Футбол
Почему матч «Спартак» — «Динамо» больше чем дербиRT на русском 03:20
Один из двух центральных матчей третьего тура Российской премьер-лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена», где в московском дерби сойдутся «Спартак» и «Динамо».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 05:38, Ашберн
Футбол
«Спартак-2» в гостях обыграл «Луч», «СКА-Хабаровск» одолел «Балтику»
В параллельном матче «СКА-Хабаровск» нанес поражение «Балтике» благодаря точным ударам Ильи Кузьмичева и Владислава Камилова.
Обновлено в 05:09
Политика
Госдеп США раскрыл детали новых антироссийских санкций
Детали второго пакета американских санкций против России, вводимых из-за «дела Скрипалей», раскрыл Государственный департамент США.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Наука
Главную основную причину развития рака назвали ученые
Обновлено вчера в 14:46
Футбол
Месси дисквалифицировали на три месяца
Обновлено вчера в 20:28
Общество
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Политика
Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины
В середине июня сообщалось, что первая зарплата Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12,7 тысячи гривен (32,6 тысячи рублей).
Обновлено вчера в 23:55
Культура
Скончалась певица Александра Стрельченко
Обновлено вчера в 08:57
Общество
В Москве состоится новая несогласованная акция оппозиции
Участники акции, которых вытеснили с Тверской площади, продолжили протест на улицах Москвы.
Обновлено в 00:00
Экономика
Huawei отчиталась о рекордной выручке в России
За год доля Huawei в количестве проданных устройств увеличилась с 11 до 20%, за счет чего китайский производитель обогнал американскую Apple и занял второе место.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Крупный пожар случился в центре Москвы
11 июля на подмосковной ТЭЦ произошел крупный пожар. По последним данным, число пострадавших в результате произошедшего увеличилось до 12.
Обновлено в 01:35
Общество
Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
Обновлено вчера в 14:28
Спорт
Соревнования по вейкбордингу впервые проведут на ВДНХ 4 августа
Соревнования по вейкбордингу за кубок "ВНДХ 80" состоятся 4 августа.
Обновлено в 05:18
Политика
Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с дядей
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не собирается возвращаться в Россию, рассказала его племянница Виктория после беседы с дядей по телефону.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Отец с сыном утонули на дамбе в Архаринском районе
Антоновская дамба много лет бесхозна, шлюзы давно разрушены, подчеркивают в инстаграм-аккаунте Архары и Архаринского района, где и опубликована новость.
Обновлено в 01:33
Гаджеты
Промо-изображения EMUI 10 от Huawei опубликованы до премьеры
В первую очередь стоит отметить промо-изображения оболочки EMUI 10, однако по своей сути они является малоинформативными, да и разобраться в них без подсказок крайне сложно.
Обновлено в 04:17
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Президент России Владимир Путин подписал разработанный правительством закон, увеличивающий число семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес
Глюкоза порассуждала о ненависти после слухов о разводе с мужем
Певица Глюкоза оставила в Instagram душераздирающий пост на тему ненависти.
Обновлено вчера в 23:18
Политика
Страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФ
Представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:42
Происшествия
Взрыв газа обрушил две стены в жилом доме под Владимиром
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
Армия и оружие
Самолет США провел разведку вблизи Черноморского побережья России
Самолет ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II провел разведку около берегов Крыма.
Обновлено в 05:28
Хоккей
Опубликованы составы на товарищеский матч «Торпедо» — «Динамо» М
Стали известны составы нижегородского «Торпедо» и московского «Динамо» на товарищеский матч, информируют команды в своих социальных сетях.
Обновлено в 05:15
Футбол
«Зенит» опубликовал ролик с первыми минутами Малкома в команде
Обновлено в 04:46
Здоровье
Пермские города рискуют остаться без экстренной медицинской помощи
Кизел, Гремячинский и Губаха (Пермский край) могут остаться без экстренной медицинской помощи из-за забастовки хирургов губахинской больницы, где сосредоточена вся хирургия этих городов.
Обновлено вчера в 06:31
Общество
В Гидрометцентре назвали причины холодной температуры летом в России
Эксперт Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о причинах погодной аномалии летом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:25
Политика
Милонов предложил ввести новые правила для иностранных артистов
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил главе МИД РФ Сергею Лаврову подумать о введении дополнительных правил для иностранных артистов, об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия
В Ленобласти в ДТП с КамАЗом погибли три человека
Обновлено в 04:45
Политика
Италия предложила России помощь в тушении пожаров в Сибири
Италия предложила предоставить России два пожарных самолета Canadair для помощи в тушении лесных пожаров в Сибири, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
Обновлено в 03:54
Политика
Неудачная шутка или спланированная спецоперация? Назван автор «сенсации» об увольнении главы Офиса Зеленского
Стало известно, кто разослал в СМИ заявление об увольнении главы Офиса Зеленского Андрея Богдана, которое не на шутку взволновало украинский политикум пару дней назад.
Обновлено в 04:02