Финансы

Почему рубль начал падать и где дно: мнение экспертаЕвропейско-Азиатские новости 01:32

Рабочая неделя началась с резкого скачка валютного курса: рубль за понедельник подешевел к доллару и евро на 67 и 72 копеек соответственно.
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Почему рубль начал падать и где дно: мнение эксперта

Европейско-Азиатские новости01:32
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