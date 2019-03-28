Почему мигрантов запретили брать на работу в ЯкутииГазета.Ru 07:48

с чего всё началось

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, согласно которому в 2019 году будет запрещено привлекать к некоторым видам работ иностранных граждан, имеющих соответствующие патенты.

Почему мигрантов запретили брать на работу в Якутии

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Политика Соратников Порошенко заподозрили в отмывании миллиардов гривен Генеральная прокуратура Украины завершила расследование в отношении украинского олигарха Сергея Курченко, на основании чего сразу нескольким соратникам президента страны Петра Порошенко были вынесены официальные подозрения в отмывании миллиардов гривен.

Хоккей Илья Воробьев: в серии с ЦСКА все решат детали Главный тренер санкт-петербургского СКА Илья Воробьев рассказал, что ждет от полуфинальной серии Кубка Гагарина с московским ЦСКА.

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Происшествия Экс-губернатору Хабаровского края предъявлены обвинения Экс-губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

Происшествия За экс-министра Абызова предложили залог в миллиард рублей Размер залога, который предложила защита за Абызова, – 1 млрд руб. О готовности внести миллиардный залог заявил предприниматель Роман Троценко, глава AEON Corporation и советник президента "Роснефти" Игоря Сечина.

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Происшествия В Петербурге потушили пожар в жилом доме Крупный пожар в многоквартирном жилом доме в Санкт-Петербурге удалось полностью ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

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Театры Актер Волковского театра сравнил Евгения Марчелли с Остапом Бендером Сегодня в Волковском театре на встрече с труппой актеры высказали свое мнение относительно грядущего объединения и оценил речь художественного руководителя театра Евгения Марчелли.

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Общество Врач-педиатр из Кинешмы отказалась увольняться после фото в белье Фотографии врача-педиатра Анастасии Орловой в нижнем белье появились в социальных сетях 12 марта и вызвали бурную критику в сети, однако завотделением учреждения уверила, что фото никак не отразятся на карьере врача.

Энергетика Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу нефти Президент США Дональд Трамп вновь призвал страны ОПЕК увеличить добычу нефти.