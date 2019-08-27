Религия
ТАССПравославные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы. В этот день патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит литургию в Успенском соборе Московского кремля, сообщила пресс-служба патриарха.
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Экономика
Раскрыт объем «секретной» экономики России
Расходы России на закупку вооружения и продуктов интеллектуальной собственности в 2017 году составили 4,85 триллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 18:42
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Российская газета вчера в 16:50
Происшествия
Пять человек погибли в Китае при пожаре в грузовике
В результате возгорания грузовика погибли пять человек, еще 31 получил травмы и ожоги различной степени тяжести.
REGNUM вчера в 18:21
Политика
Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента
Коммерсантъ вчера в 08:25
Политика
Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.
RT на русском вчера в 20:08
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег
Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
RT на русском вчера в 16:28
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости вчера в 07:12
Происшествия
Двух полицейских в Анапе обвинили в насилии над 17-летней девушкой
Известия вчера в 18:45
Политика
Reuters: Китай запретил военному кораблю США заходить в порт Циндао
Власти Китая отклонили запрос американской стороны на заход военного корабля США в китайский портовый город Циндао.
ТАСС вчера в 23:45
Шоу-бизнес
У 79-летнего Эммануила Виторгана родилась дочка
На снимке Эммануил Виторган фотографии вместе с женой Ириной, которая держит на руках новорожденную дочку, вокруг них бегает старшая дочь Этель.
RuNews24.ru вчера в 20:21
Общество
Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для педагогов
Документ был разработан министерством совместно с Общероссийским профсоюзом образования и уточняет устаревший «Модельный кодекс профессиональной этики».
RT на русском 00:22
Происшествия
В Приморье осудили виновника резонансного ДТП, сбившего семью
РИА Новости вчера в 22:27
Армия и оружие
Эксперты оценили готовность ядерной системы «Борей» — «Булава»
Атомные подлодки проекта 955 "Борей" обычно проводят пуски межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава-30" из Баренцева и Белого морей, что может говорить о недостаточной отработке или неготовности некоторых элементов системы "Борей" — "Булава", считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.
РЕН ТВ вчера в 18:59
Общество
Во Владивостоке из подтопленных домов началась эвакуация людей
В пригороде Владивостока спасатели эвакуировали шесть человек, чьи дома затопило разливом реки Богатой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:56
Происшествия
Актера «Ленфильма» избили на остановке в Петербурге
Актера киностудии «Ленфильм» Марка Коваля избили в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 28 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия вчера в 22:11
Футбол
Жоау Мариу перешел в «Локомотив» из «Интера» на правах аренды
Газета.Ru вчера в 13:58
Кино
Россияне увидят фильм «Ленин. Неизбежность» 31 октября
Помимо Бондарчука и Миронова, роли в фильме достались Максиму Матвееву, Александру Балуеву, Дарье Екамасовой, Виктории Исаковой и Паулине Андреевой.
Аргументы и Факты вчера в 09:44
Энергетика
BP сбывает все свои активы на Аляске
REGNUM вчера в 20:03
Политика
Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин
Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:50
Шоу-бизнес
Певец Юлиан срочно госпитализирован в тяжелом состоянии
OAnews вчера в 04:54
Музыка
Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»
Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
Актуальные Новости вчера в 05:37
Политика
ЦИК Абхазии представила окончательные данные по президентским выборам
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии опубликовала окончательные данные по результатам первого тура президентских выборов.
RT на русском вчера в 13:24
Общество
Поменявший имя на Пельмень россиянин испугался проблем в армии
Житель города Троицк Челябинской области Роман, поменявший имя на Пельмень, опасается, что его имя создаст ему проблемы во время службы в армии.
РИА Новости вчера в 14:12
Гаджеты
В России выпущен недорогой смартфон с мощным аккумулятором
UfacityNews.ru вчера в 15:02
Теннис
Кузнецова проиграла в первом круге US Open
Ранее сообщалось, что россиянка Анастасия Потапова проиграла 15-летней американке в матче первого круга US Open.
Газета.Ru вчера в 21:49
Экономика
Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков
Сегодня в российских магазинах представлен обширный ассортимент импортной органической продукции, имеющей международные сертификаты, выданные в основном в ЕС, пишет «Русбренд».
Коммерсантъ вчера в 18:42
Музыка
Хористы «серебряного» возраста установили мировой рекорд
Вечерняя Москва вчера в 15:14
Экономика
Россияне задолжали полтриллиона рублей за ЖКХ
По итогам первого квартала 2019 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составили 564,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru вчера в 23:49
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 12:25