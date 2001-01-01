Футбол

Почеттино: «Мы знали, что будет непросто, это ведь дерби»Soccer.ru 10:51

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Вест Хэма».
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Почеттино: «Мы знали, что будет непросто, это ведь дерби»

Soccer.ru10:51

Покеттино – о поражении от «Вест Хэма»: «Они были свежими, а мы были уставшими»

Бомбардир.ру13:16
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