Речь идет о том, что владельцы независимых АЗС (в отличие от крупных нефтяных компаний у них нет ни месторождений, ни перерабатывающих заводов) получили право повышать цены на топливо максимум на 4% относительно розничных цен на заправках крупных компаний, пояснил Аркуша.

с чего всё началось

Право независимых АЗС повышать цены на топливо максимум на 4% относительно розничных цен на заправках крупных компаний, установленное правительственным соглашением о заморозке цен, не улучшит положение на топливном рынке, считает президент «Независимого топливного союза» Павел Баженов.

Почему независимые АЗС не спасёт разрешение поднять цены на топливо

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