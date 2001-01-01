Футбол
Почеттино: «Мы знали, что будет непросто, это ведь дерби»Soccer.ru 10:51
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Вест Хэма».
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Авто
Toyota готовится представить новый хэтчбек Glanza
Обновлено в 05:07
Общество
Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентами за демонтаж памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.
Обновлено в 13:45
Политика
Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому
Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 08:33
Политика
Путин рассказал о возможной встрече с Зеленским
«Владимир Зеленский пока ещё не возведён в ранг святых, не Господь Бог, и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве», – отшутился Путин в ответ на вопрос журналиста о том, когда он «предстанет» перед новоизбранным президентом Украины.
Обновлено в 06:20
Футбол
Дортмундская «Боруссия» в меньшинстве уступила «Шальке»
Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле проиграли "Шальке" в матче 31-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 11:38
Общество
Утвержден порядок проведения диспансеризации
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране был утвержден новый порядок проведения диспансеризации и профосмотров, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено вчера в 09:12
Музыка
Лобода отреагировала на победу дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»
Ранее Nation News сообщало, что телеведущий Максим Галкин назвал несправедливой победу дочери Алсу в шоу.
Обновлено в 03:38
Политика
Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте
Обновлено в 08:59
Наука
Пришельцы среди нас, считают в Оксфорде
Преподаватель корейского языка из Оксфордского университета Янг-хэ Чи считает, что пришельцы из космоса давно живут среди людей и даже уже создали гибридные виды, сообщает издание Mirror.
Обновлено в 12:38
Политика
Путин: Китай попросил увеличить поставки по газопроводу «Сила Сибири»
Китайские партнеры попросили Россию рассмотреть возможность увеличения поставок по газопроводу "Сила Сибири".
Обновлено в 06:02
Происшествия
В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш»
На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар.
Обновлено вчера в 10:40
Политика
Украинских священников из ПЦУ не пустили на службу в Иерусалиме
Делегация ПЦУ прибыла в Иерусалим 26 апреля. В нее входят священнослужители и политики от радикальных партий Украины.
Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес
Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью
Обновлено в 13:37
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ
Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие
Иранский дрон облетел и снял американский авианосец
Обновлено в 13:02
Происшествия
Во Франции более 23 тысяч человек вышли на акции «желтых жилетов»
Более 23,5 тысяч человек приняли участие в акциях "жёлтых жилетов" в субботу во Франции, в том числе 2,6 тысячи в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министерство внутренних дел.
Обновлено в 13:25
Авто
Названы самые популярные случаи обмана на СТО
Эксперты назвали наиболее популярные обманы ремонтников, вводящих в заблуждение водителей.
Обновлено в 10:40
Экономика
Мосгорсуд отказался рассматривать спор Вексельберга и Абызова
Московский городской суд 12 апреля отказался рассматривать иск Виктора Вексельберга к экс-министру Михаилу Абызову об опционе на акции «КЭС Холдинга» (позже переименован в «Т Плюс»), поскольку дело уже находится в Восточно-Карибском верховном суде (Британские Виргинские острова), следует из информации в картотеке дел.
Обновлено в 03:31
Общество
СМИ: к накрутке голосов за дочь Алсу могут быть причастны военные
Несколько telegram-каналов сообщили, что отец конкурсантки супруг певицы Алсу бизнесмен Ян Абрамов прислал в воинские части Екатеринбурга три тысячи сим-карт, с которых отправлялись голоса.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Не родись красивой» Ольга Ломоносова принимала таблетки для похудения
Обновлено в 00:30
Здоровье
Медики: есть специальная гимнастика для избавления от храпа
Врачи считают, что есть смысл попробовать так называемую специальную гимнастику, которая позволит привести носоглотку в нормальное состояние.
Обновлено в 09:22
Политика
Поток украинцев в Крым вырос в два раза в преддверии праздников
Поток украинцев в Крым через пункты пропуска российско-украинского участка границы возрос в два раза в преддверии майских праздников, сообщили в крымском погрануправлении ФСБ России.
Обновлено в 12:45
Хоккей
Хоккеисты «Вашингтона» прибудут в сборную 30 апреля
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" – защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин прибудут в расположение сборной России 30 апреля.
Обновлено в 13:43
Футбол
«Севилья» просит АПЛ отдать ей четвертую путевку в Лигу чемпионов
"Севилья" занимает пятое место в чемпионате Испании с 55 очками. Столько же у "Хетафе", эта команда впереди по дополнительным показателям.
Обновлено в 10:47