Футбол

Почеттино: «Пробовали различные способы, чтобы забить „Брайтону“»Soccer.ru 17:44

Старались пробовать различные способы, чтобы распечатать ворота соперника. Это очень важные три очка, которые позволяют нам уверенно располагаться в верхней части турнирной таблицы.
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Почеттино: «У игроков „Тоттенхэма“ нет свежести не только в ногах, но и в головах»

Sport24.ru18:33

Маурисио Почеттино – о победе над «Брайтоном»: «Тоттенхэм» не так свеж, как хотелось бы

Советский спорт17:48

Почеттино: «Тоттенхэм» не так свеж сейчас, как хотелось бы, чувствуется тяжесть

Чемпионат17:30

Почеттино: «Пробовали различные способы, чтобы забить „Брайтону“»

Soccer.ru17:44
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Шоу-бизнес

Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

Обновлено в 05:14
Политика

Нового главу крупнейшей нефтегазовой компании Sonatrach назначили в Алжире – агентство

Временно исполняющий обязанности президента Алжира Абделькадер Бенсалах назначил Рашида Хашиши новым главой крупнейшей в стране государственной нефтегазовой компании Sonatrach, сообщило официальное информагентство АПС.
Обновлено в 15:42
Политика

Команда Зеленского обещает наказать виновных в конфликте в Донбассе

Апаршин обещает, что «правда относительно Иловайска, в отношении Дебальцево, относительно начала войны в 2014 году будет обнародована».
Обновлено в 04:09
Политика

Суд в Бразилии снизил срок заключения экс-президенту Луле

Верховный суд Бразилии во вторник сократил срок тюремного заключения для экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силва с 12 лет и одного месяца тюрьмы до 8 лет, 10 месяцев и 20 дней.
Обновлено в 17:31
Экономика

Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальной

Лидер – Северная Осетия – Алания, где доля нелегальных сигарет достигла 59,8%. В тройке лидеров также Брянская область, где нелегальными являются 36,4% табачной продукции в продаже, и Кабардино-Балкария с долей 36,2%.
Обновлено в 06:01
Авто

Opel отказался от производства сразу трех моделей

Накануне стало известно, что в марте компания последний раз поставила на конвейер сразу три свои модели – компактные хэтчбеки Adam и Karl, а также кроссовер Opel Mokka X. Напомним, производством субкомпактных хэтчев Adam занимался немецкий завод бренда.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Во французском Версале произошел сильный пожар

Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
Обновлено в 13:33
Общество

Хабенский поддержал идею создания культурно-парковой зоны в Петербурге

Идею создания парковой зоны на берегу Невы ранее поддержал художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.
Обновлено в 16:42
Происшествия

На крыше небоскрёба в Маниле землетрясением расплескало бассейн

Вода из бассейна на крыше небоскреба Anchor Skysuites в Маниле пролилась на землю из-за землетрясения. Очевидцы опубликовали видеокадры.
Обновлено вчера в 20:53
Шоу-бизнес

Рита Дакота поблагодарила Влада Соколовского за наследницу Мию

Знаменитость поблагодарила Влада Соколовского за наследницу, несмотря на их непростую ситуацию.
Обновлено в 09:08
Космос

Олег Кононенко сфотографировал «Самара Арену» из космоса

Самарский космонавт Олег Кононенко, который в очередной для себя раз находится на борту МКС, снова порадовал земляков фотографиями из космоса.
Обновлено вчера в 13:45
Политика

Максакова отвергла версию Киева об организаторе убийства Вороненкова

Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила в суде, что к убийству ее мужа не причастен ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин, видеозапись ее заявления опубликовало издание Strana.ua.
Обновлено в 16:42
Здоровье

В Малави протестируют новую детскую вакцину от малярии

Массовое тестирование первой детской вакцины от малярии пройдет в Малави, передает ВВС Africa.
Обновлено в 02:49
Происшествия

СК показал последствия пожаров в Забайкалье

Следственный комитет РФ опубликовал видео осмотра районов в Забайкальском крае, которые пострадали от природных пожаров.
Обновлено в 11:51
Шоу-бизнес

Больной раком Александр Беляев с трудом говорит

У знаменитости случилось расстройство нервной системы. Теперь Беляев с трудом говорит и у него нарушена координация движений.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Бастрыкин объяснил мотивы керченского стрелка

18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, открывший стрельбу в учебном заведении, мог решиться на преступления в связи с унижением со стороны сокурсников из-за его неспособности купить одежду известных брендов.
Обновлено в 16:05
Экономика

Жители России начали массово избавляться от дач

Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Политика

Ким Чен Ын отправился на поезде в Россию

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын в среду, 24 апреля, прибудет во Владивосток, где 25 апреля пройдет его встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 17:42
Политика

ЦИК Украины объявил итоги президентских выборов

Обновлено в 11:08
Музыка

Слава КПСС собрал свои альтер-эго в одном клипе и высмеял Оксимирона

Обновлено в 12:38
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 14:03
Политика

МИД Украины поразила «смена тона» России по делу о задержанных моряках

В МИД Украины отметили "изменение тона разговора" с Россией по делу о задержанных в ходе провокации в Керченском проливе моряках.
Обновлено в 16:40
Происшествия

По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР

Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
Обновлено в 07:58
Политика

Киевские судьи подали иск против Порошенко и настаивают на импичменте

В иске судьи требуют от парламента рассмотреть возможность инициирования процедуры импичмента против действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 07:40
Кино

Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе

Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено в 05:00
Здоровье

Минздрав считает необходимым создать новую культуру отношения к здоровью

Пятая Всероссийская неделя охраны труда проходит с 22 по 26 апреля в Главном медиацентре Сочи.
Обновлено в 13:52
Общество

Мизулина попросила юристов изучить публикацию СМИ ее слов о свободе

Сенатор Елена Мизулина поручила юристам изучить публикацию в СМИ вырванной из контекста цитаты о необходимости разумных ограничений в жизни общества.
Обновлено в 15:08
Здоровье

Тюменские врачи удалили гигантскую кисту с 20 литрами жидкости

Гигантскую кисту удалили врачи-гинекологи тюменской больницы.
Обновлено в 07:19
Кино

Семья Толкина выступила против фильма о жизни писателя

Семья Джона Р. Р. Толкина выступила против готовящегося фильма о жизни писателя, сообщает СNN.
Обновлено в 16:59
Экономика

Мосбиржа с 29 апреля приостановит торги акциями банка «Возрождение»

Московская биржа объявила о приостановке торгов обыкновенными акциями банка «Возрождение» с 29 апреля.
Обновлено в 11:16
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Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 27 мая 2014 года - главный тренер английского клуба «Тоттенхэм Хотспур».
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Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Выступает на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
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