Футбол
Почеттино: «Первый тайм был сложным, второй мы провели фантастически»Soccer.ru 20:46
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал домашнюю победу над "Боруссией" (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Второй тайм мы провели фантастически. Первая половина встречи была сложной.
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Автоматически обработаны 7232 источника, обновлено в 22:52, Ашберн
Армия и оружие
В Би-би-си рассказали о постановочных съемках после «химатаки» в Сирии
Продюсер Би-би-си по Сирии Риам Далати заявил, что съемки сцены в госпитале после химической атаки в сирийской Думе были постановочными.
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) объявило о прекращении работы марсохода Opportunity.
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В России начнут масштабно применять технологию дорожного покрытия "Суперасфальт", действующую по методу "объемного проектирования".
Обновлено в 18:20
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Украинскую журналистку выгнали из студии в прямом эфире «России 1»
Сергей Михеев на телеканале «Россия 1» потребовал от участницы, украинской журналистки Янины Соколовской покинуть студию.
Обновлено в 11:34
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В случае, если кто-то попытается пересечь чужую территорию, система запускает защитную ленту, прокручивая кровать и возвращая человека в изначальное положение.
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Сенаторы США внесли законопроект о новых санкциях против России
Американские сенаторы подготовили законопроект о новых санкциях в отношении России, в частности, в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено в 14:46
Авто
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На днях корейцы приступили к дорожным тестам компактного кроссовера Tusker, созданного на базе Hyundai Creta следующего поколения.
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Культура
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Обновлено в 02:39
Наука
Ученые нашли сходство в человеческой речи и жестах шимпанзе
Ученые из британского университета Рохэмптон выяснили, что шимпанзе используют жесты вместо слов.
Обновлено в 22:43
Интернет
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Руководство «ВКонтакте» намерено судиться с онлайн-сервисом SearchFace, который помогает искать пользователей по фотографиям.
Обновлено вчера в 21:07
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Путин и Лукашенко покатались на горных лыжах
Перед Новым годом Путин рассказал, что в ходе встречи с Лукашенко в Москве договорился с ним в будущем поиграть в хоккей и покататься на лыжах.
Обновлено в 07:57
Общество
В Калининграде отменили концерт Элджея
Ранее на сайте Change.org появилась петиция с требованием отменить концерт Элджея в Калининграде, которую подписали более 470 человек.
Обновлено в 12:44
ЖКХ
Колымские поселки остались без света из-за аварии на ЛЭП
Причины аварии на ЛЭП выясняют специалисты.
Обновлено вчера в 22:14
Путешествия
Туристам с судимостью запретили въезд в провинцию Аргентины
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Обновлено в 21:24
Авто
Раскрыты характеристики обновленного пикапа Mitsubishi L200 для России
Обновленный пикап Mitsubishi L200 пятого поколения, производство которого началось в Таиланде в конце 2018 года, в марте приедет в Россию.
Обновлено в 12:20
Гаджеты
Пользователь нашел способ вывести iPhone из строя через голосовой ввод
Устройства Apple с операционной системой iOS 12 оказались неустойчивы к пятикратному повторению слова «дефис» при голосовом наборе.
Обновлено в 10:09
Авто
Range Rover Sport HST получил гибридную версию
Производители выпустили гибридную версию внедорожника Range Rover Sport HST.
Обновлено в 00:26
Политика
МИД Молдавии попросил правительство отозвать посла из России
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Молдавии Александр Ройтман сказал, что ведомство обратилось в правительство с просьбой отозвать с должности посла в России Андрея Негуцу, передает молдавский портал Omega.
Обновлено в 13:19
Политика
Епископа канонической УПЦ Гедеона не пускают на Украину
Украинские силовики задержали в аэропорту Борисполя наместника Десятинного монастыря канонической УПЦ архимандрита Гедеона.
Обновлено в 14:09
Космос
Астрономы зафиксировали «вспышку-убийцу»
Обновлено вчера в 09:25
Экономика
Российские НПЗ могут столкнуться с проблемой сбыта бензина
В России сформировался значительный профицит мощностей по выпуску бензина, говорится в презентации Argus Consulting «Нефтепереработка РФ в 2019 г.: Ожидания и перспективы».
Обновлено в 16:03
Политика
Парламент Венесуэлы назначил альтернативных директоров в PDVSA
Национальная ассамблея Венесуэлы, контролируемая оппозицией, назначила своих представителей в совет директоров государственной нефтяной компании PDVSA, а также ее американской «дочки» Citgo, сообщает Reuters.
Обновлено в 14:18
Политика
Экс-представитель НАТО в Москве обвинил Россию в «ударе в спину»
Бывший представитель НАТО в России, отставной капитан 1-го ранга ВМС США Гарри Табах в интервью изданию "Апостроф" обвинил Москву в "ударе в спину" Украины.
Обновлено в 21:05
ЖКХ
В Хабаровске более 150 жилых домов остались без отопления
Обновлено в 20:07
Общество
The Insider опубликовал историю браузера журналиста РИА ФАН
The Insider обращает внимание на несколько фраз, которые есть в истории. Среди них — «русские в ЦАР», сделанный 30 июля.
Обновлено в 19:59