премьер-лиги (6:2).
Eurosport.ru14:37
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Футбол
«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» на выезде
В матче 18-го тура Английской премьер-лиги ливерпульский "Эвертон" дома крупно уступил лондонскому "Тоттенхэму" - 2:6, передает "Советский спорт".
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«Райо Вальекано» победил «Леванте»
"Райо Вальекано" обыграл "Леванте" в матче 17-го тура чемпионата Испании (2:1). Победный гол забил нападающий Гомес Рауль де Томас.
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Футбол
«Барселона» может заменить Вальверде наставником «Сассуоло»
"Барселона" уже ищет варианты для замены своего главного тренера Эрнесто Вальверде.
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Футбол
Кокорин и Мамаев сыграют футбольный матч против сотрудников СИЗО
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев примут участие в футбольном матче против сотрудников СИЗО «Бутырка», сообщает «МК».
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Футбол
Дзюба вошел в топ-100 лучших игроков года по версии Marca
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Балотелли снялся в документальном фильме «Я не обезьяна»
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли снялся во французском документальном фильме о расизме в футболе под названием «Я не обезьяна».
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Футбол
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Голкипер "Ювентуса" Войчех Щенсны заявил, что его команда перестала беспокоиться за свои атаки с переходом нападающего Криштиану Роналду.
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«Гимарайнш» прервал шестиматчевую беспроигрышную серию «Спортинга»
Спортинг прервал беспроигрышную серию из шести игр в чемпионате Португалии и с 31 очком занимает третье место в турнирной таблице, а Гимарайнш расположился на пятой строчке, имея в активе 25 очков.
Обновлено в 17:03
Футбол
Де Бур назначен главным тренером клуба МЛС
Голландец Франк де Бур назначен новым главным тренером «Атланты Юнайтед».
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Футбол
«Лилль» продаст Пепе только за 80 миллионов евро
Спортивный советник президента "Лилля" Луис Кампос отметил, что клуб постарается всеми силами удержать нападающего Николя Пепе.
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Дом Тьяго Силвы обокрали на миллион евро во время матча «ПСЖ» – «Нант»
Обновлено в 13:23
Футбол
«Бордо» упустил победу в матче с «Амьеном»
Обновлено в 14:34
Футбол
«Вольфсбург» вырвал победу в матче «Аугсбургом»
«Вольфсбург» на выезде победил «Аугсбург» в 17-м туре чемпионата Германии.
Обновлено в 11:32
Футбол
«Интер» отстранил Наингголана от команды за нарушение дисциплины
«Интер» подтвердил, что Раджа Наингголан временно отстранен от футбола по дисциплинарным причинам, сообщает Football Italia со ссылкой на пресс-службу клуба.
Обновлено в 11:40