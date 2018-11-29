Энергетика

Почему независимые АЗС не спасёт разрешение поднять цены на топливо
REGNUM
01:21

Право независимых АЗС повышать цены на топливо максимум на 4% относительно розничных цен на заправках крупных компаний, установленное правительственным соглашением о заморозке цен, не улучшит положение на топливном рынке, считает президент «Независимого топливного союза» Павел Баженов.
REGNUM01:21
с чего всё началось

Война за независимость: почему небольшим сетям АЗС разрешили поднять цены

Речь идет о том, что владельцы независимых АЗС (в отличие от крупных нефтяных компаний у них нет ни месторождений, ни перерабатывающих заводов) получили право повышать цены на топливо максимум на 4% относительно розничных цен на заправках крупных компаний, пояснил Аркуша.
РБКвчера в 23:33

Подробнее о событии

Как повлияет на стоимость бензина разрешение независимым АЗС держать более высокий уровень цен

RT на русском10:05

Глава РТС: Независимые АЗС в РФ могут повысить цены на топливо и выше 4%

ПРАЙМ05:34

Независимым сетям заправок разрешили поднять цены на топливо на 4% выше крупных нефтяных компаний

Новая газета03:47

Цены на бензин разрешили повышать

Lenta.ru01:21

Независимым АЗС разрешили поднять цены на топливо на 4% выше крупных нефтяных компаний

Коммерсантъ01:09

Независимым АЗС разрешили поднять цены на бензин

URA.Ru01:02

Война за независимость: почему небольшим сетям АЗС разрешили поднять цены

РБКвчера в 23:33
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 17:54, Ашберн
Энергетика

Россия сократит добычу нефти. Баррель пошел в рост, акции подорожали

Акции выросли вслед за нефтью Благодаря росту нефтяных котировок индекс Московской биржи смог закрыться в плюсе.
Обновлено в 15:13
Энергетика

«Газпром» с 1 января по 28 ноября увеличил поставки газа в ЕС на 6,2%

"Газпром" с 1 января по 28 ноября увеличил поставки газа в ЕС на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает компания.
Обновлено в 14:48
Энергетика

«ЛУКОЙЛ» планирует в 2019 году увеличить добычу углеводородов на 1%

Обновлено в 11:14
Энергетика

Минэнерго прогнозирует рост выпуска бензина на четверть к 2030 году

Производство бензина в России к 2025-2030 годам вырастет с текущих 40 миллионов тонн до 49-51 миллиона тонн в год, при этом внутреннее потребление вырастет менее существенно - примерно на десятую часть, то есть с 36 миллионов тонн до 42 миллионов.
Обновлено в 07:02
Энергетика

«Роснефть» и китайская Beijing Gas построят в России сеть газовых АЗС

Соглашение по созданию совместного предприятия по строительству и эксплуатации в России сети газовых АЗС подписали «Роснефть» и китайская Beijing Gas 29 ноября в рамках первого Российско-китайского энергетического бизнес-форума, сообщает пресс-служба российской компании.
Обновлено в 10:48
Энергетика

«Нафтогаз» оценил долг «Газпрома» перед компанией в $2,7 млрд

Компания уточняет, что по крайней мере в трех юрисдикциях — Швейцарии, Великобритании и Нидерландах — проводится принудительное взыскание долга, в связи с чем продолжаются судебные процессы относительно ареста активов «Газпрома» и реализации этих активов.
Обновлено в 11:08
Энергетика

Владимир Евтушенков снова расстается с нефтегазовыми активами

Евтушенков не сказал, какие компании проявили интерес к его активу и были ли среди них российские.
Обновлено в 16:14
Энергетика

В 2019 году Ирак экспортирует 67 % нефти в Азию

Министр нефти Ирака Самер Гхадбан заявил, что в 2019 году Ирак экспортирует 67% нефти в страны Азии, 20% — в Европу и 13% — в Северную Америку.
Обновлено в 07:34
Энергетика

Дочка «Новатэка» готовится к разработке месторождений на Ямале

Дочка российской компании «Новатэк» — «Юрхаровнефтегаз» — готовится к разработке Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений на полуострове Ямал.
Обновлено в 15:13
Энергетика

«Мегионнефтегаз» сэкономит на электроэнергии более 700 млн рублей

За 2018 год мегионские нефтяники планируют сэкономить на энергоресурсах более 700 миллионов рублей.
Обновлено в 06:03
Энергетика

«Силу Сибири» оснастят агрегатами, созданными на основе авиадвигателей

Три газоперекачивающих агрегата ГПА-16 для проекта «Сила Сибири» заказал Газпром в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех).
Обновлено в 07:06
Энергетика

Petrobras выставила на продажу 37 месторождений

Фото: Flickr Государственная бразильская нефтяная компания Petrobras выставила на продажу доли в 37 месторождениях.
Обновлено в 01:32
Энергетика

Торговая война скажется на сотрудничестве Sinopec с США

Торговые трения США и Китая скажутся на бизнесе китайской нефтехимической корпорации Sinopec, заявил журналистам заместитель генерального директора компании Ли Юн на полях российско-китайского энергетического бизнес-форума.
Обновлено вчера в 22:55
Энергетика

На 8,6% больше газа добыли на Сахалине в сравнении с прошлым годом

Газа добыто больше на 8,6 процента (26,4 миллиарда кубических метров), угля в полтора раза (9,3 миллиона тонн).
Обновлено в 02:36
Энергетика

Энергия ВИЭ пойдет на добычу нефти?

Exxon Mobil купит 500 МВт «зеленой» энергии, чтобы обеспечить нефтедобычу в бассейне Permian в ближайшие 12 лет.
Обновлено в 10:12
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