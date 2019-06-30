Почему ограничение роста кредитов населению не ускорит рост инвестицийВедомости 16:47

В I квартале без роста потребительского кредита не росла бы и экономика, предупредил ЦБ в опубликованном в пятницу докладе: он оказывает «существенное положительное влияние на динамику потребления и ВВП».

Почему ограничение роста кредитов населению не ускорит рост инвестиций

Общество Названа самая сексуально привлекательная нация в мире Портал для путешественников Big Seven Travel опубликовал рейтинг самых сексуально привлекательных наций по мнению туристов.

Политика В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.

Энергетика Генсек ОПЕК счел возможным продление сделки ОПЕК+ до 2020 года Продление странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи до 2020 года обеспечит большую ясность для рынка нефти, считает генсек организации Мухаммед Баркиндо.

Автоспорт Ферстаппен прокомментировал победу в Гран-при Австрии Голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал свою сенсационную победу в Гран-при "Формулы-1" в Австрии, передает РИА "Новости".

Политика Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла решение грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать в России.

Политика Умер бывший президент Черногории Момир Булатович Бывший президент Черногории и премьер-министр Союзной республики Югославия Момир Булатович умер на 63 году жизни.

Транспорт В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.

Футбол Футболистка сборной Швейцарии пропала на озере Комо Швейцарская футболистка клуба "Янг Бойз" Флориана Исмаили пропала без вести. Об этом информирует издание Blick.

Происшествия Сотрудница московского зоопарка отбилась веником от белого медведя Сотрудница зоопарка в Москве, прибиравшаяся в вольере белого медведя, спугнула животное с помощью веника.

Армия и оружие Армия Хафтара получила приказ атаковать суда Турции у берегов Ливии Аль-Мисмари рассказал о приказе атаковать турецкие корабли в ливийских территориальных водах, запретить полеты в эту страну из аэропортов Ливии и закрыть воздушное пространство для турецких самолетов, отмечает ТАСС.

Общество Российские студенты отказались менять предпочтения по работодателям «Газпром» и Google являются самыми привлекательными работодателями для студентов российских вузов.

Политика Команда Зеленского готовится к «продаже Украины» Секретарь Национального инвестиционного совета Украины и член партии «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что команда главы государства Владимира Зеленского ведёт подготовку к «продаже страны».

Армия и оружие В Одессу прибыли военные самолеты НАТО Военно-транспортные самолеты стран НАТО с личным составом, техникой и оборудованием на борту прибыли в Одессу для участия в международных учениях Sea Breeze-2019, сообщает минобороны Украины.

Энергетика В России может снова подорожать бензин Напомним, решение о заморозке розничных цен на бензин и дизель было принято в России после того, как последние резко взлетели вверх в ноябре прошлого года.

Кино Жигунов посоветовал Александру Петрову почаще отказываться от ролей Жигунов вспоминает, что в советское время фильм, состоящий из четырех серий, снимали год, сейчас – месяц.

Политика В Белом доме разъяснили слова Трампа об амнистии Huawei Решение президента США Дональда Трампа позволить американским компаниям продавать китайской Huawei свое оборудование будет касаться только товаров, которые производятся и во многих других странах, заявил экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу в эфире телеканала Fox News.

Экономика Россия переходит на новые правила в долевом строительстве с 1 июля С 1 июля российские застройщики, привлекающие средства граждан в строительство жилья, обязаны работать через механизм эскроу-счетов.

Происшествия Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.

Здоровье «Липкий, мерзкий и холодный»: учёные назвали главный ночной симптом рака Британские учёные из Cancer Research UK рассказали об одном из самых распространённых симптомов онкологии.