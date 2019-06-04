Происшествия
Почему осужденный за взятку генерал СКР Никандров вышел на свободуГазета.Ru 07:28
Экс-замглавы московского управления СКР Денис Никандров вышел из колонии условно-досрочно. Бывший генерал заявил, что чувствует себя "отлично" и имеет "много планов на будущее".
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Общество
Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам
Обновлено в 08:52
Политика
Эрдоган опроверг отказ от С-400
Обновлено в 03:08
Происшествия
В Подмосковье убили директора торгового центра
Киллер на мотоцикле застрелил мужчину на подходе к зданию ТЦ. В поселке Поварово Солнечногорского района во вторник, 4 июня, был убит директор торгового центра.
Обновлено в 08:30
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Общество
Москвичей предупредили о рекордной жаре в выходные
Обновлено в 09:44
Политика
Россия оспорила в Швейцарии арбитражные решения по искам «Укрнафты»
Россия оспорила в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам украинской компании "Укрнафта", по которым Москва обязана выплатить Киеву компенсацию за утраченное в Крыму имущество в размере $44,4 млн, а также решения по искам других компаний.
Обновлено в 09:00
Происшествия
В Норвегии по подозрению в покушении на убийство задержали россиянина
В Осло после инцидента с поножовщиной в районе Грюнерлокка задержан гражданин России, его подозревают в покушении на убийство.
Обновлено в 09:38
Происшествия
На Украине суд арестовал подозреваемых в убийстве ребенка полицейских
Голосеевский районный суд в Киеве арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего ребенка, без права внесения залога.
Обновлено в 08:36
Экономика
Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат
Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Общество
В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса
"Ситуация еще не приобрела неотвратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса", — заключил Буксман.
Обновлено в 08:21
Общество
МГУ возглавил два рейтинга российских вузов
В топ-30 вошли 17 вузов из Москвы и Московской области, четыре университета из Санкт-Петербурга два - из Томска, а также Новосибирский госуниверситет, ННГУ им. Лобачевского и пять федеральных университетов.
Обновлено в 08:25
Общество
«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрования
Комментарий касается публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».
Обновлено в 08:24
Культура
Сарик Андреасян поддержал BadComedian
Баженова уже поддержали Тина Канделаки, Ксения Собчак, Федор Бондарчук, Александр Роднянский и Юрий Дудь.
Обновлено в 08:17
Здоровье
Эксперты назвали лучший напиток для утоления жажды в жару
Стал известен напиток, который хорошо утоляет жажду в жару и восстанавливает баланс солей в организме. Об этом пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 23:43
Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Общество
Противники храма в Екатеринбурге вновь выйдут на несогласованный пикет
Министерство общественной безопасности Свердловской области не разрешило активистам Екатеринбурга выйти на митинг за сохранения сквера.
Обновлено в 05:41
Авто
Опубликованы цены кроссовера Citroen C5 Aircross для РФ
Российские дилеры Citroen начали прием заказов на обновленный кроссовер C5 Aircross.
Обновлено в 03:17
Политика
Трамп пообещал Британии «феноменальную» торговую сделку
Соединенные Штаты обязуются заключить "феноменальную" торговую сделку с Великобританией после ее выхода из Евросоюза, заявил президент США Дональд Трамп во вторник.
Обновлено в 09:22
Происшествия
На трассе М5 в Кузнецке устранены последствия смертельного ДТП
Движение на федеральной трассе М5 "Урал" в Кузнецке полностью восстановили.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Житель Эдинбурга нашел шахматную фигуру работы средневековых мастеров
В столице Шотландии найдена фигура ладьи из шахматного набора с острова Льюис.
Обновлено вчера в 12:14
Политика
Помпео призвал РФ «сделать больше» для расследования крушения MH17
Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования катастрофы рейса малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 16:33
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии
Обладательница титула "Мисс Москва-2015" 25-летняя Оксана Воеводина родила сына от бывшего короля Малайзии 49-летнего Мухаммада V. Воеводина сообщила в Instagram, что родила сына 21 мая этого года.
Обновлено в 09:10
Шоу-бизнес
Галкин рассказал, почему его больше не зовут в жюри КВН
Обновлено в 01:00
Энергетика
«Роснефть» вызвалась помочь «Газпрому» заполнить «Силу Сибири»
"Роснефть" обладает значительными запасами газа и может помочь "Газпрому" в заполнении газопровода "Сила Сибири".
Обновлено в 08:42
Технологии
YouTube и Twitch ввели ограничения для несовершеннолетних стримеров
После скандала YouTube ужесточила правила для пользователей и ввела новые меры предосторожности.
Обновлено в 01:59
Энергетика
Сечин сообщил о последствиях загрязнения нефтепровода «Дружба»
«Роснефть» рассчитывает на создание механизма, который позволил бы не допустить повторения ситуации с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 10:00
Происшествия
Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100
Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 09:15