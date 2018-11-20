По действующим сегодня нормам, за трудоустроенных граждан взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования уплачивает работодатель.

с чего всё началось

Социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством, неработающие граждане получают в полном объеме, а также имеют право на получение социальной пенсии по старости.

В Государственной думе предложили обязать неработающих граждан платить взносы в социальные фонды — пенсионный, медицинского и социального страхования. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

Почему в России хотят обязать неработающих платить страховые взносы

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