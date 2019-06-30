Финансы
Почему ограничение роста кредитов населению не ускорит рост инвестицийВедомости 16:47
В I квартале без роста потребительского кредита не росла бы и экономика, предупредил ЦБ в опубликованном в пятницу докладе: он оказывает «существенное положительное влияние на динамику потребления и ВВП».
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