Экономика

Почему курс британского фунта обвалился до двухлетнего минимумаRT на русском 12:01

30 июля курс британского фунта к доллару опустился до минимального уровня за последние два года. Резкое удешевление валюты аналитики связывают с растущими рисками «жёсткого» брексита.
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Существует несколько способов допустить одновременное использование Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, пишет Defense News.
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