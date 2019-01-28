Футбол
Почеттино: «Мы ожидали, что сезон будет сложным, но не настолько»Soccer.ru вчера в 15:42
Можно говорить о контроле мяча, ударах, но если не забиваешь, то и не заслуживаешь победы. Мы преодолели сумасшедший график матчей и были вынуждены пойти на некоторые перемены. Мы знали, что это будет сложный сезон, но не настолько.
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Маурисио Почеттино: «„Кристал Пэлас“ заслужил выход в следующую стадию Кубка Англии»
Sportbox.RUвчера в 15:02
Маурисио Почеттино: «Кристал Пэлас» заслужил выход в следующий раунд Кубка Англии
Советский спортвчера в 14:05
Покеттино: «Теперь у нас остались только АПЛ и ЛЧ. Мы должны показать максимум в этих турнирах»
Бомбардир.рувчера в 14:17
Автоматически обработано 7205 источников, обновлено в 03:12, Ашберн
Происшествия
Похититель картины Куинджи задержан
Обновлено в 00:11
Общество
В Москве за выходные выпало больше половины месячной нормы осадков
В Москве за выходные дни выпало больше половины месячной нормы осадков, сообщили РБК в центре погоды «Фобос».
Обновлено в 02:38
Политика
На Украине рассказали о последствиях потери транзита российского газа
Завершение контракта о транзите российского газа через украинскую территорию в Европу приведет к краху экономики Украины, заявил депутат Верховной рады от партии «За жизнь» Вадим Рабинович.
Обновлено вчера в 23:56
Общество
Саратовских учителей выгнали на мороз собирать снег в мешки
Учителей одной из саратовских школ выгнали на субботник в мороз, и им пришлось собирать снег в мешки.
Обновлено вчера в 06:12
Авто
В России начались продажи нового универсала KIA Ceed SW
Российские дилеры KIA начали продажи универсала KIA Ceed Sportswagon (SW) третьего поколения.
Обновлено в 00:21
Авто
Nissan поднял цены на свои кроссоверы в России
Nissan Murano 2018 модельного года во всех комплектациях прибавил в цене от 43 до 56 тыс. рублей, а машины 2019 года подорожали еще сильнее – от 56 до 85 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 05:12
Общество
Пособия инвалидам и ветеранам проиндексируют с 1 февраля
С 1 февраля этого года для отдельных категорий граждан пособия и компенсации будут проиндексированы на 4,3%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
Вандал облил краской памятник «Вежливым людям» в Крыму
Начальник отдела информации и общественных связей крымского управления МВД России Ольга Кондрашова проинформировала о том, что в Симферополе нетрезвый мужчина облил краской памятник "Вежливым людям".
Обновлено вчера в 21:40
Авто
Tesla оснастит автомобили новой системой безопасности и музыкой Баха
Ожидается, что новый противоугонный комплекс получат электрокары Tesla Model S, Model X и Model 3. При этом Sentry Mode сможет передавать изображение с камер, расположенных как внутри автомобиля, так и снаружи, что позволит быстрее найти угнанный автомобиль.
Обновлено в 00:25
Происшествия
В Омске пожаловались на заклеивавшую детям рты воспитательницу детсада
Родители детей садика № 330 в Омске пожаловались на воспитательницу в садике, которая якобы связывала малышей и заклеивала им рты скотчем.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Звонки о минировании заведений поступили в ряд регионов Сибири
Обновлено вчера в 23:33
Экономика
Акции «Русала» и En+ взлетели на 10% после снятия санкций
Уточняется, что на открытии торгов бумаги компании росли на 10,5%. Ранее сообщалось, что Минфин США снял санкции с "Русала" и En+.
Обновлено в 02:22
Интернет
«Роскачество» рассказало, как избежать утечки персональных данных
По словам экспертов, существуют несколько видов вредоносного программного обеспечения, которое способно передавать хакерам вводимые на клавиатуре данные, в том числе логины и пароли от учетных записей в социальных сетях, интернет-магазинах или онлайн-банке, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 17:55
Экономика
«Ъ»: ФРИИ предлагает гражданам заработать на своих персональных данных
В ФРИИ отмечают, что в этом случае граждане смогут зарабатывать от 15 тыс. до 60 тыс. рублей в год, это будет "мощной мотивацией" для регистрации в качестве самозанятых, а также позволит перечислить "в казну несколько миллиардов рублей" от физлиц и налоги участвующих в обороте данных юрлиц.
Обновлено в 00:45
Авто
Назван топ-5 автомобилей, которые лучше не покупать с рук
Эксперты подготовили список из пяти самых дорогостоящих в ремонте автомобилей, представленных на вторичном рынке России.
Обновлено в 00:34
Кино
Фильм «Черная пантера» получил главную премию Гильдии киноактеров США
Награды в номинации «Лучший актер» удостоился сыгравший в фильме «Богемская рапсодия» роль солиста британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри Рами Малек.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
Число погибших при прорыве дамбы в Бразилии возросло до 58
В результате прорыва дамбы на руднике по добыче железной руды в юго-западном бразильском районе Минас-Жейра погибли не менее 58 человек, сообщает 28 января Globo.
Обновлено вчера в 23:47
Единоборства
Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за титул чемпиона мира
Райан Бейдер получил сразу два чемпионских пояса. Бейдер выиграл Гран-при Bellator и стал чемпионом мира в тяжелом весе.
Обновлено 26 января в 23:38
Гаджеты
Samsung решил отказаться от пластика в упаковке гаджетов
Компания Samsung объявила, что с этого года начнет отказываться от пластика в упаковке своих товаров.
Обновлено в 01:27
Авто
ЗИЛ распродает Бычки без пробега
На продажу выставлено девять экземпляров ЗИЛ-5301 Бычок в различном исполнении. За машины просят от 740 тыс. до 2 млн рублей.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Танкеры будут пылать в Черном море, пока не выгорит весь газ
В Черном море продолжают гореть два танкера со сжиженным газом.
Обновлено в 02:20
Транспорт
Дороги около станций метро «Столбово» и «Филатов луг» благоустроят
Как говорится в сообщении, через Ульяновский лесопарк к жилым массивам будет проложена велопешеходная дорога протяженностью 3,1 км. Напомним, что запустить пассажирское движение по новому участку Сокольнической линии метро на присоединенных территориях столицы планируется к маю, технический запуск участка состоялся в начале января.
Обновлено в 00:20
Транспорт
В Ярославле водителям предложили бесплатный проезд в транспорте
В Ярославле стартовала акция "Снежный билет" - оставившие свои авто дома водители смогут ездить на общественном транспорте бесплатно, предъявив права и свидетельство о регистрации транспортного средства.
Обновлено в 02:44
Общество
В Германии посоветовали отказаться от туалетной бумаги
Отказаться от туалетной бумаги ради экологии предложили в Германии. С предложением альтернативы ей выступил портал Süddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 04:57
Общество
В правительстве обсудили новые требования к соли и молоку в магазинах
По итогам заседания вице-премьер поручил «компетентным ведомствам» (кому именно, не уточняется) вместе с научным сообществом определить перечень продуктов, которые должны в первую очередь поступить на полки магазинов в обогащенном витаминами и микроэлементами виде.
Обновлено в 01:30
Общество
Шпалы из пластика появятся на 22 трамвайных участках Москвы
Обновлено в 02:50
Экономика
Bloomberg сообщил о расследовании в США в отношении Nissan
Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) проводит расследование на предмет достоверности раскрытия Nissan информации о выплатах ее менеджменту в США.
Обновлено в 02:59
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов
Фото: Московская биржа Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 65,75-65,82 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 65,81 руб. - это на 3 коп. выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Обновлено 25 января в 02:25
Здоровье
Употребление йогурта поможет нормализовать давление
Нормализовать артериальное давление поможет употребление йогурта.
Обновлено вчера в 23:10
Кино
Фонд кино требует от создателя «Смешариков» 82 млн рублей
Ранее telegram-канал Mash сообщил, что Фонд кино подал иск к продюсеру «Смешариков» Илье Попову из-за невозвращенных средств, которые фонд выделил на создание полнометражного мультфильма серии.
Обновлено вчера в 14:05