Футбол
Почеттино: «Очень горжусь командой. Нам немного не повезло»Soccer.ru вчера в 18:25
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от "Ливерпуля" (0:2) в финале Лиги чемпионов. Я очень горжусь командой, тем, как мы боролись. Нам не повезло, мы пропустили гол с пенальти.
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Мауриcио Почеттино: Финалы хочется выигрывать, а не просто хорошо в них играть
Советский спортвчера в 18:25
Почеттино: «Хочу поздравить „Ливерпуль“, Клоппа, футболистов и болельщиков, они были фантастическими»
Евро-футбол.рувчера в 18:20
Маурисио Почеттино: «К такому пенальти невозможно подготовиться. Нам не повезло»
Sports.ruвчера в 18:15
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 04:09, Ашберн
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Россияне, попавшие в этом году в списки невыездных, выплатили долги на 26 млрд рублей.
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Times сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020
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Опубликовано видео ракетного удара Израиля по Сирии
Армия обороны Израиля опубликовала в твиттере видео ракетного удара по Сирии.
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В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
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