Финансы
Почему рубль начал падать и где дно: мнение экспертаЕвропейско-Азиатские новости 01:32
Рабочая неделя началась с резкого скачка валютного курса: рубль за понедельник подешевел к доллару и евро на 67 и 72 копеек соответственно.
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Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Обновлено вчера в 13:18
Экономика
Крупнейший игрок детской розницы решил создать конкурента для Wildberries
ГК «Детский Мир» (основной акционер — АФК «Система») уже много лет является крупнейшим игроком российской детской розницы.
Обновлено в 01:03
Футбол
«Спартак» опубликовал видео из раздевалки после победы над ЦСКА
Московский футбольный клуб «Спартак» выложил победное видео из раздевалки после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек
В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.
Обновлено в 00:02
Кино
«Тайна печати дракона» неудачно стартовала в Китае
Приключенческая картина Олега Степченко «Тайна печати дракона» стартовала в Китае с посредственным результатом.
Обновлено вчера в 11:10
Армия и оружие
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Обновлено вчера в 12:26
Здоровье
Столичный врач рассказал, при каких симптомах надо срочно вызывать скорую
Высокая температура, потеря сознания и другие симптомы могут сигнализировать о серьезном заболевании, требующем немедленного вызова скорой помощи.
Обновлено вчера в 11:20
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Политика
Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве
Обновлено вчера в 15:16
Футбол
Игрок «Вулверхэмптона» Невеш дал оценку игре команды в матче с «МЮ»
Игрок "Вулверхэмптона" Рубен Невеш рассказал о том, что он думает по поводу игры его команды в домашнем матче второго тура Английской премьер-лиги с "Манчестер Юнайтед", закончившемся ничьей со счетом 1:1, передает BBC.
Обновлено вчера в 18:23
Футбол
Рибери намекнул, что продолжит карьеру в «Фиорентине»
Французский полузащитник Франк Рибери намекнул, что продолжит профессиональную карьеру в итальянской «Фиорентине».
Обновлено в 01:31
Общество
Названы лучшие в мире города для вечеринок
Обновлено в 00:21
Происшествия
В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
В Ульяновской области школьник зарезал свою семью и покончил с собой
В Ульяновской области подросток зарезал свою семью и покончил с собой. Как сообщает «Интерфакс», трагедия произошла в селе Патрикеево.
Обновлено 18 августа в 06:54
Наука
На Итурупе нашли сеть подземных ходов
На острове Итуруп участники экспедиции "Восточный бастион — Курильская гряда" обнаружили сеть подземных ходов.
Обновлено в 02:12
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
Обновлено вчера в 21:16
Здоровье
Диетолог предостерегла о вредных свойствах яблочного сока
В целом из-за повышенного содержания органических кислот в яблочном соке даже при отсутствии вышеназванных болезней врачи советуют пить его в количестве не более трех стаканов в неделю, отметила диетолог.
Обновлено вчера в 12:59
Армия и оружие
СМИ рассказали о создании транспортника для Минобороны вместо Ан-12
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Нетаньяху раскрыл цель визита на Украину
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что в рамках стартующего сегодня визита на Украину планирует поговорить с президентом Владимиром Зеленским о создании зоны свободной торговли между государствами, а также обсудить пенсионное соглашение для переехавших на историческую родину граждан.
Обновлено 18 августа в 13:11
Транспорт
Минэкономразвития предлагает новый вариант трассы Москва-Казань
Вместо платной дороги Москва - Казань Минэкономразвития предложило строить новую трассу до Владимира, сообщает со ссылкой на "Ведомости".
Обновлено вчера в 04:58
Гаджеты
В России сохраняется большой спрос на кнопочные телефоны
В России, несмотря на огромную популярность смартфонов, по-прежнему сохраняется спрос на обычные кнопочные телефоны.
Обновлено в 00:18
Армия и оружие
Минобороны анонсировало учения с участием 128 тыс. военных
Обновлено вчера в 17:54
Общество
Минздрав порекомендовал работодателям штрафовать за перекуры
Авторы программы считают, что «количественная оценка трудопотерь и материальных издержек, связанных с курением сотрудников, поможет работодателю разработать инструмент сокращения потребления табака».
Обновлено 17 августа в 13:27
Наука
Лучшее за день. 19 августа
Какой могут увидеть Землю инопланетяне, как бурый уголь поможет бороться с клещевым инцефалитом и какие продукты можно считать «органическими», расскажет дайджест лучших материалов дня от Indicator.Ru.
Обновлено вчера в 16:54
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Общество
Уровень Амура у Хабаровска почти достиг опасной отметки
Уровень воды в реке Амур у Хабаровска за сутки поднялся на семь сантиметров. На утро понедельника он достиг 595 сантиметров.
Обновлено 18 августа в 20:54