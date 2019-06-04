Происшествия

Почему осужденный за взятку генерал СКР Никандров вышел на свободуГазета.Ru 07:28

Экс-замглавы московского управления СКР Денис Никандров вышел из колонии условно-досрочно. Бывший генерал заявил, что чувствует себя "отлично" и имеет "много планов на будущее".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Бывший зам.руководителя СКР по Москве Никандров покинул исправительную колонию №13 в Нижнем Тагиле

Эхо Москвы08:31

Почему осужденный за взятку генерал СКР Никандров вышел на свободу

Газета.Ru07:28

Генерал Никандров, осужденный по делу Шакро Молодого, вышел на свободу из тагильской ИК

Znak.com03:27

Бывший замглавы столичного СК Никандров вышел из колонии

РБК03:36

Экс-замначальника московского СКР Никандров вышел из колонии

Коммерсантъ03:27

Экс-генерала СК, осужденного по делу Шакро Молодого, выпустили из колонии раньше срока

URA.Ru03:25

Экс-замглавы управления СК по Москве Денис Никандров вышел из колонии по УДО

ТАСС02:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 10:12, Ашберн
Общество

Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам

Обновлено в 08:52
Политика

Эрдоган опроверг отказ от С-400

Обновлено в 03:08
Политика

Принц Гарри проигнорировал Трампа из-за оскорбления Меган Маркл

Обновлено в 07:13
Армия и оружие

Украинские военные обстреляли мечеть в Донецке в Ураза-байрам

Обновлено в 04:17
Происшествия

В Подмосковье убили директора торгового центра

Киллер на мотоцикле застрелил мужчину на подходе к зданию ТЦ. В поселке Поварово Солнечногорского района во вторник, 4 июня, был убит директор торгового центра.
Обновлено в 08:30
Политика

Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Общество

Москвичей предупредили о рекордной жаре в выходные

Обновлено в 09:44
Политика

Россия оспорила в Швейцарии арбитражные решения по искам «Укрнафты»

Россия оспорила в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам украинской компании "Укрнафта", по которым Москва обязана выплатить Киеву компенсацию за утраченное в Крыму имущество в размере $44,4 млн, а также решения по искам других компаний.
Обновлено в 09:00
Происшествия

В Норвегии по подозрению в покушении на убийство задержали россиянина

В Осло после инцидента с поножовщиной в районе Грюнерлокка задержан гражданин России, его подозревают в покушении на убийство.
Обновлено в 09:38
Происшествия

На Украине суд арестовал подозреваемых в убийстве ребенка полицейских

Голосеевский районный суд в Киеве арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего ребенка, без права внесения залога.
Обновлено в 08:36
Экономика

Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат

Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Общество

В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса

"Ситуация еще не приобрела неотвратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса", — заключил Буксман.
Обновлено в 08:21
Общество

МГУ возглавил два рейтинга российских вузов

В топ-30 вошли 17 вузов из Москвы и Московской области, четыре университета из Санкт-Петербурга два - из Томска, а также Новосибирский госуниверситет, ННГУ им. Лобачевского и пять федеральных университетов.
Обновлено в 08:25
Футбол

«Валенсия» установила на «Месталье» памятник преданному болельщику

Обновлено в 07:30
Общество

«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрования

Комментарий касается публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».
Обновлено в 08:24
Культура

Сарик Андреасян поддержал BadComedian

Баженова уже поддержали Тина Канделаки, Ксения Собчак, Федор Бондарчук, Александр Роднянский и Юрий Дудь.
Обновлено в 08:17
Здоровье

Эксперты назвали лучший напиток для утоления жажды в жару

Стал известен напиток, который хорошо утоляет жажду в жару и восстанавливает баланс солей в организме. Об этом пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 23:43
Общество

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Общество

Противники храма в Екатеринбурге вновь выйдут на несогласованный пикет

Министерство общественной безопасности Свердловской области не разрешило активистам Екатеринбурга выйти на митинг за сохранения сквера.
Обновлено в 05:41
Авто

Опубликованы цены кроссовера Citroen C5 Aircross для РФ

Российские дилеры Citroen начали прием заказов на обновленный кроссовер C5 Aircross.
Обновлено в 03:17
Политика

Трамп пообещал Британии «феноменальную» торговую сделку

Соединенные Штаты обязуются заключить "феноменальную" торговую сделку с Великобританией после ее выхода из Евросоюза, заявил президент США Дональд Трамп во вторник.
Обновлено в 09:22
Происшествия

На трассе М5 в Кузнецке устранены последствия смертельного ДТП

Движение на федеральной трассе М5 "Урал" в Кузнецке полностью восстановили.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Житель Эдинбурга нашел шахматную фигуру работы средневековых мастеров

В столице Шотландии найдена фигура ладьи из шахматного набора с острова Льюис.
Обновлено вчера в 12:14
Политика

Помпео призвал РФ «сделать больше» для расследования крушения MH17

Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования катастрофы рейса малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 16:33
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии

Обладательница титула "Мисс Москва-2015" 25-летняя Оксана Воеводина родила сына от бывшего короля Малайзии 49-летнего Мухаммада V. Воеводина сообщила в Instagram, что родила сына 21 мая этого года.
Обновлено в 09:10
Шоу-бизнес

Галкин рассказал, почему его больше не зовут в жюри КВН

Обновлено в 01:00
Энергетика

«Роснефть» вызвалась помочь «Газпрому» заполнить «Силу Сибири»

"Роснефть" обладает значительными запасами газа и может помочь "Газпрому" в заполнении газопровода "Сила Сибири".
Обновлено в 08:42
Технологии

YouTube и Twitch ввели ограничения для несовершеннолетних стримеров

После скандала YouTube ужесточила правила для пользователей и ввела новые меры предосторожности.
Обновлено в 01:59
Энергетика

Сечин сообщил о последствиях загрязнения нефтепровода «Дружба»

«Роснефть» рассчитывает на создание механизма, который позволил бы не допустить повторения ситуации с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 10:00
Происшествия

Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100

Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 09:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное