Финансы
Почему резко упала средняя максимальная ставка вкладов в банкахГазета.Ru 11:30
Время дорогих депозитов подходит к концу. За третью декаду марта средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках по размеру привлеченных депозитов физлиц резко снизилась до 7,53% годовых. Снижение вызвано тем, что банки просто отказались от промовкладов.
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