Экономика
Почему курс британского фунта обвалился до двухлетнего минимумаRT на русском 12:01
30 июля курс британского фунта к доллару опустился до минимального уровня за последние два года. Резкое удешевление валюты аналитики связывают с растущими рисками «жёсткого» брексита.
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Происшествия
В Самаре локализовали крупный пожар в частных домах
Обновлено в 14:03
Футбол
«Палмейрас» объявил о трансфере футболиста «Спартака» Адриано
Обновлено в 14:31
Финансы
Краснодарский край выпустит гособлигации на 10 млрд рублей
Вениамин Кондратьев отметил, что в октябре-декабре 2019 года Краснодарский край планирует выпустить государственные облигации на 10 млрд рублей.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Боксёра Сергея Ковалева сняли с рейса из-за домогательств
15 июля с рейса самолёта, следующего в Лос-Анджелес из Майами, был снят боксёр в полутяжелом весе Сергей Ковалев.
Обновлено в 13:01
Политика
Медведев поручил взять под контроль пожары в Сибири
В связи с масштабными лесными пожарами в Сибири премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился усилить группировку МЧС и поручил руководству регионов взять ситуацию под личный контроль, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:06
Армия и оружие
Российская «Чайка» станет охотником за атомными субмаринами
«Чайка» совершила свой первый полет еще в 1960 году. Эта летающая лодка - старейший самолет на ворружении ВМФ России.
Обновлено в 09:15
Общество
Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове
Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового саратовского аэропорта.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности обвинил организацию в замалчивании данных о числе жертв террористов в Сирии.
Обновлено в 14:45
Здоровье
Россиянам посоветовали не покупать антибиотики по каждому чиху
Что касается витаминов, то Добрецова выделила витамин D, который дают детям с самого рождения по несколько капель.
Обновлено в 12:44
Путешествия
Туроператоры объяснили гибель десятков российских туристов в Анталье
Заявление генерального консула России Олега Рогозы о десятках умерших в 2019 году в Анталье российских туристов «не должно удивлять», сказал РБК директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.
Обновлено в 14:04
Общество
Правительство РФ утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении списка потенциально опасных пород собак.
Обновлено в 01:35
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Гаджеты
Баг в Apple iMessage позволял читать файлы на уязвимом iPhone
Первый баг (CVE-2019-8660) представлял собой уязвимость во фреймворке Core Data и позволял спровоцировать неожиданное завершение работы приложения или даже добиться выполнения произвольного кода на устройствах iPhone 5s или старше, iPad Air, iPod touch 6-го поколения или старше.
Обновлено в 04:30
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена подала на него иск в суд Лондона
Сбежавшая в Великобританию шестая жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума принцесса Хайя подала в суд Лондона иск на своего супруга по вопросу опеки над их совместными детьми.
Обновлено в 14:08
Политика
Конгресс требует от Трампа ввести новые санкции против РФ
Конгрессмены Элиот Энгел и Майкл Маккол высказали президенту США Дональду Трампу требование о необходимости ввести новые санкции в отношении РФ.
Обновлено вчера в 17:13
Политика
Оппозиция подаст в мэрию заявку на проведение новой акции 10 августа
Независимые кандидаты, не зарегистрированные на выборах в Мосгордуму, в среду подадут в мэрию заявку на акцию 10 августа.
Обновлено в 14:13
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев скорбит о смерти отца, с которым не общался 20 лет
Отец и сын не общались более 20 лет, и теперь эпатажный Солнцев жалеет об этом.
Обновлено в 13:06
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Футбол
Стала известна цена трансфера игрока «Барселоны» в «Зенит»
Общая стоимость трансфера футболиста «Барселоны» Малкома в петербургский «Зенит» достигнет порядка €50 млн, сообщили РБК собеседник, знакомый с ходом переговоров игрока с клубом, и источник в «Зените».
Обновлено в 09:42
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Реал» в полуфинале Audi Cup
Обновлено в 13:59
Политика
Россиянам упростили получение автомобильных номеров
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет россиянам возможность самостоятельного получения регистрационных номеров на автомобиль напрямую у их производителей.
Обновлено в 14:14
Интернет
В России назвали альтернативу зарубежным приложениям
Исследование провел Институт развития интернета (ИРИ), специалисты которого нашли альтернативу зарубежным приложениям.
Обновлено в 14:09
Музыка
Тимати высказался о сольной карьере Егора Крида
Рэпер и продюсер Тимати рассказал в эфире "Авторадио" о том, как начинал работать с Егором Кридом и поделился своим мнением о его сольной карьере.
Обновлено в 07:42
Политика
На Украине арестовали российский танкер Neyma
Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:26
Кино
Арнольд Шварценеггер и Джеми Ли Кертис воссоединились
Исполнители главных ролей в боевике "Правдивая ложь" Арнольд Шварценеггер и Джеми Ли Кертис встретились через 25 лет после выхода картины в прокат.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес
Леди Гагу заметили на свидании со звукорежиссером
Певица Леди Гаги, которая, по некоторым данным, состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, была замечена со звукорежиссером Дэном Хортоном.
Обновлено в 12:38
Политика
Зеленский готовится к распродаже украинской земли
Обновленная Верховная рада, которая в парламенте по итогам внеочередных выборов получает простое большинство от партии Владимира Зеленского "Слуга народа", отменит мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения к концу 2019 года.
Обновлено в 14:21