Один из двух центральных матчей третьего тура Российской премьер-лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена», где в московском дерби сойдутся «Спартак» и «Динамо».

Почему матч «Спартак» — «Динамо» больше чем дерби

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