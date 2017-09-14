30 июля курс британского фунта к доллару опустился до минимального уровня за последние два года. Резкое удешевление валюты аналитики связывают с растущими рисками «жёсткого» брексита.

Почему курс британского фунта обвалился до двухлетнего минимума

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