Происшествия
Почему осужденный за взятку генерал СКР Никандров вышел на свободуГазета.Ru 07:28
Экс-замглавы московского управления СКР Денис Никандров вышел из колонии условно-досрочно. Бывший генерал заявил, что чувствует себя "отлично" и имеет "много планов на будущее".
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с чего всё началось
В ходе следствия Никандров дал показания по этому делу на экс-главу столичного главка СК РФ Александра Дрыманова и экс-главу следственного управления СК по ЦАО Москвы Алексея Крамаренко. Дрыманов и Крамаренко были арестованы. Никандров был осужден на 5,5 года колонии и лишен звания генерал юстиции.ТАСС02:49
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