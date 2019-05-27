Экономика

Почему курс биткоина обновил годовой максимумRT на русском 10:48

Как может измениться курс главной криптовалюты в ближайшее время — в материале RT. В понедельник, 27 мая, мировые криптовалюты значительно дорожают в ходе глобальных торгов. Так, менее чем за сутки цена биткоина выросла сразу на 10,6% и достигла максимальной отметки за год — $8,8 тыс.
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Курс биткоина обновил годовой максимум

Телеканал 360°06:13

Биткоин приблизился к отметке в $9 тыс. впервые с 2017 года

Известия07:57

Биткоин взлетел

Lenta.ru06:39

Почему курс биткоина обновил годовой максимум

RT на русском10:48

Почему биткойн вырос до максимума за год. Объясняем максимально коротко (меньше 200 слов)

ТАСС04:17

Биткойн бьёт рекорды

Национальная служба новостей04:14

Курс Bitcoin поднялся выше $8800 впервые за последний год

РБК03:00
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 13:43, Ашберн
Происшествия

В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»

В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".
Обновлено в 08:15
Политика

Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»

Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Политика

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Здоровье

Врачи скорой помощи из Пензы начали итальянскую забастовку

В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале так называемой итальянской забастовки.
Обновлено в 03:28
Космос

В Южной Африке найдено внеземное органическое вещество

Научные специалисты в области геологии рассказали о найденном ими органическом веществе в Южной Африке.
Обновлено вчера в 19:04
Авто

BMW презентовала хэтчбек BMW 1-Series нового поколения

Баварская компания BMW выпустила хетчбэк 1-Series нового третьего поколения с самым мощным четырёхцилиндровым мотором за всю историю бренда.
Обновлено в 02:47
Футбол

Конов: «Совершенно не удивлюсь, если завтра „Спартак“ уволит Кононова»

Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов заявил, что не будет удивлен увольнению Олега Кононова с поста главного тренера «Спартака».
Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес

Мать Полищук рассказала о последних днях жизни актрисы

Мать актрисы Любови Полищук Ольга Пателеевна Полищук поделилась воспоминаниями о последних днях жизни дочери в программе Дмитрия Борисова «Пусть говорят».
Обновлено в 12:19
Общество

Курганский депутат снялся в провокационной фотосессии

Депутат Курганской областной думы Олег Колташов снялся в фотосессии, которую многие посчитали провокационной.
Обновлено в 10:33
Происшествия

На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников

Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес

Сын Наташи Королевой закрутил роман с моделью из «Дома-2»

Сын певицы Наташи Королевой и танцовщика Сергея Глушко Архип перестал скрывать свою девушку, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 11:15
Культура

Финалисты передачи «Ты супер!» получили по квартире

Все финалисты суперсезона «Ты супер!» на НТВ получили по собственной квартире, которые им подарил предприниматель, поэт и меценат Михаил Гуцериев.
Обновлено в 10:44
Политика

Морской трибунал ООН встал на сторону Украины

Международный трибунал ООН по морскому праву в субботу вынес решение по делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы при инциденте в Керченском проливе, сообщает ТАСС.
Обновлено 25 мая в 11:26
Хоккей

Михаил Сергачев: «Это лучший чемпионат мира на моей памяти. Все было на высшем уровне»

Обновлено в 12:22
Происшествия

В одесской колонии заключенные подняли бунт

Обновлено в 05:26
Происшествия

Сбившего инспектора ДПС сына экс-сенатора арестовали

Ранее сообщалось, что сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков.
Обновлено в 11:54
Политика

Глава МВД Британии выдвинул кандидатуру на пост премьера

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид выдвинул свою кандидатуру на пост лидера консервативной партии и премьер-министра, став девятым претендентом на кресло главы британского правительства.
Обновлено в 10:21
Футбол

Слуцкий сделал выбор между «Спартаком» и «Зенитом»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в эфире YouTube-канала «Макарена» сделал выбор между «Спартаком» и «Зенитом», Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
Обновлено в 12:50
Общество

Сотовые операторы оказались не готовы к отмене роуминга в России

Три региональных сотовых оператора — чеченский «Вайнах Телеком», татарский «Твои мобильные технологии» (принадлежит «Таттелеком») и крымский «СевМобайл» — оказались не готовы к отмене внутрироссийского роуминга и не уведомили абонентов об изменениях.
Обновлено в 11:58
Здоровье

Чем может быть опасен чай с солодкой, поведали эксперты

Эксперты поведали, чем для здоровья может быть опасен чай с солодкой.
Обновлено в 08:21
Политика

Пункты выдачи российских паспортов жителям Донбасса нашли закрытыми

Паспортные столы в Ростовской области, которые должны выдавать российские паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), не работают, сообщает «Новая газета».
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес

Звезда «Чародеев» Александра Яковлева два года борется с раком

Обновлено вчера в 17:52
Общество

Стерлигов призвал казнить участников БДСМ-флешмоба на выпускном

Предприниматель Герман Стерлигов заявил, что участников БДСМ-флешмоба на школьном выпускном во Владивостоке нужно казнить.
Обновлено в 11:51
Происшествия

Мальчик на качелях на фоне пожара в Ноябрьске стал героем соцсетей

Мальчик на фоне пожара в Ноябрьске стал героем соцсетей в минувшие выходные дни.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие

На Украине разработали собственную ракету на замену «Зениту»

Обновлено в 11:31
Экономика

Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет

«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00
Путешествия

Названы самые дешевые курорты в России

Обновлено в 07:50
Экономика

Акции «Россетей» упали на новостях о дивидендах

После рекомендации совета директоров «Россетей» по выплатам дивидендов акции компании упали в цене на 6% (к 18:12), следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 12:32
Политика

Главе штаба Навального грозит штраф до 100 тыс. руб. за неуважение к власти

Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который упоминается в его новом деле, - первый в России, кто был признан виновным и оштрафован на 30 тыс. рублей за неуважение к обществу, госсимволам и органам власти после введения в КоАП соответствующей статьи в 2019 году.
Обновлено в 13:18
Здоровье

Называвшей пациентов жабами студентке медвуза объявили выговор

Обновлено в 12:39
Как работают Яндекс.Новости?
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