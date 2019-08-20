Финансы
Почему рубль начал падать и где дно: мнение экспертаЕвропейско-Азиатские новости 01:32
Рабочая неделя началась с резкого скачка валютного курса: рубль за понедельник подешевел к доллару и евро на 67 и 72 копеек соответственно.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:34, Ашберн
Происшествия
Похитившие россиян в Камеруне пираты вышли на связь
Пираты, похитившие троих россиян у берегов Камеруна, вышли на связь.
Обновлено в 03:06
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
Обновлено вчера в 21:16
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Двое детей ушли на рыбалку в Югре и пропали
Обновлено в 02:49
Транспорт
Новый аэропорт Саратова принял первый тестовый рейс
Первый регулярный рейс аэропорт "Гагарин" примет уже во вторник.
Обновлено 18 августа в 05:03
Политика
Макрон высказался о европейском будущем России после встречи с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон, подводя итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным, поделился мнением о европейском будущем России.
Обновлено вчера в 19:25
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено вчера в 01:39
Происшествия
В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка
Мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе приговорен к смертной казни, в 1998 году он был помилован и три года назад условно-досрочно освободился из мест лишения свободы.
Обновлено в 02:23
Общество
Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России
Самый низкий показатель рейтинга тишины (а значит, город наиболее шумный) у Киселевска из Кемеровской области — 4,3 балла.
Обновлено вчера в 05:47
Кино
Кит Харингтон переживает о бесплодии после «Игры престолов»
Ранее были опубликованы первые фото Кита Харингтона, выпущенного из реабилитационного центра.
Обновлено в 03:28
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Происшествия
Российский самолет совершил жесткую посадку в Армении
Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту армянского города Гюмри.
Обновлено вчера в 15:33
Авто
Правила дорожного движения в Америке: нюансы и особенности
Перед поездкой в любой штат США, обязательно стоит ознакомиться с правилами дорожного движения.
Обновлено в 02:45
Армия и оружие
В России запуск запрещенной ДРСМД ракеты в США назвали издевательством
Как ранее писала «Мойка78», 18 августа Россия заявила о готовности к диалогу с Соединенными Штатами по ракетам средней и меньшей дальности, несмотря на выход США из соответствующего договора — ДРСМД.
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия
Женщина и подросток погибли в ДТП в Саратовской области
Обновлено в 02:00
Общество
Украинцы высмеяли «мост Кличко» из-за мух
Обновлено в 01:24
Авто
Автомобили УАЗ получат современные выкидные ключи
Обновлено вчера в 09:30
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
Заслуженный артист России Романов покончил с собой в Петербурге
В Северной столице решил свести счеты с жизнью заслуженный артист России. Известно, что Михаил Романов долго время был музыкантом.
Обновлено вчера в 05:04
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено 18 августа в 06:23
Происшествия
Российскую девочку затянуло в трубу бассейна в Турции
В Турции впала в кому 12-летняя девочка из России, она захлебнулась в бассейне одного из отелей.
Обновлено в 02:41
Политика
Путин рассказал об уровне радиации после взрыва под Северодвинском
Президент России Владимир Путин в рамках дипломатической встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном прокомментировал взрыв на военном полигоне под Северодвинском.
Обновлено вчера в 12:42
Футбол
Назаров спел песню в честь победы «Спартака» над ЦСКА
Обновлено в 00:56
Происшествия
В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выкинуть с балкона
В Саранске полицейские спасли жизнь пятимесячному ребенку — невменяемый отец пытался выбросить маленькую девочку из окна.
Обновлено в 03:20
Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Ранее ученые Русского географического общества (РГО) нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:33
Наука
Уникальные кадры внутри пирокумулятивного облака: завораживающая красота
Например, бушующий в штате Вашингтон лесной пожар Williams Flats позволил специалистам Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) оказаться внутри пирокумулятивного облака.
Обновлено в 02:10
Здоровье
Врачи порекомендовали отказаться от использования обычного йода
В свою очередь йод и зеленку следует наносить только на неглубокие ссадины или кожу вокруг ран, так как эти препараты могут вызывать ожоги слизистых оболочек и мягких тканей.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено 17 августа в 19:40
Общество
В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов
Депутаты Госдумы внесли на рассмотрения законопроект об освобождении водителей от некоторых штрафов за административные правонарушения.
Обновлено в 02:29