Футбол
Почетный президент РФС прокомментировал форму Кокорина и МамаеваГазета.Ru 10:41
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил физическое состояние нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, которые находятся под стражей в СИЗО "Бутырка", передает RT. Он отметил, что больше видел в кадре Мамаева.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 16:10, Ашберн
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