Политика
Почему президент Польши не хочет разговаривать с РоссиейREGNUM 04:19
Варшава ответила на комментарий департамента информации и печати МИД России в связи с польскими планами проведения мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
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Футбол
Сегодня Икарди проведет тренировку с «Интером»
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Юлией Началовой
В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Общество
Владельца магазина, раздававшего продукты бесплатно, не оштрафуют
В связи с появившейся в СМИ информации о бесплатной раздаче продуктов питания с истёкшими сроками годности Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области было возбуждено административное расследование в магазине «Жизньмарт» (ООО «Кушать надо вкусно и полезно, а не как сейчас в магазинах», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 90).
Обновлено вчера в 14:58
Общество
Губернатор Забайкалья едва не заплакал на прямой линии с жителями края
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов не смог сдержать слез во время встречи с жителями региона, когда ему поступил вопрос от многодетной матери о помощи ребенку-инвалиду.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Музыка
Автор песен Мэрайи Кэри напишет книгу о Началовой
Примерно 10 лет назад продюсер решил сделать из Началовой звезду мирового уровня. Им помог познакомиться в 2010 году Филипп Киркоров.
Обновлено вчера в 06:20
Политика
Оренбургскую область временно возглавил Денис Паслер
Президент России Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.
Обновлено в 04:58
Происшествия
ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова
В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете.
Обновлено в 04:13
Космос
Компания Boeing отложила запуск нового корабля к МКС
В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разработали компании SpaceX и Boeing.
Обновлено вчера в 19:30
Политика
ЦИК отказался передать Грудинину мандат депутата Госдумы
Центризбирком отказался передать директору подмосковного совхоза имени Ленина и экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы, ранее принадлежавший нобелевскому лауреату Жоресу Алферову, скончавшемуся в начале марта.
Обновлено в 05:56
Общество
Поклонская хочет сделать «няш-мяш» брендом Крыма
Депутат Госдумы Наталья Поклонская призналась, что в качестве крымского бренда подумывает зарегистрировать интернет-мем "няш-мяш".
Обновлено в 04:42
Происшествия
Прокурор попросил назначить шесть лет колонии украинцу Грибу
Государственный обвинитель попросил суд назначить шесть лет лишения свободы украинцу Павлу Грибу, обвиняемому в содействии терроризму, передает корреспондент РИА Новости из зала Северо-Кавказского окружного военного суда, в котором слушается дело.
Обновлено в 05:42
Общество
Росреестр предлагает штрафовать за перепродажу данных из ЕГРН
Росреестр предлагает штрафовать юридических лиц, которые занимаются перепродажей данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) третьим лицам, в случае рецидива штраф может достигать 300 тысяч рублей, заявила журналистам глава ведомства Виктория Абрамченко.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Возбуждено уголовное дело о клевете по заявлению Рогозина
О возбуждении уголовного дела сообщила газета "Коммерсант". Подачу заявления в полицию Рогозиным подтвердили в Роскосмосе.
Обновлено вчера в 15:14
Космос
Российский морской комплекс «Зефир-Т» получит новое оснащение
Обновлено в 06:10
Интернет
Google создала дудл на основе искусственного интеллекта
Обновлено в 04:42
Политика
Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» доставшихся Украине
По словам экс-градоначальника, Россия "по пьяни ельцинской" отдавала Киеву ежегодно $100 млн за право размещения Черноморского флота в Севастополе.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Из банковской ячейки в Москве украли около 28 млн рублей
Полиция организовала проверку после заявления о краже около 28 млн рублей из банковской ячейки в центре Москвы.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Мужчина продал сына из-за долгов по азартным играм в Китае
Безработный мужчина часто играл в азартные игры в Интернете. Отмечается, что его долг составил более 60 тысяч юаней (587 тысяч рублей).
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
НАТО готовится к увеличению числа российских ракет в Европе
НАТО готовится к тому, что количество российских ядерных ракет в Европе будет увеличено, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью «Интерфаксу».
Обновлено в 05:16
Происшествия
Экспертиза не нашла следов пыток у адепта «Свидетелей Иеговы»*
Проведенная по настоянию Страсбургского суда независимая экспертиза не нашла следов пыток у члена "Свидетелей Иеговы"* Сергея Логинова, заявившего, что из него выбивали показания, сообщает в четверг Минюст РФ.
Обновлено в 03:29
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Армия и оружие
CNN назвал переброску B-52 в Европу «сигналом для России»
Переброска шести стратегических бомбардировщиков США Boeing B-52H Stratofortress в Европу является сигналом для России, приуроченным к пятилетию присоединения Крыма.
Обновлено в 01:20
Общество
В Москву вернется настоящая зима
Обновлено в 04:18
Спорт
Американскую фигуристку обвинили в нанесении травмы сопернице на ЧМ
Американская фигуристка Мэрайя Белл умышленно нанесла травму южнокорейской спортсменке Ынсу Лим во время раскатки перед исполнением короткой программы на проходящем в эти дни в японской Сайтаме чемпионате мира, сообщает Yonhap.
Обновлено в 05:47