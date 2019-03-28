Общество
Почему мигрантов запретили брать на работу в ЯкутииГазета.Ru 07:48
Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, согласно которому в 2019 году будет запрещено привлекать к некоторым видам работ иностранных граждан, имеющих соответствующие патенты.
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с чего всё началось
27 марта глава Якутии Айсен Николаев подписал указ об установлении на 2019 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов по отдельным видам экономической деятельности.ИА ЯСИА02:11
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