Футбол

Почеттино: «Мы знали, что будет непросто, это ведь дерби»Soccer.ru 10:51

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Вест Хэма».
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Почеттино: «Мы знали, что будет непросто, это ведь дерби»

Soccer.ru10:51

Маурисио Почеттино — о шансах попадания в топ-4 по итогам сезона: «Это бой и гонка, еще нужно сыграть два матча»

Матч ТВ11:03

Маурисио Почеттино — о шансах попадания в топ-4 по итогам сезона: «Это бой и гонка, еще нужно сыграть два матча»

Sportbox.RU11:03

Почеттино: мы должны смотреть вперёд, нельзя долго думать об игре с «Вест Хэмом»

Чемпионат11:58

Маурисио Покеттино: «Сегодня „Тоттенхэму“ было очень тяжело»

Спорт-Экспресс10:37

Почеттино о шансах «Тоттенхэма» на топ-4: «Это бой и гонка, где осталось еще два матча»

Sports.ru10:28
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Музыка

Первый канал собрал экстренное совещание из-за финала «Голос. Дети»

Обновлено в 11:17
Футбол

«Анжи» и «Ростов» сыграли вничью

Махачкалинский «Анжи» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» в матче двадцать шестого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:06
Футбол

Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» разгромить «Фастав»

В матче 30-го тура чешской Высшей лиги «Млада Болеслав» принимала «Фастав».
Обновлено в 12:54
Происшествия

В Ростове-на-Дону женщина и ребенок погибли при пожаре в многоэтажке

Женщина и ребенок погибли в результате пожара в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Обновлено в 12:21
Хоккей

Российские хоккеисты вышли в финал юниорского чемпионата мира

Обновлено в 12:37
Авто

Умелец создал ювелирную модель Ford Escort

Ювелирная модель Ford Escort базируется на основе раллийного спорткара Ari Vatenen Ford Escort Mk2 выпуска конца 1970-х годов.
Обновлено в 02:19
Политика

В Крым едут народные дипломаты из США, Швеции, Великобритании и Непала

Во вторник, 30 апреля, на полуостров прибудет делегация народных дипломатов и общественных деятелей из США, а также активистов из Швеции, Великобритании и Непала.
Обновлено вчера в 13:53
Авто

Стали известны регионы РФ, где чаще всего покупают новые автомобили

В первом квартале россияне приобрели 323 тысячи легковых автомобилей Москва стала лидером по числу проданных за первые три месяца 2019 года легковых автомобилей, свидетельствуют данные Автостата.
Обновлено в 12:12
Политика

Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины

Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Политика

В Раде зарегистрировали проект о ликвидации «Укроборонпрома»

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, предполагающий ликвидацию государственной компании «Укроборонпром».
Обновлено в 11:42
Происшествия

В Париже задержаны 11 человек во время протестов «жёлтых жилетов»

Полиция задержала по меньшей мере 11 человек во время протестных акций «жёлтых жилетов» в Париже.
Обновлено в 11:30
Политика

Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому

Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 08:33
Транспорт

Беглов на странице «ВКонтакте» рассказал о поездке в электричке

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал о своей поездке в электричке от проспекта Славы до Павловска.
Обновлено в 12:58
Авто

«Авторевю»: сборку Opel в России возобновят в 3-м квартале 2019 года

Обновлено вчера в 11:26
Политика

Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте

Обновлено в 08:59
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Экономика

Дважды снизится тариф на вывоз мусора в Ростовской области

По словам чиновника, тариф на вывоз отходов может снизится даже дважды, причем первое понижение произойдет в ближайший месяц.
Обновлено в 09:49
Космос

Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесен на 1 мая

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с кораблем Dragon и грузом, предназначенным для экипажа Международной космической станции (МКС), перенесен на 1 мая.
Обновлено в 11:11
Политика

Германия передумала предоставлять убежище беженцам из Сирии

ФРГ временно прекратила предоставлять убежище беженцам из Сирии, передает 27 апреля медиагруппа Funke.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие

Иранский дрон снял на видео авианосец США в Персидском заливе

Обновлено в 12:29
Хоккей

Тренер и врач «Авангарда» пытались не пустить допинг-офицера к Зернову

Обновлено в 12:25
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Политика

Путин: Севморпуть могут состыковать с Морским шёлковым путём

Президент РФ Владимир Путин заявил о возможности стыковки Северного морского пути и Морского шёлкового пути.
Обновлено в 01:16
Хоккей

Бурмистров и Якупов не вошли в состав сборной России для подготовки к ЧМ

"Штаб сборной благодарит за работу вратарей Ивана Бочарова, Илью Коновалова, защитников Никиту Черепанова, Рушана Рафикова, нападающих Егора Коршкова, Антона Злобина, Дениса Алексеева, Александра Бурмистрова, Дамира Жафярова и Наиля Якупова, желает им хорошей подготовки к следующему сезону и рассчитывает на них в дальнейшем", - говорится в сообщении ФХР.
Обновлено в 11:55
Футбол

Примера. «Атлетико» обыграл «Вальядолид»

Обновлено в 12:08
Футбол

Денис Глушаков покинет «Спартак»

Обновлено в 09:50
Религия

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.
Обновлено в 07:54
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана

Обновлено в 11:22
Политика

Росгвардия хочет засекретить свои госзакупки

Сферу своей деятельности Росгвардия обозначает как «обеспечение государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина».
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия

На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез

Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено в 04:05
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Маурисио Почеттино
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Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 27 мая 2014 года - главный тренер английского клуба «Тоттенхэм Хотспур».
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Английский профессиональный футбольный клуб из Стратфорда, Восточный Лондон. Выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе английского футбола. Клуб был основан в 1895 году под названием «Темз Айронуоркс», а в 1900 году изменил название на «Вест Хэм Юнайтед».
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