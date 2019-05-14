Общество
В Екатеринбурге протестуют против строительства храма. О чем речьРБК 14 мая в 04:55
Сегодня, 14 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые прокомментировал ситуацию вокруг строительства храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга, против которого выступают многие жители города.
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Депутат ГД рассказал об «улыбчивой революции», которую организаторы протестов обкатывают в РФ
Политика Сегодня14 мая в 08:57
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:11, Ашберн
Общество
Первый канал аннулировал результаты финала шоу «Голос. Дети»
В результате СМС-голосования зрителей победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получившая 55,5% голосов.
Обновлено в 07:37
Политика
Верховная рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая
Верховная рада определила, что приведение к присяге избранного президента Украины Владимира Зеленского состоится 20 мая.
Обновлено в 04:30
Политика
Опрос: 75% украинцев поддерживают прямые переговоры с Россией
Для восстановления мира на востоке Украины президент должен пойти на прямые переговоры с Россией, считают 75% украинцев.
Обновлено в 07:01
Энергетика
Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6%
На динамику акций повлияло сообщение о том, что акционеры "Лукойла" обсудят на годовом собрании вопрос об уменьшении уставного капитала компании путем выкупа 35 млн акций по цене в 5,45 тыс. рублей за бумагу.
Обновлено в 07:32
Религия
Мэр Красноярска запретил строительство храма на территории сквера
Обновлено вчера в 13:01
Общество
Россияне после 40 лет получат дополнительный день отпуска
С 2019 года работающие россияне могут взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска раз в три года на прохождение диспансеризации, а люди предпенсионного возраста — два дня каждый год.
Обновлено в 02:40
Культура
Названа самая просматриваемая серия в истории сериалов
Названа самая просматриваемая серия в истории сериалов.
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Армия и оружие
Раскрыта точность российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
Леонков отметил, что подобными характеристиками обладают и другие российские гиперзвуковые комплексы.
Обновлено в 04:06
Футбол
Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своем уходе из «Рубина»
Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба.
Обновлено в 06:25
Общество
Выпивающие раз в неделю британцы оказались в списке самых пьющих
Жители Великобритании рассказали, что выпивали более 50 раз в год, или около одного раза в неделю, пишет британская газета The Independent со ссылкой на исследование.
Обновлено в 06:10
Авто
Lexus отзывает в России 420 автомобилей
Компания Lexus отзывает с российского рынка для ремонта 420 автомобилей LS 350 и LS 500.
Обновлено в 05:35
Политика
«Нафтогаз» допустил возможность газовых переговоров с Россией в июне
Киев продолжит газовые переговоры с Москвой только после инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:09
Интернет
Павел Дуров раскритиковал WhatsApp
Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о проблемах с безопасностью в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:29
Происшествия
В Тамбове обрушились перекрытия старинного здания
Обрушение потолочных перекрытий двухэтажного старинного здания произошло в центре Тамбова на улице Носовской, пострадали две женщины.
Обновлено в 07:10
Здоровье
Россияне стали употреблять меньше овощей и фруктов
В рационе россиян отмечается недостаточное количество фруктов, овощей и молочных продуктов.
Обновлено в 06:23
Музыка
Представительница Кипра выступила на Евровидении в «голом костюме»
Грузинская певица Тамта, представляющая Кипр на конкурсе Евровидение в Тель-Авиве, поразила зрителей своим откровенным «голым нарядом».
Обновлено в 05:07
Происшествия
В Петербурге из квартиры украли пятнадцать золотых слитков
"Второго мая из квартиры дома 3 по улице Парадная путем подбора ключа к замку входной двери была совершена кража имущества: 15 золотых слитков на сумму не менее 1 миллиона рублей, дорогостоящие часы и ювелирные изделия", - говорится в сообщении.
Обновлено в 05:04
Общество
Археологи нашли в Москве древнерусские монеты XV–XVI веков
Археологи в Москве обнаружили четыре древнерусских монеты XV–XVI веков. Об этом 16 мая сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 06:38
Происшествия
В Подмосковье у экс-главы района нашли имущество на 4 млрд рублей
Генеральная прокуратура России хочет изъять у бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя имущество, на общую сумму около четырех миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 12:51
Политика
Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России
Глава МИД Украины Павел Климкин не поедет на министерское заседание Совета Европы в Хельсинки из-за решения по России, сообщил украинский постпред в организации Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Германии недовольные «Северным потоком — 2» забрались в газопровод
Протестующие против строительства «Северного потока — 2» пробрались на строительную площадку на севере Германии, где осуществляется прокладка газопровода EUGAL, и заползли в часть уже проложенного трубопровода.
Обновлено в 06:07
Музыка
Лазарев готовится выступить во втором полуфинале «Евровидения – 2019»
Обновлено вчера в 21:44
Здоровье
Врач дал рекомендации москвичам, страдающим гипертонией
Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков дал рекомендации горожанам, страдающим артериальной гипертонией.
Обновлено в 01:52
Общество
После протестов в Екатеринбурге губернатор озадачил мэра озеленением
Власти Свердловской области, Екатеринбурга и представители бизнеса договорились о создании на территории города новых скверов и парков.
Обновлено в 05:31
Политика
Саудовская Аравия признала крымчан россиянами
Саудовская Аравия де-факто признала крымчан россиянами. Мусульмане полуострова получают визы в посольстве королевства в Москве.
Обновлено вчера в 19:10
Шоу-бизнес
Неадекватная няня чуть не угробила дочь Хилькевич
Обновлено в 07:20
Гаджеты
В продаже появилась первая карта microSD на 1 Тбайт
В конце февраля компания SanDisk презентовала карту памяти microSD UHS-I, которая рассчитана на хранение баснословного количества информации - 1 Терабайт.
Обновлено в 05:40
Театры
На Театральном фестивале имени Чехова показали балет «Эхо вечности»
На Театральном фестивале имени Чехова показали балет «Эхо вечности».
Обновлено в 04:13