Футбол
Почеттино: «Предпочитаю проигрывать по пенальти, чем в основное время»Sport24.ru вчера в 22:49
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Покеттино – после поражения от «Челси»: «Моя команда играла очень хорошо. Горжусь ей»
Бомбардир.рувчера в 17:35
«Я вижу вас чаще, чем жену». Почеттино пошутил с журналистами перед матчем с «Челси»
Eurosport.ruвчера в 12:49
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 08:13, Ашберн
Политика
Украинский депутат толкнул журналистку Скабееву
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
В Красноярском крае ученик устроил стрельбу возле школы
Учащийся устроил стрельбу в школе в поселке Абалаково в Енисейском районе Красноярского края, сообщил ТАСС в пятницу глава района Сергей Ермаков.
Обновлено в 03:31
Общество
СКР начал проверку видео с разваренными макаронами из школы в Юрге
Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Кемеровской области начало проверку данных о некачественном питании в одной из школ Кузбасса.
Обновлено в 08:06
Культура
Студент ГИТИСа спел для Медведева один из хитов Deep Purple под баян
После завершения репетиции студент 4-го курса Антон Малышев, который играл на баяне, в благодарность за проявленный Медведевым интерес исполнил один из хитов его любимой рок-группы Deep Purple — Smoke On The Water, передает РИА Новости.
Обновлено в 08:08
Происшествия
В башнях комплекса «Москва-Сити» произошло задымление
Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб, в ресторане на 62-м этаже башни «Запад» произошло задымление из-за вспышки жировых отложений.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Трое грабителей до смерти избили ветерана ВОВ из-за 20 тысяч рублей
За год трое молодых людей дважды грабили 97-летнюю Надежду Михайловну, но в последний раз еще и жестоко избили ее.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Неизвестные попытались сжечь московского школьника
В конце сентября в Санкт-Петербурге группа подростков облила горючей жидкостью и подожгла 11-летнего мальчика с ДЦП.
Обновлено в 03:58
Авто
Кроссовер Genesis GV80 замечен на тестах
Презентация серийного кроссовера от Genesis должна пройти осенью 2019 года, а продажи машины начнутся в 2020 году.
Обновлено в 04:37
Космос
Космический грузовик «Прогресс МС-09» отстыковался от МКС
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-09" отстыковался от Международной космической станции, через три часа начнется его сведение с орбиты, сообщил РИА Новости представитель головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Мигрант обвинил полицейских в пытках по делу о взрыве в Магнитогорске
Правозащитник Бахром Хамроев отметил, что в настоящее время Зайнабидинов находится в магнитогорском СИЗО №2. Прокуратура рассматривает вопрос об экстрадиции задержанного в Киргизию, поскольку Зайнабидинов находится в международном розыске по делу о беспорядках в стране в июне 2010 года.
Обновлено в 07:30
Общество
В Северной Каролине аллигаторы вмерзли в лед
В национальном парке Болотного парка реки Шаллотт в американском штате Северная Каролина в лед вмерзли аллигаторы.
Обновлено в 08:06
Экономика
В России стали реже подделывать купюры
В 2018 году в России зафиксировали снижение количества фальшивых банкнот на 15% — до 38 504 купюр.
Обновлено в 06:48
Экономика
В России резко подорожала курица
Оптовые и розничные цены на мясо кур в январе 2019 года выросли более чем на 20 процентов, следует из материалов Минсельхоза, опубликованных на сайте ведомства.
Обновлено в 01:48
Авто
Renault: смена руководства не повлияет на АвтоВАЗ
Смена руководства в автоконцерне Renault не отразится на его отношениях с АвтоВАЗом, сообщила официальный представитель Renault Ри Яман.
Обновлено вчера в 13:32
Политика
Экс-советника Трампа Роджера Стоуна задержали во Флориде
Бывший советник президента США Дональда Трампа в период предвыборной гонки Роджер Стоун в пятницу задержан во Флориде.
Обновлено в 07:20
Технологии
Apple уволила более 200 сотрудников из отдела по беспилотникам
Американская корпорация Apple уволила свыше 200 сотрудников, которые занимались разработкой самоуправляемого автомобиля Titan.
Обновлено в 01:33
Общество
Экс-бухгалтер «Седьмой студии» рассказала о мошеннических схемах
Обновлено в 07:21
Происшествия
«Ельцин-центр» в Москве эвакуирован из-за угрозы взрыва
Обновлено в 07:39
Авто
Opel вернет производство в Россию
Обновлено в 07:51
Происшествия
ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Москве
Сотрудники Федеральной службы безопасности России ликвидировали в столице лабораторию, в которой производили наркотики в особо крупном размере.
Обновлено в 03:21
Авто
Опубликован ТОП-10 самых популярных иномарок с пробегом в России
Самой востребованной подержанной моделью у россиян по итогам прошлого года остается Ford Focus с результатом 137,5 тысячи единиц, что на 4% превышает показатель годичной давности.
Обновлено в 00:43
Гаджеты
Xiaomi готовит бюджетный смартфон Redmi Go за 70 долларов
Оценили бюджетный смартфон Redmi Go в 70 долларов.
Обновлено вчера в 12:29
Технологии
В России предложили ввести платную регистрацию мобильных устройств
В Совете Федерации предложили ввести в России платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI).
Обновлено в 03:00
Авто
В Калининграде начали выпускать седан Kia K900
Предполагается, что на российский авторынок новинка поступит уже в первом квартале текущего года.
Обновлено вчера в 23:39
Авто
Оформлены первые 100 электронных паспортов транспортных средств
Как сообщает компания, приступив к оформлению ЭПТС на единичные транспортные средства, администратор Системы электронных паспортов завершает настройку систем для перехода на массовую регистрацию.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Две квартиры получили повреждения в результате пожара в Балашихе
Обновлено в 07:01
Общество
Большинство россиян считают проблемой трудоустройство выпускника
Социологи отмечают, что пессимизм относительно будущей карьеры выпускников больше свойственен россиянам с низкой самооценкой материального положения.
Обновлено в 04:53
Происшествия
На северо-востоке Китая прогремел взрыв
Один человек погиб в результате взрыва на северо-востоке Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал Sina.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Бизнесмен разгромил офис в «Москва-сити»
Обновлено в 03:03
Политика
Члена Центризбиркома лишили ученой степени
Член Центральной избирательной комиссии России, экс-депутат Госдумы Валерий Гальченко по решению ВАК лишен ученой степени кандидата социологических наук.
Обновлено в 06:33