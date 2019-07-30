Футбол

Почеттино: «Это „Тоттенхэм“, а не „Ливерпуль“ является примером для остальных»Sport24.ru 01:08

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино отметил, что его команда является примером для остальных, как можно быть успешным при ограниченном бюджете на покупку игроков.
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Почеттино: «Это „Тоттенхэм“, а не „Ливерпуль“ является примером для остальных»

Sport24.ru01:08

Почеттино привел пример успешного клуба с маленьким бюджетом. И это точно не «Ливерпуль»

Спорт-Экспресс01:36

Маурисио Почеттино: «Это „Тоттенхэм“ вдохновляет своим примером, а не „Ливерпуль“»

Матч ТВ00:49

Маурисио Почеттино: «Это „Тоттенхэм“ вдохновляет своим примером, а не „Ливерпуль“»

Sportbox.RU00:49
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Маурисио Почеттино
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Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 27 мая 2014 года - главный тренер английского клуба «Тоттенхэм Хотспур».
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Выступает на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
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