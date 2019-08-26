Экономика

ВедомостиВедомостиПочему почти половина российских работников заняты не своим делом

Хуже обстоят дела только в Бразилии, Мексике и ЮАР, где в квалификационной яме – 51% работников, а в Европе – 37%. Такие данные содержатся в отчете «Массовая уникальность – глобальный вызов в борьбе за таланты» Boston Consulting Group (BCG) и «Ворлдскиллз Россия» в партнерстве с «Росатомом».
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Эксперты посчитали число «избыточных» работников в РФ

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