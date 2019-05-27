Почему курс биткоина обновил годовой максимумRT на русском 10:48

с чего всё началось

Как может измениться курс главной криптовалюты в ближайшее время — в материале RT. В понедельник, 27 мая, мировые криптовалюты значительно дорожают в ходе глобальных торгов. Так, менее чем за сутки цена биткоина выросла сразу на 10,6% и достигла максимальной отметки за год — $8,8 тыс.

Политика Минобороны предлагает ужесточить правила призыва Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.

Происшествия СК начал проверку в связи с нападением на журналистов в Ставрополе Доследственную проверку в связи с нападением вооруженного ножом мужчины на редакцию ставропольской газеты «Родина» начало СУ СКР по краю, сообщила пресс-служба ведомства 27 мая.

Политика Лавров: Москва и Минск углубляют координацию в сфере внешней политики Министр напомнил о послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он заявил, в частности, что в Москве считают "правильным активно углублять взаимодействие в рамках Союзного государства России и Белоруссии, включая более тесную координацию во внешнеполитической сфере".

Происшествия Внук вологодского депутата угрожает одноклассникам и бьет учительницу Ученик второго класса школы №3 Вологды угрожает одноклассникам, скрывает уроки и бьет учительницу.

Космос Опубликовано видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» В Сети появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М».

Происшествия Два теплохода столкнулись в Москве На причале Северного речного вокзала Москвы произошло столкновение двух прогулочных теплоходов, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Сын Марии Шукшиной готовится сыграть свадьбу с новой возлюбленной Напомним, что уже долгое время Макар находится в ссоре с бывшей возлюбленной Фрейей Зильбер, которая родила ему ребенка в прошлом году.

Политика Пункты выдачи российских паспортов жителям Донбасса нашли закрытыми Паспортные столы в Ростовской области, которые должны выдавать российские паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), не работают, сообщает «Новая газета».

Шоу-бизнес Сын Наташи Королевой закрутил роман с моделью из «Дома-2» 17-летний юноша встречается с 23-летней моделью Марией Слугиной из Саратова. Ее он показал в сториз своего инстаграма.

Происшествия В Париже задержали самолет «Аэрофлота» для спецдосмотра пассажиров Прилетевший в Париж из России самолет «Аэрофлота» окружили сотрудники правоохранительных органов, какое-то время пассажиров не выпускали, сообщил РБК муж одной из пассажирок.

Общество Сотовые операторы оказались не готовы к отмене роуминга в России Три региональных сотовых оператора — чеченский «Вайнах Телеком», татарский «Твои мобильные технологии» (принадлежит «Таттелеком») и крымский «СевМобайл» — оказались не готовы к отмене внутрироссийского роуминга и не уведомили абонентов об изменениях.

Происшествия В Североморске загорелся остов списанного эсминца «Гремящий» В трюмах списанного эсминца, который находится на утилизации в Североморске, загорелся мазут. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает РИА Новости.

Политика ОАК подала иск к украинскому концерну «Антонов» Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подала в суд на украинский государственный авиаконцерн «Антонов», следует из картотеки арбитражных дел.

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Политика Суд признал законным продление ареста украинских моряков Мосгорсуд отклонил жалобы адвокатов на продление до 24 и 26 июля сроков ареста украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.

Политика Иван Приходько: с Зеленским обстрелы Донбасса усилились 20 мая во время инаугурации Зеленский заявил, что первой его задачей на посту президента Украины станет прекращение огня на Донбассе.

Происшествия Третье стекло треснуло на открытом Кличко новом мосту В Киеве на новом мосту, открытом мэром столицы Виталием Кличко, начали заменять уже третье разбитое стекло, передает УНИАН.

Происшествия Майкл Калви попросит следствие разрешить ему участвовать в ПМЭФ Форум пройдет в Санкт-Петербурге на следующей неделе. Baring Vostok напомнил, что ежегодно принимает участие в работе ПМЭФ.

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Энергетика Нефть Brent установилась на $68 за баррель Нефть марки Brent установилась выше $68 за баррель, 27 мая передает агентство Reuters.

Религия Митрополит уподобил протесты в Екатеринбурге расстрелу царской семьи Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сравнил протесты против строительства храма в сквере у Драмтеатра с расстрелом царской семьи в 1918 году.

Финансы В США оценили планы Москвы по отказу от доллара Ранее план по отказу России от доллара предложил глава ВТБ Андрей Костин.

Транспорт Таксистам хотят запретить работать сверхурочно Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.