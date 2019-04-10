Футбол
Почеттино: Кейн может пропустить остаток сезонаЕвро-футбол.ру вчера в 17:42
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино дал предварительный вердикт по состоянию здоровья форварда Гарри Кейна, который травмировался в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".
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Завтра он должен пройти обследование, но, похоже, травма похожа на ту, что уже была у Кейна в этом сезоне. Это очень грустно, мы разочарованы. Нам будет его не хватать, возможно, он выбыл до конца сезона. Он вывихнул лодыжку, посмотрим, как изменится ситуация через несколько часов.
— Маурисио Почеттино, аргентинский футболистРИА Новости вчера в 18:04
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