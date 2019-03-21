Политика
Почему президент Польши не хочет разговаривать с РоссиейREGNUM 04:19
Варшава ответила на комментарий департамента информации и печати МИД России в связи с польскими планами проведения мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
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На годовщину начала Второй мировой Польша пригласила Германию вместо России
Комсомольская правда08:08
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Общество
Победительницу «Мисс Москва-2018» лишили короны и титула
Обновлено в 08:12
Политика
В Wintershall оценили резолюцию ЕП по «Северному потоку — 2»
Резолюция Европарламента по «Северному потоку — 2» не имеет никакого значения для проекта, сообщил председатель правления Wintershall Марио Мерен.
Обновлено в 07:33
Авто
В России начались продажи топовой версии внедорожника Haval H9
Внедорожник Haval H9 — самый крупный и дорогой автомобиль бренда получил в России новую топовую версию Premium.
Обновлено в 07:04
Спорт
Тарасова и Морозов заняли второе место на ЧМ по фигурному катанию
Тарасова и Морозов получили от судей 147,26 балла за свой прокат. В сумме они набрали 228,47 балла и заняли второе место.
Обновлено в 02:42
Происшествия
27-летнюю жительницу Карелии подозревают в оправдании терроризма
Сегодня в Медвежьегорске сотрудники УФСБ России по Республике Карелия совместно с Центром по противодействию экстремизму МВД по РК провели обыск в квартире 27-летней местной жительницы.
Обновлено вчера в 09:21
Экономика
В России создан аналог самого дорогого медпрепарата в мире
Российская фармацевтическая компания "Генериум" из Владимирской области, специализирующаяся на производстве препаратов для лечения редких (орфанных) заболеваний, зарегистрировала российский препарат-аналог самого дорогого лекарства в мире - экулизумаба.
Обновлено в 06:44
Кино
С режиссером Марленом Хуциевым простились аплодисментами
Гроб с телом режиссера Марлена Хуциева вынесли из Дома кино в Москве под аплодисменты собравшихся на церемонию прощания.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Автобус врезался в пешеходов в Стамбуле
Пассажирский автобус врезался в пешеходов в одном из районов Стамбула в четверг, 21 марта.
Обновлено в 03:41
Экономика
«Гаражная амнистия» может коснуться 4 млн объектов в России
«Гаражная амнистия» в России может затронуть около 4 миллионов гаражей, сообщает Газета.ru.
Обновлено в 08:19
Авто
Toyota Camry стала самой востребованной японской машиной на рынке РФ
Toyota Land Cruiser была приобретена 859 владельцами, что на 3,6% меньше аналогичного показателя прошлого года, и модель, завершающая десятку самых востребованных японских авто в России — Nissan Almera.
Обновлено вчера в 07:44
Политика
В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у Путина
В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:43
Происшествия
В Крыму школьница умерла от отравления лекарством
В Красноперекопске от отравления неизвестными лекарственными препаратами умерла 15-летняя школьница.
Обновлено в 07:03
Футбол
Германия и Сербия сыграли вничью
Сборные Германии и Сербии разошлись миром в товарищеском матче (1:1). Лука Йович в начале встречи вывел сербов вперед, а Леон Горецка во втором тайме сравнял счет.
Обновлено вчера в 17:40
Энергетика
Медведев заявил, что люди не должны страдать от роста цен на бензин
Важно поддерживать сбалансированную ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов, люди не должны страдать от роста цен, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:26
Общество
Гидрометцентр России прогнозирует жаркий август в Петербурге
В августе Петербург и Ленинградскую область накроет аномальная жара, прогнозирует Гидрометцентр России.
Обновлено в 07:47
Общество
Глава «Роскачества» назвал самые натуральные российские продукты
Глава «Роскачества» Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
CNN назвал переброску B-52 в Европу «сигналом для России»
Переброска шести стратегических бомбардировщиков США Boeing B-52H Stratofortress в Европу является сигналом для России, приуроченным к пятилетию присоединения Крыма.
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес
12-летнюю дочку привезли на похороны Началовой
В Москве проходит церемония прощания с Юлией Началовой. После полудня в траурный зал Троекуровского кладбища привезли ее дочь Веру.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Авария на водопроводе в Воронеже ликвидирована
В Воронеже полностью ликвидирована масштабная коммунальная авария на водопроводе на улице Антонова-Овсеенко.
Обновлено в 07:43
Космос
В Китае испытан беспилотник с водородными топливными ячейками
Аппарат с водородными топливными ячейками был также оснащен дополнительной батареей, которая была запасным источником питания.
Обновлено вчера в 11:46
Космос
NASA обнаружило на Марсе человекоподобную «мумию»
Марсианский ровер Opportunity запечатлел на камеру необычный объект, который внешне напоминает человекоподобную «мумию».
Обновлено в 04:13
Авто
Lada Vesta SW получила премию за экономичность в Австрии
Модель Lada Vesta SW получила премию Marcus 2019 в Австрии за высокую экономичность.
Обновлено в 04:45
Экономика
МЭР сообщило об ускорении роста ВВП РФ в феврале до 1,5%
Рост ВВП России в феврале ускорился до 1,5% в годовом выражении по сравнению с 0,7% в январе, что говорит о том, что траектория экономического роста в текущем году складывается выше ожиданий, говорится в докладе Минэкономразвития (МЭР).
Обновлено в 07:36
Футбол
Фердинанд рассказал, чего не хватает игрокам «Манчестер Юнайтед»
Ранее Фердинанд поделился мнением о выступлениях «Ливерпуля», а также оценил амбиции этого клуба.
Обновлено в 04:10
Политика
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал в отставку
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг направил Владимиру Путину прошение об отставке, сообщила пресс-служба правительства региона.
Обновлено в 03:40
Транспорт
Участок «красной» ветки метро снова закроют с 30 марта
Пять станций Сокольнической линии метро будут закрыты с 30 марта по 5 апреля, сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 07:43
Происшествия
На центральной станции римского метро опять сломался эскалатор
Barberini — одна из центральных станций римского метро, и выход из строя одного из эскалаторов привел к некоторым затруднениям для пассажиров.
Обновлено в 07:46