Экономика
ВедомостиПочему почти половина российских работников заняты не своим делом
Хуже обстоят дела только в Бразилии, Мексике и ЮАР, где в квалификационной яме – 51% работников, а в Европе – 37%. Такие данные содержатся в отчете «Массовая уникальность – глобальный вызов в борьбе за таланты» Boston Consulting Group (BCG) и «Ворлдскиллз Россия» в партнерстве с «Росатомом».
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Футбол
Панченко: надоело бороться с «Динамо» за выживание
Каждый игрок хочет играть в национальной команде. Надоело бороться с «Динамо» за выживание.
Чемпионат 17:51
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Известия 06:26
Финансы
Бюджет Санкт-Петербурга увеличится на 12% в следующем году
Дефицит сократится до 23,2 млрд рублей. В этом году доходы городского бюджета равны 591,8 млрд рублей.
Народные новости 09:32
Политика
В сенате США раскритиковали идею Трампа пригласить Путина на саммит G7
Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер назвал "ужасной" идею президента США Дональда Трампа пригласить российского лидера на саммит "семерки" в 2020 году, сообщает газета Hill.
РИА Новости 19:19
Политика
Американский сенатор заявил, что ему отказали в российской визе
Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.
РИА Новости 18:45
Происшествия
В США кот вернулся к хозяйке спустя 11 лет
Жительница американского города Нью-Йорк Мэгги Уэлз нашла своего кота по кличке Тигр, пропавшего одиннадцать лет тому назад.
Аргументы недели 15:56
Космос
Американский беспилотник Х-37 побил рекорд продолжительности полета
Вечерний курьер 16:58
Политика
Болтон анонсировал свой визит в Киев
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что в ближайшее время посетит Украину в рамках курса по поддержке украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском 15:30
Происшествия
Упомянутый в расследовании Голунова подполковник ФСБ лишился работы
Помощник главы управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев лишился своей должности после дела спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Lenta.ru 11:13
Общество
Минсельхоз планирует забрать у предпринимателей неиспользуемые земли
Минсельхоз России планирует ввести в оборот 4,8 млн га земель сельскохозяйственного назначения до 2024 года.
Накануне.Ru 01:58
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц
Американская певица Тейлор Свифт, заработав 185 миллионов долларов, возглавила список самых высокооплачиваемых женщин в музыкальной индустрии 2019 года по версии журнала Forbes.
РИА Новости 11:01
Политика
Apple выделит средства на восстановление лесов Амазонии после пожаров
Глава Apple Тим Кук заявил, что корпорация пожертвует средства на восстановление лесов Амазонии после пожаров.
РИА Новости 17:56
Политика
Навальный раскритиковал Ходорковского в эфире «Эха»
Навальный уточнил: система, предлагаемая Гудковым и Ходорковским, не может работать на всех избирательных участках, так как кандидатов, которых те предлагают поддерживать, мало.
URA.Ru 16:22
Общество
Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook
Больше чем в 10 странах мира сообщили о сбоях в работе социальной сети Facebook.
РБК 19:07
Политика
Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России
Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что Крым вошел в состав России.
Известия 11:50
Футбол
Мбаппе выбыл на четыре недели из-за травмы бедра
По информации источника, у француза диагностирован разрыв мышцы бедра. Таким образом, 20-летний футболист пропустит около четырех недель.
Матч ТВ 06:46
Армия и оружие
Иран направил эсминец в Аденский залив для защиты своих судов
Говорит Москва 04:47
Армия и оружие
Президент Ливана сравнил атаку израильских дронов с объявлением войны
Президент Ливана Мишель Асун сравнил атаку израильских беспилотников на Бейрут с объявлением войны.
РБК 13:55
Космос
Ускоритель частиц смоделировал столкновение нейтронных звезд
Как оказалось, некоторые условия в столкновениях тяжелых ионов, а именно плотности и температуры аналогичны тем, что в столкновениях нейтронных звезд.
ГЛАС.RU 04:37
Происшествия
Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
РИА Новости 16:41
Футбол
Станислав Черчесов объяснил состав сборной России
Чемпионат 08:00
Происшествия
Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Находке
В результате взрыва, который произошел в жилом доме приморского города Находка, погибли два человека, еще двое пострадали.
Российская газета 05:23
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Экономика
Быстрые платежи обзаведутся деньгами
В СБП появится опция переводов наличными Как стало известно "Ъ", в рамках системы быстрых платежей (СБП), запущенной ЦБ в феврале этого года, появится новая услуга — платежи наличными.
Коммерсантъ 18:58
Политика
Умер британский политтехнолог, работавший с Тэтчер и Ельциным
Британский политтехнолог Тим Белл, который работал со многими мировыми лидерами, в том числе премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер и президентом России Борисом Ельциным, умер в Великобритании в возрасте 77 лет.
ТАСС 14:45
Происшествия
В Москве загорелся Рождественский монастырь
Кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря XIV века загорелась в центре Москвы, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 12:53
Транспорт
Собянин открыл движение по дублеру Остафьевского шоссе
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 26 августа, открыл движение по новой автомобильной дороге в ТиНАО — дублеру Остафьевского шоссе.
Известия 05:26