Политика

Почему президент Польши не хочет разговаривать с РоссиейREGNUM 04:19

Варшава ответила на комментарий департамента информации и печати МИД России в связи с польскими планами проведения мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
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Польша объяснила отказ позвать РФ на годовщину начала Второй мировой войны

РИА Новостивчера в 17:21

В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину начала Второй мировой войны

ФАНвчера в 20:21

В Совфеде прокомментировали отказ Польши позвать Путина на мероприятие

РБК05:28

Польша не постеснялась отказать РФ в приглашении на годовщину начала войны

Газета.Ru02:43

В Госдуме оценили отказ Польши приглашать Россию на годовщину начала Второй мировой войны

RT на русском04:33

МИД РФ обвинил Польшу в фальсификации истории Второй мировой войны

URA.Ruвчера в 22:32

На годовщину начала Второй мировой Польша пригласила Германию вместо России

Комсомольская правда08:08
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Общество

Победительницу «Мисс Москва-2018» лишили короны и титула

Обновлено в 08:12
Политика

В Wintershall оценили резолюцию ЕП по «Северному потоку — 2»

Резолюция Европарламента по «Северному потоку — 2» не имеет никакого значения для проекта, сообщил председатель правления Wintershall Марио Мерен.
Обновлено в 07:33
Авто

В России начались продажи топовой версии внедорожника Haval H9

Внедорожник Haval H9 — самый крупный и дорогой автомобиль бренда получил в России новую топовую версию Premium.
Обновлено в 07:04
Спорт

Тарасова и Морозов заняли второе место на ЧМ по фигурному катанию

Тарасова и Морозов получили от судей 147,26 балла за свой прокат. В сумме они набрали 228,47 балла и заняли второе место.
Обновлено в 02:42
Происшествия

27-летнюю жительницу Карелии подозревают в оправдании терроризма

Сегодня в Медвежьегорске сотрудники УФСБ России по Республике Карелия совместно с Центром по противодействию экстремизму МВД по РК провели обыск в квартире 27-летней местной жительницы.
Обновлено вчера в 09:21
Экономика

В России создан аналог самого дорогого медпрепарата в мире

Российская фармацевтическая компания "Генериум" из Владимирской области, специализирующаяся на производстве препаратов для лечения редких (орфанных) заболеваний, зарегистрировала российский препарат-аналог самого дорогого лекарства в мире - экулизумаба.
Обновлено в 06:44
Кино

С режиссером Марленом Хуциевым простились аплодисментами

Гроб с телом режиссера Марлена Хуциева вынесли из Дома кино в Москве под аплодисменты собравшихся на церемонию прощания.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Автобус врезался в пешеходов в Стамбуле

Пассажирский автобус врезался в пешеходов в одном из районов Стамбула в четверг, 21 марта.
Обновлено в 03:41
Экономика

«Гаражная амнистия» может коснуться 4 млн объектов в России

«Гаражная амнистия» в России может затронуть около 4 миллионов гаражей, сообщает Газета.ru.
Обновлено в 08:19
Авто

Toyota Camry стала самой востребованной японской машиной на рынке РФ

Toyota Land Cruiser была приобретена 859 владельцами, что на 3,6% меньше аналогичного показателя прошлого года, и модель, завершающая десятку самых востребованных японских авто в России — Nissan Almera.
Обновлено вчера в 07:44
Политика

В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у Путина

В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:43
Происшествия

На юго-востоке Москвы перекрыли дорогу из-за просевшего асфальта

Обновлено в 06:22
Происшествия

В Крыму школьница умерла от отравления лекарством

В Красноперекопске от отравления неизвестными лекарственными препаратами умерла 15-летняя школьница.
Обновлено в 07:03
Футбол

Германия и Сербия сыграли вничью

Сборные Германии и Сербии разошлись миром в товарищеском матче (1:1). Лука Йович в начале встречи вывел сербов вперед, а Леон Горецка во втором тайме сравнял счет.
Обновлено вчера в 17:40
Энергетика

Медведев заявил, что люди не должны страдать от роста цен на бензин

Важно поддерживать сбалансированную ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов, люди не должны страдать от роста цен, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:26
Общество

Гидрометцентр России прогнозирует жаркий август в Петербурге

В августе Петербург и Ленинградскую область накроет аномальная жара, прогнозирует Гидрометцентр России.
Обновлено в 07:47
Общество

Глава «Роскачества» назвал самые натуральные российские продукты

Глава «Роскачества» Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие

CNN назвал переброску B-52 в Европу «сигналом для России»

Переброска шести стратегических бомбардировщиков США Boeing B-52H Stratofortress в Европу является сигналом для России, приуроченным к пятилетию присоединения Крыма.
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес

12-летнюю дочку привезли на похороны Началовой

В Москве проходит церемония прощания с Юлией Началовой. После полудня в траурный зал Троекуровского кладбища привезли ее дочь Веру.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Авария на водопроводе в Воронеже ликвидирована

В Воронеже полностью ликвидирована масштабная коммунальная авария на водопроводе на улице Антонова-Овсеенко.
Обновлено в 07:43
Космос

В Китае испытан беспилотник с водородными топливными ячейками

Аппарат с водородными топливными ячейками был также оснащен дополнительной батареей, которая была запасным источником питания.
Обновлено вчера в 11:46
Космос

NASA обнаружило на Марсе человекоподобную «мумию»

Марсианский ровер Opportunity запечатлел на камеру необычный объект, который внешне напоминает человекоподобную «мумию».
Обновлено в 04:13
Авто

Lada Vesta SW получила премию за экономичность в Австрии

Модель Lada Vesta SW получила премию Marcus 2019 в Австрии за высокую экономичность.
Обновлено в 04:45
Экономика

МЭР сообщило об ускорении роста ВВП РФ в феврале до 1,5%

Рост ВВП России в феврале ускорился до 1,5% в годовом выражении по сравнению с 0,7% в январе, что говорит о том, что траектория экономического роста в текущем году складывается выше ожиданий, говорится в докладе Минэкономразвития (МЭР).
Обновлено в 07:36
Общество

За 2018 год в Москве отреставрировано 228 памятников архитектуры

Обновлено в 01:05
Футбол

Фердинанд рассказал, чего не хватает игрокам «Манчестер Юнайтед»

Ранее Фердинанд поделился мнением о выступлениях «Ливерпуля», а также оценил амбиции этого клуба.
Обновлено в 04:10
Происшествия

Жители Саратова побили помешавшего проезду скорой помощи водителя

Обновлено в 05:02
Политика

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал в отставку

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг направил Владимиру Путину прошение об отставке, сообщила пресс-служба правительства региона.
Обновлено в 03:40
Транспорт

Участок «красной» ветки метро снова закроют с 30 марта

Пять станций Сокольнической линии метро будут закрыты с 30 марта по 5 апреля, сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 07:43
Происшествия

На центральной станции римского метро опять сломался эскалатор

Barberini — одна из центральных станций римского метро, и выход из строя одного из эскалаторов привел к некоторым затруднениям для пассажиров.
Обновлено в 07:46
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