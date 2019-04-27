Футбол
Почеттино: «Надеюсь, Кейн будет готов к финалу Лиги чемпионов»Sport24.ru 03:49
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал, как проходит восстановление нападающего Харри Кейна, выразив надежду, что форвард будет готов к финалу Лиги чемпионов, куда «шпоры» пока не пробились. В полуфинале лондонцы сыграют против «Аякса».
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 10:09, Ашберн
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