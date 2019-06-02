Футбол

Почеттино: «Очень горжусь командой. Нам немного не повезло»Soccer.ru вчера в 18:25

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от "Ливерпуля" (0:2) в финале Лиги чемпионов. Я очень горжусь командой, тем, как мы боролись. Нам не повезло, мы пропустили гол с пенальти.
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Мауриcио Почеттино: Финалы хочется выигрывать, а не просто хорошо в них играть

Советский спортвчера в 18:25

Тренер «Тоттенхэма» Почеттино заявил, что гордится футболистами команды после финала ЛЧ

ТАССвчера в 18:33

Покеттино заявил, что гордится игроками «Тоттенхэма»

Спорт-Экспрессвчера в 18:32

Почеттино после поражения в ЛЧ: «Ливерпуль» провел потрясающий сезон

РИА Новостивчера в 18:48

Почеттино: «Очень горжусь командой. Нам немного не повезло»

Soccer.ruвчера в 18:25

Почеттино: «Хочу поздравить „Ливерпуль“, Клоппа, футболистов и болельщиков, они были фантастическими»

Евро-футбол.рувчера в 18:20

Маурисио Почеттино: «К такому пенальти невозможно подготовиться. Нам не повезло»

Sports.ruвчера в 18:15
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Росрыболовство прокомментировало появление мохнаторуких китайских крабов в Москве-реке

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Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Sunday Times, что Великобритании не стоит платить Евросоюзу 39 миллиардов фунтов стерлингов (50 миллиардов долларов) за Brexit.
Обновлено в 02:43
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Смертельное ДТП с автобусом произошло в Дагестане

Отмечается, что авария произошла в Тарумовском районе на севере Дагестана.
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Ураган снес крышу на украинском рок-фестивале

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Обновлено в 03:38
Происшествия

Причиной смерти Рейеса могло стать превышение скорости

Вероятной причиной трагедии называется превышение скорости. Скорость движения автомобиля могла составлять 200 км/ч.
Обновлено вчера в 09:45
Космос

Проект самолёта-носителя Stratolaunch объявлен закрытым

Компания довела разработку до лётного образца. 19 апреля этого года самолёт-носитель совершил первый полёт над пустыней Мохаве.
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Названы три причины появления рака кожи, не связанные с загаром

Как рассказали специалисты американской организации Skin Cancer Foundation, чтобы максимально обезопасить себя от рака кожи недостаточно избегать солнечных ожогов и ограничивать время пребывания под солнцем.
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Футбол

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась

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Происшествия

Число пострадавших от взрывов в Дзержинске удвоилось

Обновлено вчера в 12:04
Политика

Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу

Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу в субботу, 1 июня.
Обновлено вчера в 03:16
Политика

Министр обороны Китая заявил о готовности к торговой войне с США

Китай готов к торговой войне с США, но одновременно оставляет открытой дверь для переговоров.
Обновлено вчера в 22:36
Единоборства

Джошуа проиграл Руису и лишился чемпионских титулов

Британец Энтони Джошуа не смог защитить титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, проиграв американскому боксеру Энди Руису.
Обновлено в 02:29
Кино

Минкульт прокомментировал удаление гей-сцен из фильма про Элтона Джона

В Министерстве культуры прокомментировали информацию об удалении гомосексуальных сцен из фильма "Рокетмен", который рассказывает о жизни британского музыканта Элтона Джона.
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Энтони Смит победил Александра Густафссона удушающим приемом

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Происшествия

Неймара обвинили в изнасиловании

Обновлено в 03:34
Общество

Ради выезда за рубеж россияне выплатили долги на 26 млрд рублей

Россияне, попавшие в этом году в списки невыездных, выплатили долги на 26 млрд рублей.
Обновлено в 03:03
Спорт

Times сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020

России грозит отстранение от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.
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Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии объяснений после того, как малайзийский премьер Махатхир Мохамад выразил сомнения в вине России в катастрофе Boeing MH17.
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Политика

Саакашвили раскритиковал текущее состояние Украины

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Обновлено в 03:15
Политика

ВМС США прояснили историю с сокрытием от Трампа эсминца John McCain

Трамп выступал 28 мая на базе Йокосука в Японии перед американскими моряками на универсальном десантном корабле Wasp, рядом был пришвартован эсминец John S. McCain.
Обновлено вчера в 22:45
Спорт

Медведева и Вейр дуэтом спели песню Леди Гаги

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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перестала скрывать лицо дочери

Звезда привыкла прятать лицо малышки за смайликами, но спортсмен не стал скрывать дочку. Кудрявцева решила поддержать инициативу мужа.
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Космос

Можно ли подвинуть Землю. И зачем

Обозреватель Николай Гринько объясняет, почему человечеству обязательно нужно придумать, как сдвинуть Землю с места.
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Экономика

Дешево, но не сердито: банки повременят с введением комиссии в СБП

Бесплатный сыр Два банка, которые планировали установить комиссию за денежные переводы в Системе быстрых платежей (СБП) с 1 июня, — Росбанк и "Ак Барс" — переносят ее введение на осень.
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Опубликовано видео ракетного удара Израиля по Сирии

Армия обороны Израиля опубликовала в твиттере видео ракетного удара по Сирии.
Обновлено в 03:03
Происшествия

Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено вчера в 15:44
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Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными

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На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек.
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Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 27 мая 2014 года - главный тренер английского клуба «Тоттенхэм Хотспур».
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