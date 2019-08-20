Финансы

Почему рубль начал падать и где дно: мнение экспертаЕвропейско-Азиатские новости 01:32

Рабочая неделя началась с резкого скачка валютного курса: рубль за понедельник подешевел к доллару и евро на 67 и 72 копеек соответственно.
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Почему рубль начал падать и где дно: мнение эксперта

Европейско-Азиатские новости01:32

Курсы валют на сегодня, 20 августа 2019 года

СаратовБизнесКонсалтингвчера в 17:15
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Происшествия

Похитившие россиян в Камеруне пираты вышли на связь

Пираты, похитившие троих россиян у берегов Камеруна, вышли на связь.
Обновлено в 03:06
Культура

Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию

Обновлено вчера в 21:16
Экономика

Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях

Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Происшествия

Двое детей ушли на рыбалку в Югре и пропали

Обновлено в 02:49
Транспорт

Новый аэропорт Саратова принял первый тестовый рейс

Первый регулярный рейс аэропорт "Гагарин" примет уже во вторник.
Обновлено 18 августа в 05:03
Политика

Макрон высказался о европейском будущем России после встречи с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон, подводя итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным, поделился мнением о европейском будущем России.
Обновлено вчера в 19:25
Общество

Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено вчера в 01:39
Происшествия

В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка

Мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе приговорен к смертной казни, в 1998 году он был помилован и три года назад условно-досрочно освободился из мест лишения свободы.
Обновлено в 02:23
Общество

Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России

Самый низкий показатель рейтинга тишины (а значит, город наиболее шумный) у Киселевска из Кемеровской области — 4,3 балла.
Обновлено вчера в 05:47
Кино

Кит Харингтон переживает о бесплодии после «Игры престолов»

Ранее были опубликованы первые фото Кита Харингтона, выпущенного из реабилитационного центра.
Обновлено в 03:28
Политика

Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая

Обновлено вчера в 05:30
Происшествия

Российский самолет совершил жесткую посадку в Армении

Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту армянского города Гюмри.
Обновлено вчера в 15:33
Авто

Правила дорожного движения в Америке: нюансы и особенности

Перед поездкой в любой штат США, обязательно стоит ознакомиться с правилами дорожного движения.
Обновлено в 02:45
Армия и оружие

В России запуск запрещенной ДРСМД ракеты в США назвали издевательством

Как ранее писала «Мойка78», 18 августа Россия заявила о готовности к диалогу с Соединенными Штатами по ракетам средней и меньшей дальности, несмотря на выход США из соответствующего договора — ДРСМД.
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия

Женщина и подросток погибли в ДТП в Саратовской области

Обновлено в 02:00
Общество

Украинцы высмеяли «мост Кличко» из-за мух

Обновлено в 01:24
Авто

Автомобили УАЗ получат современные выкидные ключи

Обновлено вчера в 09:30
Экономика

Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия

Заслуженный артист России Романов покончил с собой в Петербурге

В Северной столице решил свести счеты с жизнью заслуженный артист России. Известно, что Михаил Романов долго время был музыкантом.
Обновлено вчера в 05:04
Происшествия

Миллиардер Эпштейн написал завещание за два дня до смерти

Обновлено в 02:08
Происшествия

В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой

Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено 18 августа в 06:23
Происшествия

Российскую девочку затянуло в трубу бассейна в Турции

В Турции впала в кому 12-летняя девочка из России, она захлебнулась в бассейне одного из отелей.
Обновлено в 02:41
Политика

Путин рассказал об уровне радиации после взрыва под Северодвинском

Президент России Владимир Путин в рамках дипломатической встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном прокомментировал взрыв на военном полигоне под Северодвинском.
Обновлено вчера в 12:42
Футбол

Назаров спел песню в честь победы «Спартака» над ЦСКА

Обновлено в 00:56
Происшествия

В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выкинуть с балкона

В Саранске полицейские спасли жизнь пятимесячному ребенку — невменяемый отец пытался выбросить маленькую девочку из окна.
Обновлено в 03:20
Наука

На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов

Ранее ученые Русского географического общества (РГО) нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:33
Наука

Уникальные кадры внутри пирокумулятивного облака: завораживающая красота

Например, бушующий в штате Вашингтон лесной пожар Williams Flats позволил специалистам Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) оказаться внутри пирокумулятивного облака.
Обновлено в 02:10
Здоровье

Врачи порекомендовали отказаться от использования обычного йода

В свою очередь йод и зеленку следует наносить только на неглубокие ссадины или кожу вокруг ран, так как эти препараты могут вызывать ожоги слизистых оболочек и мягких тканей.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие

В США оценили развитие российского флота

Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено 17 августа в 19:40
Общество

В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрения законопроект об освобождении водителей от некоторых штрафов за административные правонарушения.
Обновлено в 02:29
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