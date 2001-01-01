Почеттино: «Мы знали, что будет непросто, это ведь дерби»Soccer.ru 10:51

Почеттино: «Мы знали, что будет непросто, это ведь дерби»

Футбол «Анжи» и «Ростов» сыграли вничью Махачкалинский «Анжи» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» в матче двадцать шестого тура чемпионата России по футболу.

Происшествия В Ростове-на-Дону женщина и ребенок погибли при пожаре в многоэтажке Женщина и ребенок погибли в результате пожара в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.

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Политика В Крым едут народные дипломаты из США, Швеции, Великобритании и Непала Во вторник, 30 апреля, на полуостров прибудет делегация народных дипломатов и общественных деятелей из США, а также активистов из Швеции, Великобритании и Непала.

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Политика Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».

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Происшествия В Париже задержаны 11 человек во время протестов «жёлтых жилетов» Полиция задержала по меньшей мере 11 человек во время протестных акций «жёлтых жилетов» в Париже.

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Происшествия Варвара Караулова вышла на свободу Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

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