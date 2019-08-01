Футбол

Почему матч «Спартак» — «Динамо» больше чем дербиRT на русском 03:20

Один из двух центральных матчей третьего тура Российской премьер-лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена», где в московском дерби сойдутся «Спартак» и «Динамо».
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Почему матч «Спартак» — «Динамо» больше чем дерби

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