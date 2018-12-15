Армия и оружие
Почему в США предрекли поражение американскому флоту от России
Почему в США предрекли поражение американскому флоту от РоссииРоссийская газета15:10
Американские СМИ назвали причины, по которым американские ВМС потерпят поражение в случае войны с Россией. Впрочем, такая же участь их постигнет и в вооруженном противостоянии с Китаем.
Российская газета15:10
Оценить
125 человек отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 21:42, Ашберн
Армия и оружие
Коалиция США нанесла авиаудар по мечети на востоке Сирии
Обновлено в 21:27
Армия и оружие
Малый ракетный корабль «Мытищи» будет передан флоту до конца года
Первый малый ракетный корабль проекта 22800 «Мытищи» прошел необходимые государственные испытания, судно планируется передать Военно-морскому флоту 17 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобороны.
Обновлено в 12:02
Армия и оружие
ЕС призвал Турцию не проводить военную операцию против курдов в Сирии
Евросоюз призвал Турцию не проводить военную операцию против курдских вооруженных формирований на северо-востоке Сирии.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие
Российская армия получила 35 новых образцов оружия в 2018 году
Обновлено в 15:26
Армия и оружие
Балтийский флот получил новейший катер связи
Новейший катер связи получил Балтийский флот, в субботу на корабле поднят Военно-морской флаг, сообщила пресс-служба флота.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие
Конструктор украинских бронекатеров пожаловался на отсутствие ракет
Главный конструктор судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко в эфире украинского "Пятого канала" рассказал о недостатках, которые имеются у бронекатеров типа "Гюрза-М".
Обновлено в 18:47
Армия и оружие
В Сети высмеяли новый автомобиль нацгвардии Украины
Интернет-пользователи подвергли критике новый автомобиль, который планируется поставить на вооружение национальной гвардии Украины.
Обновлено в 20:22
Армия и оружие
Самолет ВМС США пролетел над районом учений ВМС России
Обновлено в 13:04
Армия и оружие
В ДНР заявили, что США изменили план ВСУ по захвату Донбасса
Разведка Донецкой народной республики зафиксировала прибытие в Мариуполь помощника военного атташе при американском посольстве на Украине Эрика Адамса, сообщил глава пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 12:14
Армия и оружие
Военная полиция ЗВО оденется в броню «Черепаха» и «Колпак»
Подразделения военной полиции в Западном военном округе будут оснащены экипировкой «Колпак» и «Черепаха».
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
На Таганрогской в Ростове открыли памятник «Авиаторам всех поколений»
Торжественное открытие памятника состоялось сегодня, 15 декабря.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие
Сотни кремлёвских курсантов простились с родным училищем
Более 300 кремлёвских курсантов получили звание лейтенант российской армии.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
К волгоградским гвардейцам присоединились почти 600 новобранцев
Дислоцированное в Волгограде подразделение пополнили новобранцы из разных регионов России и почти 150 молодых специалистов.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие
Турция уверена в поставках F-35 из США
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
СМИ: офицер ВСУ похвастался «ликвидацией» известного бойца ДНР
Обновлено в 18:57