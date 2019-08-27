Религия

ТАССТАССПравославные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы. В этот день патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит литургию в Успенском соборе Московского кремля, сообщила пресс-служба патриарха.
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Что нельзя делать 28 августа на Успение Пресвятой Богородицы

Московский Комсомолецвчера в 23:14

В липецком монастыре отметят праздник по-новому

LipetskMedia.ru25 августа в 09:05

К читателям газеты «Коммерсантъ»

Коммерсантъвчера в 18:42

Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Life.ruвчера в 18:36

Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы

ТАССвчера в 17:13

Почему православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Российская газетавчера в 16:12

Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы

ТК Звездавчера в 19:12
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Экономика

Раскрыт объем «секретной» экономики России

Расходы России на закупку вооружения и продуктов интеллектуальной собственности в 2017 году составили 4,85 триллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 18:42
Футбол

Краснодар — Олимпиакос 1:2

Российская газета вчера в 16:50
Происшествия

Пять человек погибли в Китае при пожаре в грузовике

В результате возгорания грузовика погибли пять человек, еще 31 получил травмы и ожоги различной степени тяжести.
REGNUM вчера в 18:21
Политика

Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента

Коммерсантъ вчера в 08:25
Политика

Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.
RT на русском вчера в 20:08
Здоровье

Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег

Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
RT на русском вчера в 16:28
Экономика

Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений

Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости вчера в 07:12
Происшествия

Двух полицейских в Анапе обвинили в насилии над 17-летней девушкой

Известия вчера в 18:45
Политика

Reuters: Китай запретил военному кораблю США заходить в порт Циндао

Власти Китая отклонили запрос американской стороны на заход военного корабля США в китайский портовый город Циндао.
ТАСС вчера в 23:45
Шоу-бизнес

У 79-летнего Эммануила Виторгана родилась дочка

На снимке Эммануил Виторган фотографии вместе с женой Ириной, которая держит на руках новорожденную дочку, вокруг них бегает старшая дочь Этель.
RuNews24.ru вчера в 20:21
Общество

Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для педагогов

Документ был разработан министерством совместно с Общероссийским профсоюзом образования и уточняет устаревший «Модельный кодекс профессиональной этики».
RT на русском 00:22
Происшествия

В Приморье осудили виновника резонансного ДТП, сбившего семью

РИА Новости вчера в 22:27
Армия и оружие

Эксперты оценили готовность ядерной системы «Борей» — «Булава»

Атомные подлодки проекта 955 "Борей" обычно проводят пуски межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава-30" из Баренцева и Белого морей, что может говорить о недостаточной отработке или неготовности некоторых элементов системы "Борей" — "Булава", считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.
РЕН ТВ вчера в 18:59
Общество

Во Владивостоке из подтопленных домов началась эвакуация людей

В пригороде Владивостока спасатели эвакуировали шесть человек, чьи дома затопило разливом реки Богатой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:56
Происшествия

Актера «Ленфильма» избили на остановке в Петербурге

Актера киностудии «Ленфильм» Марка Коваля избили в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 28 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия вчера в 22:11
Футбол

Жоау Мариу перешел в «Локомотив» из «Интера» на правах аренды

Газета.Ru вчера в 13:58
Кино

Россияне увидят фильм «Ленин. Неизбежность» 31 октября

Помимо Бондарчука и Миронова, роли в фильме достались Максиму Матвееву, Александру Балуеву, Дарье Екамасовой, Виктории Исаковой и Паулине Андреевой.
Аргументы и Факты вчера в 09:44
Энергетика

BP сбывает все свои активы на Аляске

REGNUM вчера в 20:03
Политика

Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин

Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:50
Шоу-бизнес

Певец Юлиан срочно госпитализирован в тяжелом состоянии

OAnews вчера в 04:54
Музыка

Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»

Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
Актуальные Новости вчера в 05:37
Политика

ЦИК Абхазии представила окончательные данные по президентским выборам

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии опубликовала окончательные данные по результатам первого тура президентских выборов.
RT на русском вчера в 13:24
Общество

Поменявший имя на Пельмень россиянин испугался проблем в армии

Житель города Троицк Челябинской области Роман, поменявший имя на Пельмень, опасается, что его имя создаст ему проблемы во время службы в армии.
РИА Новости вчера в 14:12
Гаджеты

В России выпущен недорогой смартфон с мощным аккумулятором

UfacityNews.ru вчера в 15:02
Теннис

Кузнецова проиграла в первом круге US Open

Ранее сообщалось, что россиянка Анастасия Потапова проиграла 15-летней американке в матче первого круга US Open.
Газета.Ru вчера в 21:49
Экономика

Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков

Сегодня в российских магазинах представлен обширный ассортимент импортной органической продукции, имеющей международные сертификаты, выданные в основном в ЕС, пишет «Русбренд».
Коммерсантъ вчера в 18:42
Музыка

Хористы «серебряного» возраста установили мировой рекорд

Вечерняя Москва вчера в 15:14
Экономика

Россияне задолжали полтриллиона рублей за ЖКХ

По итогам первого квартала 2019 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составили 564,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru вчера в 23:49
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Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 12:25
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Генштаб Украины уточнил свои потери в «иловайском котле»

РБК вчера в 17:27
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