Футбол
Почему отменили три гола Бразилии в ворота ВенесуэлыЧемпионат 05:20
Накануне от сборной Бразилии ждали того же. В стартовом матче их команда разгромила Боливию (3:0), а во втором туре соперником была сборная Венесуэлы.
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ВАР против Бразилии. Бразильцы не смогли обыграть Венесуэлу, забив трижды
Спорт-Экспрессвчера в 23:12
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