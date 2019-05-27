Экономика

Почему курс биткоина обновил годовой максимумRT на русском 10:48

Как может измениться курс главной криптовалюты в ближайшее время — в материале RT. В понедельник, 27 мая, мировые криптовалюты значительно дорожают в ходе глобальных торгов. Так, менее чем за сутки цена биткоина выросла сразу на 10,6% и достигла максимальной отметки за год — $8,8 тыс.
Читать в источнике
с чего всё началось
9 мая он перешагнул отметку $6 тыс., 12 мая поднялся выше $7 тыс., 14 мая торговался по $8199 на CoinMarketCap, а сегодня поднимался до $8937 на СoinDesk
.
ТАСС04:17

Подробнее о событии

Курс биткоина обновил годовой максимум

Телеканал 360°06:13

Биткоин приблизился к отметке в $9 тыс. впервые с 2017 года

Известия07:57

Биткоин взлетел

Lenta.ru06:39

Почему курс биткоина обновил годовой максимум

RT на русском10:48

Биткоин достиг максимума за год и подбирается к $9000

Росбалт04:41

Почему биткойн вырос до максимума за год. Объясняем максимально коротко (меньше 200 слов)

ТАСС04:17

Биткойн бьёт рекорды

Национальная служба новостей04:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 12:10, Ашберн
Происшествия

После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек

27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
Происшествия

В одесской колонии заключенные подняли бунт

Обновлено в 05:26
Политика

Австрийский парламент вынес вотум недоверия канцлеру

Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия правительству во главе с канцлером Себастьяном Курцем.
Обновлено в 10:19
Политика

В погранслужбе ФСБ предупредили об опасности провокаций от Украины

Глава пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов заявил, что угроза новых провокаций в Крыму со стороны украинских силовиков всё еще сохраняется.
Обновлено в 11:36
Происшествия

Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту

Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.
Обновлено в 09:06
Политика

Сотовые операторы оказались не готовы к отмене роуминга в России

Три региональных сотовых оператора — чеченский «Вайнах Телеком», татарский «Твои мобильные технологии» (принадлежит «Таттелеком») и крымский «СевМобайл» — оказались не готовы к отмене внутрироссийского роуминга и не уведомили абонентов об изменениях.
Обновлено в 11:58
Политика

Минюст в девятый раз отказался регистрировать партию Навального

Минюст в девятый раз отказался регистрировать партию Алексея Навального «Россия будущего» в связи с тем, что партия с таким же названием уже существует.
Обновлено в 10:33
Общество

В Китае начнут проверять мессенджеры у транзитных туристов

У иностранных туристов, которые следуют транзитом через международные аэропорты Китая, миграционные власти будут проверять такие мессенджеры как Wechat, What'sUp, Viber и другие, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение генконсульства России в Гуанчжоу.
Обновлено в 11:57
Происшествия

В Перми строительный кран упал на жилой дом

Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
Экономика

Критериям модернизации ТЭС по квоте кабмина соответствуют только 1,78 ГВт мощностей

Критериям для включения тепловых электростанций (ТЭС) в программу модернизации энергомощностей по правительственной квоте соответствуют только 1,783 ГВт мощностей из заявленных на рассмотрение комиссии 10,155 ГВт.
Обновлено в 09:23
Футбол

Евгеньев может покинуть «Динамо»

По информации "СЭ", защитник "Динамо" Роман Евгеньев в летнее трансферное окно может сменить клуб.
Обновлено в 10:12
Общество

В Екатеринбурге с могил лидеров ОПС «Уралмаш» исчезли памятники

Памятники лидерам организованного преступного сообщества Уралмаш Григорию Цыганову, Сергею Иванникову и Александру Хабарову исчезли с их могил на Северном кладбище Екатеринбурга.
Обновлено в 06:46
Экономика

Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России

Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено вчера в 09:34
Происшествия

В Финском заливе серфер попал под «Метеор»

Обновлено в 10:07
Здоровье

Чем может быть опасен чай с солодкой, поведали эксперты

Эксперты поведали, чем для здоровья может быть опасен чай с солодкой.
Обновлено в 08:21
Происшествия

В Карелии экс-директор музея получил 9 лет колонии за педофилию

Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Бардо полностью разделась для новой фотосессии

Поклонники разразились восторженными комментариями, отметив стройную фигуру актрисы. На снимке Бардо кокетливо прикрывает голое тело.
Обновлено в 04:50
Политика

Иностранным компаниям могут запретить быть операторами такси в России

Зарубежные компании, оказывающие услуги в сфере таксомоторных перевозок, не смогут работать в России, такие услуги будут оказывать только российские компании.
Обновлено в 03:00
Происшествия

В Москве полиция силой разогнала противников точечной застройки

Обновлено в 11:14
Происшествия

Четверо мужчин напали на врача скорой помощи в Чувашии

По данным полиции, нападение на работников бригады скорой медицинской помощи произошло 26 мая около 18:30 в Новочебоксарске.
Обновлено в 11:06
Наука

Охлаждающая древесина заменит кондиционеры

Обновлено 24 мая в 10:20
Здоровье

Кардиологи назвали семь смертельно опасных состояний для женщин

Обновлено вчера в 18:57
Технологии

Ноутбук с шестью опаснейшими вирусами продают за $1,2 млн

Ноутбук, зараженный шестью самыми опасными компьютерными вирусами в мире, продают с аукциона.
Обновлено в 02:23
Политика

Против Порошенко завели четвертое уголовное дело

В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело.
Обновлено в 09:42
Происшествия

В Киеве треснул стеклянный пол нового пешеходного моста

Кличко уточнил, что треснули две стеклянные панели пола, через которые можно наблюдать трассу внизу.
Обновлено вчера в 11:55
Гаджеты

Системные платы с чипсетом AMD X570 не поддерживают CPU и APU Ryzen первого поколения

Обновлено в 05:00
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Армия и оружие

В «Ростехе» оценили планы США закупить припасы для российского оружия

В «Ростехе» прокомментировали намерение Пентагона найти поставщика боеприпасов для российского вооружения, отметив, что этому мешают санкционные ограничения.
Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, почему ее первый брак распался

Обновлено в 08:08
Экономика

В России магазины могут обязать принимать бутылки

Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное