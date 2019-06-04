Происшествия

Почему осужденный за взятку генерал СКР Никандров вышел на свободуГазета.Ru 07:28

Экс-замглавы московского управления СКР Денис Никандров вышел из колонии условно-досрочно. Бывший генерал заявил, что чувствует себя "отлично" и имеет "много планов на будущее".
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Экс-замглавы управления СК по Москве Денис Никандров вышел из колонии по УДО

В ходе следствия Никандров дал показания по этому делу на экс-главу столичного главка СК РФ Александра Дрыманова и экс-главу следственного управления СК по ЦАО Москвы Алексея Крамаренко. Дрыманов и Крамаренко были арестованы. Никандров был осужден на 5,5 года колонии и лишен звания генерал юстиции.
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Почему осужденный за взятку генерал СКР Никандров вышел на свободу

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Экс-замглавы московского главка СКР Денис Никандров вышел из колонии по УДО

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