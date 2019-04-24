Футбол

Почеттино: «Пробовали различные способы, чтобы забить „Брайтону“»Soccer.ru 17:44

Старались пробовать различные способы, чтобы распечатать ворота соперника. Это очень важные три очка, которые позволяют нам уверенно располагаться в верхней части турнирной таблицы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Почеттино: «У игроков „Тоттенхэма“ нет свежести не только в ногах, но и в головах»

Sport24.ru18:33

Почеттино о победе над «Брайтоном»: «Приложили огромные усилия после тяжелых игр с «Ман Сити»

Sports.ru21:18

Почеттино: «Пробовали различные способы, чтобы забить „Брайтону“»

Soccer.ru17:44

Маурисио Почеттино – о победе над «Брайтоном»: «Тоттенхэм» не так свеж, как хотелось бы

Советский спорт17:48

Почеттино: «Тоттенхэм» не так свеж сейчас, как хотелось бы, чувствуется тяжесть

Чемпионат17:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 22:22, Ашберн
Политика

Бронепоезд Ким Чен Ына пересек границу России в Приморье

Обновлено в 21:16
Общество

Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества

Обновлено в 11:03
Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Чечне и Дагестане

Обновлено в 11:02
Технологии

В России начали производство устройств для общения силой мысли

Российские разработчики создали устройство «Нейрочат» для общения с помощью силы мысли. Устройство было запущено в серийное производство.
Обновлено в 20:47
Здоровье

Удар по самолечению: инстаграм-доктора вывели на чистую воду

Инстаблогера Елену Корнилову заподозрили во лжи. В РАН признали ее советы самолечением, а дипломы — подделкой.
Обновлено в 15:32
Армия и оружие

Свистать всех на верфь: Путин дал старт строительству новых кораблей

Серьезное укрепление Закладка на нескольких верфях двух фрегатов, двух больших десантных кораблей, начало состыковки блоков корвета "Меркурий" и вывод из эллинга атомной подводной лодки "Белгород" — одно из самых важных событий в постсоветской истории ВМФ, уверен военный эксперт Дмитрий Болтенков.
Обновлено в 17:01
Политика

Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено в 09:00
Происшествия

Бастрыкин назвал причины стрельбы в керченском колледже

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил на международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции и рассказал, какие причины толкнули студента Владислава Рослякова устроить стрельбу в колледже в Керчи.
Обновлено в 15:34
Транспорт

В ГИБДД предложили снизить скорость для перевозящих детей водителей

Обновлено в 08:29
Транспорт

11 жителей Зеи собираются отстаивать ликвидированный пешеходный переход

Обновлено в 21:49
Культура

Ушел из жизни создатель клипов Киркорова и Ветлицкой Сергей Дубровский

Обновлено в 18:45
Происшествия

Почти 12 тыс животных и 8 тыс тонн кормов сгорели в Забайкалье

Сгорели 8021 тонн кормов и порядка 350 тонн зерновых культур, сообщил 24 апреля Минсельхоз края.
Обновлено в 21:14
Происшествия

Во французском Версале произошел сильный пожар

Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
Обновлено в 13:33
Футбол

На матч чемпионата Франции назначена женщина-арбитр

Впервые в истории высшего французского дивизиона на матч назначена женщина-арбитр.
Обновлено в 12:17
Футбол

Адвокат Кокорина: Пак провоцировал компанию футболистов

Защита футболиста санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина в лице адвоката Андрея Ромашова сообщила о том, что чиновник Минпромторга Денис Пак провоцировал компанию футболистов.
Обновлено в 11:32
Хоккей

Кубок Стэнли. «Бостон» выиграл у «Торонто» седьмой матч

Определился еще один участник четвертьфинала Кубка Стэнли. Им стал "Бостон Брюинз", нанесший поражение "Торонто Мэйпл Ливз" 5:1.
Обновлено в 21:52
Шоу-бизнес

Певица МакSим госпитализирована после ДТП

Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04
Энергетика

Белоруссия заявила о приостановке экспорта нефти

Белоруссия "вынужденно приостановила" экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти, сообщил журналистам заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 06:06
Общество

ЦБ определил регион с наибольшим количеством финансовых пирамид

По его словам, 31 организация была зарегистрирована в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО), а наибольшая концентрация зафиксирована в центральной части страны и на Урале.
Обновлено в 19:46
Футбол

«Аякс» обыграл «Витесс» Слуцкого в матче чемпионата Голландии

"Аякс" взял верх над "Витессом", который выступает под руководством российского наставника Леонида Слуцкого, в игре 32-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:01
Армия и оружие

Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман назвал развернутую в Средиземном море авианосную группировку американского флота сигналом для Москвы.
Обновлено в 20:26
Политика

Мэй одобрила участие Huawei в создании мобильной связи 5G

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одобрила участие китайской корпорации Huawei в создании британской мобильной связи пятого поколения (5G).
Обновлено в 22:09
Общество

Завтрашний день сахалинского мусора

На сегодняшний день сбор мусора по центру Южно-Сахалинска увеличился в два раза от той цифры, которая планово предполагалась.
Обновлено в 20:27
Общество

РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником

Обновлено в 04:27
Здоровье

Собянин рассказал о программе модернизации поликлиник Москвы

Проект создания поликлиник нового поколения «Московский стандарт +» будет запущен в столице в текущем году, сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
Обновлено в 06:01
Общество

Май принесет в Москву штормы и ураганы

Метеорологи предупреждают о вторжении арктических воздушных потоков в Москву в начале мая.
Обновлено в 03:38
Политика

МИД Украины заявил о «смене тона» России по делу о задержанных моряках

В министерстве иностранных дел Украины заявили о «смене тона» России в разговоре по делу задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 19:49
Гаджеты

Флагманский смартфон Meizu 16s представлен официально

Обновлено в 13:04
Политика

Стало известно, когда Зеленский в последний раз выступит как шоумен

Победитель выборов президента Украины шоумен Зеленский в последний раз предстанет перед жителями страны как юморист 25 мая, сообщает "112 Украина".
Обновлено в 21:15
Экология

Как правильно сжигать мусор и разводить костер

После использования открытого огня место очага горения должно быть засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения горения (тления).
Обновлено вчера в 20:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Маурисио Почеттино
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 27 мая 2014 года - главный тренер английского клуба «Тоттенхэм Хотспур».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Тоттенхэм Хотспур
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Выступает на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное