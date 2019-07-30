Футбол
Почеттино: «Это „Тоттенхэм“, а не „Ливерпуль“ является примером для остальных»Sport24.ru 01:08
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино отметил, что его команда является примером для остальных, как можно быть успешным при ограниченном бюджете на покупку игроков.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 02:18, Вашингтон
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Forbes: «Яндекс» перейдет государству
Эксперты считают, что в этот раз «Яндексу» не поможет глава Сбербанка Герман Греф, и компания перейдет государству.
Обновлено в 01:37
Политика
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Политика
Украине предсказали возможное исчезновение в ближайшие годы
Украина может исчезнуть как страна в ближайшие несколько лет из-за экспериментов в различных сферах.
Обновлено в 00:42
Политика
Симоньян предрекла провал русскоязычному телеканалу в Киеве
Обновлено в 00:05
Общество
В Хабаровском крае из-за паводков введен режим ЧС
В 15 районах Хабаровского края и в городах Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре введен режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено вчера в 22:19
Политика
На Украине сравнили Киев и Москву
Украинский политолог Андрей Ермолаев назвал Москву более подходящим под определение «европейской столицы» городом, чем Киев.
Обновлено вчера в 22:23
Экономика
Немецкое агентство улучшило прогноз по суверенному рейтингу России
Ранее в июле агентство Standard & Poor's тоже подтвердило суверенный рейтинг России на уровне BBB- (таком же, как у Scope), но со стабильным прогнозом.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
Неймар избежал суда по обвинению в изнасиловании
Обновлено в 00:06
Происшествия
ФАС открыла дело из-за закупок палаток организатором сгоревшего лагеря
Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Хабаровскому краю после проверки в отношении организаторов сгоревшего детского палаточного лагеря «Холдоми» заподозрило ряд организаций, а также правительство края в нарушении закона о защите конкуренции.
Обновлено в 01:19
Наука
Найден ключ к исправлению поведения при аутизме
Недавние исследования мозга здоровых людей и пациентов с аутизмом выявили физиологические закономерности, которые могут определить скрытые признаки болезни для улучшения методов диагностики.
Обновлено вчера в 04:20
Общество
Режим ЧС из-за пожаров ввели в Красноярском крае и Иркутской области
Обновлено вчера в 09:13
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Космос
Обнаружена каменистая экзопланета с тремя красными солнцами
Астрономы при помощи космического телескопа TESS обнаружили экзопланету с тремя солнцами, которую назвали LTT 1445Ab.
Обновлено 28 июля в 14:26
Политика
На Украине умер советский разведчик Анатолий Баронин
Советский разведчик Анатолий Баронин скончался на Украине, сообщает украинская служба внешней разведки.
Обновлено вчера в 22:12
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Армия и оружие
Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк
Обновлено в 02:04
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Энергетика
Цены на нефть растут в ожидании снижения ставки ФРС
Президент США Дональд Трамп в понедельник сказал, что небольшого снижения процентной ставки будет недостаточно, усилив давление на центральный банк в преддверии заседания.
Обновлено в 02:16
Общество
Паводок размыл дамбу в российском регионе
В Бурятии в селе Улекчин паводок размыл защитную дамбу. Об этом в фейсбуке рассказал глава республики Алексей Цыденов.
Обновлено в 01:46
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Общество
Эксперты назвали основные признаки профессионального выгорания
Профессиональное выгорание проявляется прежде всего в эмоциональной истощённости, снижении общей работоспособности и негативном отношении к работе.
Обновлено в 01:59
Общество
В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:44
Здоровье
В Югре из-за вспышки менингита закрыли детский лагерь
В Нижневартовске из-за случая менингита приостановили работу детского лагеря «Радуга».
Обновлено в 01:59
Политика
В США не нашли реальных оснований для антироссийских санкций
В материале журнала Forbes Рапоза утверждает, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который не подтвердил, что Россия «повлияла» на исход президентских выборов в США, «реабилитировал страну», передает ИноСМИ.
Обновлено в 01:52
Музыка
Медведев поздравил композитора Игоря Крутого с юбилеем
Глава кабинета министров Дмитрий Медведев поздравил композитора, продюсера Игоря Крутого с 65-летием.
Обновлено вчера в 06:52