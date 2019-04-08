Почему поругались делегации Украины и Германии в ПАСЕRambler News Service вчера в 12:30

Представители Германии выражались грубыми ругательствами в сторону украинской делегации. Более того, была ненормативная лексика. Такое впервые вообще можно было услышать в общении с делегатами ПАСЕ. Немцы были раздражены и обижены, что именно украинцы возглавили движение противостояния с ними.

Представители украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) разозлили коллег из Германии в ходе дебатов по обсуждению доклада, который направлен на упрощение процедуры снятия санкций с российской делегации. Об этом рассказал украинский депутат Борислав Береза.

Почему поругались делегации Украины и Германии в ПАСЕ

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