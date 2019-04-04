Почему резко упала средняя максимальная ставка вкладов в банкахГазета.Ru 11:30

Время дорогих депозитов подходит к концу. За третью декаду марта средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках по размеру привлеченных депозитов физлиц резко снизилась до 7,53% годовых. Снижение вызвано тем, что банки просто отказались от промовкладов.

Почему резко упала средняя максимальная ставка вкладов в банках

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