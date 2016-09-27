Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал победу над "Эвертоном" в матче 18-го тура английской Премьер-лиги (6:2).

Почеттино: «Счет 2:6 – подарок моей жене. Мы поженились 26 лет назад»

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