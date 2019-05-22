Общество
Почему жители России начали массово отказываться от дач?REGNUM 07:23
Например, если дача находится в садовом товариществе, то нужно платить членские взносы, которые устанавливает само товарищество, коммунальные платежи (электричество, газ, вода, вывоз мусора), налоги на земельный участок, дом и другие зарегистрированные объекты на участке (к примеру, за баню).
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 14:07, Ашберн
Здоровье
Аудиосистемы для общения со слабослышащими появились в больнице Шатуры
В отделении дневного стационара Шатурской центральной районной больницы появилась портативная информационная система со встроенным динамиком для обслуживания слабослышащих пациентов.
Обновлено в 08:52
Транспорт
Участок голубой линии московского метро закроют в выходные
Обновлено в 13:08
Хоккей
Защитник сборной США: «Надеюсь, Капризов завтра сыграет плохо»
Надеюсь, Капризов завтра сыграет плохо.
Обновлено в 13:05
Общество
Владимир Урин рассказал, как распространяет билеты Большой театр
Генеральный директор Большого театра Владимир Урин считает, что право решать, как лучше распространять билеты должно оставаться остается за театром.
Обновлено в 07:59
Происшествия
На Ставрополье самолет Ан-2 загорелся при взлете
Около трех часов дня 22 мая в поселке Журавском Ставропольского края самолет Ан-2 при попытке взлета выкатился за приделы взлетно-посадочной полосы и загорелся.
Обновлено в 13:16
Политика
Начальник управления Госохраны Украины ушёл в отставку
Обновлено в 11:46
Общество
В рамках программы «Подари лес другу!» на Ольхоне высадят 84 тысячи сеянцев сосны
В целом до конца месяца на участке площадью 21 гектар планируют высадить 84 тысячи сеянцев сосны обыкновенной.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес
Иллюзионист Сергей Сафронов рассказал о тайной связи с ассистенткой
Один из самых известных иллюзионистов Сергей Сафронов недавно посетил программу «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой», которая регулярно выходит в эфир «Русского радио».
Обновлено в 13:47
Спорт
Исполком МОК рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпиады-2020
Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал на предстоящей сессии организации принять решение о сохранении бокса в программе Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Обновлено в 13:58
Авто
Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia получил роскошный интерьер
Салон нового компактного кроссовера KIA на базе Hyundai Creta, который только недавно вышел на финальные тесты, рассекречен фотошпионами.
Обновлено вчера в 23:40
Авто
Столичный рынок новых легковых автомобилей в апреле упал на 8,2%
В апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Обновлено в 05:01
Космос
SpaceX продолжает испытания прототипа Starship
Американская компания SpaceX объявила о начале первых летных испытаний ракеты Starhopper, младшей версии Starship.
Обновлено в 08:41
Здоровье
Во владимирской больнице понизили зарплаты «до конца кризиса»
Во Владимирской области сотрудникам Курловской районной больницы на 10% понизили начисленную зарплату из-за финансовых проблем учреждения.
Обновлено в 12:59
Футбол
Локомотив — Урал 1:0
Финальный матч Кубка России по футболу состоится в Самаре, трофей разыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия
Российские медики оставили инвалида ночевать в куче подгузников
Медики оставили его лежать на подгузниках для взрослых.
Обновлено в 13:00
Авто
Раскрыта стоимость нового российского электромобиля Zetta
Российский электромобиль Zetta обойдется покупателям в 450 тысяч рублей - стоимость машины раскрыта еще до ее официального выхода на рынок.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие
США намерены продолжить консультации с Турцией по проблеме С-400
США по-прежнему обеспокоены планами Турции по закупке С-400 и продолжают искать решение этого вопроса, так как хотят поддерживать отношения с Анкарой на должном уровне как с важным союзником, заявил в среду в Брюсселе новый главком сил НАТО в Европе, генерал ВВС США Тод Уолтерс.
Обновлено в 12:57
Общество
Россияне назвали своих идеальных соседей
Индекс терпимости составил 195 пунктов. Также лучшими соседями стали мать-одиночка с ребенком (194) или семья с инвалидом (193).
Обновлено в 08:25
Игры
THQ Nordic приобрела студию Piranha Bytes
THQ Nordic анонсировала приобретение Piranha Bytes – студии, за авторством которой вышла легендарная Gothic, а также Risen и ELEX.
Обновлено в 07:00
Наука
Британские учёные усомнились во вреде соцсетей
Психологи из британского Оксфорда и немецкого Гогенгеймского университета провели масштабное исследование, которое заставляет усомниться в негативном влиянии социальных сетей на пользователей-подростков.
Обновлено в 06:37
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы прошедшего в Тель-Авиве песенного конкурса "Евровидение-2019" пересмотрели итоги распределения баллов.
Обновлено в 13:47
Армия и оружие
Беглов прибыл на заседание Военного совета ЗВО в Доме офицеров
Глава Петербурга Александр Беглов приехал на заседание Военного совета Западного военного округа (ЗВО), которое проходит в Большом зале Дома офицеров.
Обновлено в 04:00
Общество
Prada откажется от использования натурального меха
Модный дом Prada анонсировал, что отказывается от использования натурального меха в производстве, начиная с женской коллекции сезона весна—лето 2020.
Обновлено в 11:53
Авто
В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer
Официальный представитель марки Ford в России ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзовет в России 14,58 тыс. автомобилей Ford Explorer из-за возможного образования трещин на рычагах регулировки схождения задних колес.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие
Боевики выпустили по авиабазе Хмеймим в Сирии 17 ракет
Как сообщили в Министерстве обороны России, 22 мая террористы, находящиеся в зоне деэскалации Идлиб, осуществили в направлении российской авиабазы в общей сложности 17 ракетных пусков.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Главу штаба ФБК Волкова арестовали на 20 суток
Глава штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков арестован на 20 суток.
Обновлено в 12:42
Происшествия
Шестун решил прекратить голодовку
Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун решил прекратить голодовку, которую он держал в течение 100 дней, сообщается на сайте Совета по правам человека (СПЧ).
Обновлено в 08:23
Экономика
Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ
Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.
Обновлено в 13:50
Экономика
ЦБ разрешил «АвтоВАЗу» не раскрывать информацию
Центральный банк освободил "АвтоВАЗ" от обязанности раскрывать информацию, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 12:54