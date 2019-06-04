Происшествия

Почему осужденный за взятку генерал СКР Никандров вышел на свободуГазета.Ru 07:28

Экс-замглавы московского управления СКР Денис Никандров вышел из колонии условно-досрочно. Бывший генерал заявил, что чувствует себя "отлично" и имеет "много планов на будущее".
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Бывший зам.руководителя СКР по Москве Никандров покинул исправительную колонию №13 в Нижнем Тагиле

Эхо Москвы08:31

Экс-генерала СК, осужденного по делу Шакро Молодого, выпустили из колонии раньше срока

URA.Ru03:25

Бывший замглавы столичного СК Никандров вышел из колонии

РБК03:36

Генерал Никандров, осужденный по делу Шакро Молодого, вышел на свободу из тагильской ИК

Znak.com03:27

Экс-замначальника московского СКР Никандров вышел из колонии

Коммерсантъ03:27

Почему осужденный за взятку генерал СКР Никандров вышел на свободу

Газета.Ru07:28

Экс-замглавы управления СК по Москве Денис Никандров вышел из колонии по УДО

ТАСС02:49
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Происшествия

Неизвестные незаконно проникли в РКК «Энергия»

Посторонние проникли в Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" в Королеве. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Роскосмосе.
Обновлено в 10:48
Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 05:05
Политика

МИД раскритиковал советы Помпео России по расследованию крушения MH17

МИД критически отнесся к заявлению госсекретаря США Майка Помпео, в котором тот посоветовал России активнее участвовать в расследовании крушения Boeing MH17 в Донбассе.
Обновлено в 06:08
Кино

Документальные ленты о проблемах экологии покажут на кинофестивале в Сочи

"В рамках мероприятия продемонстрируют самые интересные документальные фильмы из разных стран о том, что происходит на планете и с планетой, о людях и проектах, которые пытаются сделать мир лучше", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе курорта "Роза хутор" во вторник.
Обновлено в 09:34
Гаджеты

В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»

В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Общество

«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ выдать ключи шифрования

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что ФСБ якобы запросила ключи шифрования "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска", но получила отказ, так как это может дать доступ к паролям пользователей всей экосистемы "Яндекса".
Обновлено в 08:56
Происшествия

Опубликовано видео нападения на российского дипломата в Косово

Видео, запечатлевшее нападение косовских силовиков на сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова, опубликовал телеканал Косовска-Митровицы «ТВ Мост».
Обновлено в 10:25
Политика

Конституционный суд Украины рассматривает указ о роспуске Рады

Конституционный суд Украины начал слушание, на котором рассмотрит представление депутатов о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных выборов.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова поддержала столкнувшуюся с травлей в Интернете Алсу

Несмотря на достойное решение девочки, многие пользователи и подписчики певицы не оценили его и оставили несколько негативных комментариев, что разозлило Алсу.
Обновлено в 09:28
Политика

Украинские военные обстреляли мечеть в Донецке в Ураза-байрам

Обновлено в 04:17
Политика

Путин открыл в Еврейском музее в Москве памятник узникам концлагерей

Обновлено в 07:36
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Украина готова к переговорам с Россией и реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил президент страны Владимир Зеленский по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе во вторник, 4 июня.
Обновлено в 11:33
Политика

Трамп задремал во время тоста королевы Великобритании Елизаветы II

Президент США Дональд Трамп задремал на банкете во время тоста королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 11:36
Политика

Красноярские власти обвинили тележурналиста Караулова в вымогательстве

Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания во вторник обвинил тележурналиста Андрея Караулова в вымогательстве денег за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Совладелец S7 поставил вопрос о безопасности SSJ 100

Катастрофа, в которой погибла супруга Филева Совладелец группы S7 Владислав Филев возглавил в комиссии РСПП по транспорту подкомиссию по авиационной и космической деятельности в начале июня.
Обновлено в 05:58
Общество

Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам

Обновлено в 08:52
Общество

В уральской колонии заключенные строили яхту по заказу бизнесмена

В Нижнем Тагиле в исправительной колонии №12 заключенные строили десятиметровую парусную лодку по частному заказу.
Обновлено в 09:32
Экономика

Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат

Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Происшествия

В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании

В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:06
Экономика

Налоговая служба США начала проверку в отношении Uber

Проверки в отношении Uber ведут и другие зарубежные налоговые органы.
Обновлено в 10:09
Культура

Минкультуры прокомментировало иск против BadComedian

Министерство культуры России не имеет отношения к судебному иску компании Kinodanz против блогера Евгения Баженова (BadComedian) и не станет вмешиваться в ситуацию, заявила директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске

Обновлено в 10:28
Общество

Галкин раскрыл причину своего отсутствия в жюри КВН

Обновлено в 10:28
Футбол

Мать Неймара призвала сына простить девушку, обвинившую его в изнасиловании

Надин Сантос, мать нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара, призвала сына простить девушку, которая обвинила его в изнасиловании.
Обновлено в 10:28
Общество

20 процентов россиян признались, что их окружают шизофреники

90% россиян знают, что такое шизофрения. Более того, каждый пятый признался, что в его ближайшем окружении есть люди с таким диагнозом.
Обновлено в 08:45
Транспорт

Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков

В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.
Обновлено вчера в 15:23
Экономика

TCS Group намерена привлечь до $300 млн нового капитала на рынке

TCS Group Holding Plc (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхование") сообщила о намерении привлечь на рынке до $300 млн основного капитала для финансирования дальнейшего роста.
Обновлено в 02:58
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено в 07:09
Происшествия

Суд Киева арестовал полицейских, застреливших 5-летнего ребёнка

Голосеевский суд Киева арестовал на два месяца без возможности внесения залога двоих полицейских, которых подозревают в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова.
Обновлено в 05:40
Политика

Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
Обновлено в 11:04
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