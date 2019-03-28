Почему мигрантов запретили брать на работу в ЯкутииГазета.Ru 07:48

с чего всё началось

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, согласно которому в 2019 году будет запрещено привлекать к некоторым видам работ иностранных граждан, имеющих соответствующие патенты.

Почему мигрантов запретили брать на работу в Якутии

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Политика МИД назвал сроки пребывания российских военных в Венесуэле Российские военные специалисты, которые прибыли в Венесуэлу, занимаются реализацией договоренностей в сфере военно-технического сотрудничества между Москвой и Каракасом.