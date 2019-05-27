Экономика
Почему курс биткоина обновил годовой максимумRT на русском 10:48
Как может измениться курс главной криптовалюты в ближайшее время — в материале RT. В понедельник, 27 мая, мировые криптовалюты значительно дорожают в ходе глобальных торгов. Так, менее чем за сутки цена биткоина выросла сразу на 10,6% и достигла максимальной отметки за год — $8,8 тыс.
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Политика
Минобороны предлагает ужесточить правила призыва
Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.
Обновлено вчера в 21:51
Футбол
Игорь Денисов покинул ФК «Локомотив»
Обновлено в 12:05
Происшествия
СК начал проверку в связи с нападением на журналистов в Ставрополе
Доследственную проверку в связи с нападением вооруженного ножом мужчины на редакцию ставропольской газеты «Родина» начало СУ СКР по краю, сообщила пресс-служба ведомства 27 мая.
Обновлено в 10:51
Общество
От диеты к протестам: за что заблокировали ролик депутата Бондаренко
Известный своей «макаронной диетой» саратовский депутат-коммунист Николай Бондаренко опять оказался в центре небольшого скандальчика.
Обновлено в 10:45
Политика
Лавров: Москва и Минск углубляют координацию в сфере внешней политики
Министр напомнил о послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он заявил, в частности, что в Москве считают "правильным активно углублять взаимодействие в рамках Союзного государства России и Белоруссии, включая более тесную координацию во внешнеполитической сфере".
Обновлено в 10:34
Происшествия
В одесской колонии подняли бунт
Обновлено в 09:22
Происшествия
Внук вологодского депутата угрожает одноклассникам и бьет учительницу
Ученик второго класса школы №3 Вологды угрожает одноклассникам, скрывает уроки и бьет учительницу.
Обновлено в 11:08
Космос
Опубликовано видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»
В Сети появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М».
Обновлено в 10:53
Происшествия
Два теплохода столкнулись в Москве
На причале Северного речного вокзала Москвы произошло столкновение двух прогулочных теплоходов, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес
Сын Марии Шукшиной готовится сыграть свадьбу с новой возлюбленной
Напомним, что уже долгое время Макар находится в ссоре с бывшей возлюбленной Фрейей Зильбер, которая родила ему ребенка в прошлом году.
Обновлено в 07:54
Политика
Пункты выдачи российских паспортов жителям Донбасса нашли закрытыми
Паспортные столы в Ростовской области, которые должны выдавать российские паспорта жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), не работают, сообщает «Новая газета».
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой закрутил роман с моделью из «Дома-2»
17-летний юноша встречается с 23-летней моделью Марией Слугиной из Саратова. Ее он показал в сториз своего инстаграма.
Обновлено в 11:15
Происшествия
В Париже задержали самолет «Аэрофлота» для спецдосмотра пассажиров
Прилетевший в Париж из России самолет «Аэрофлота» окружили сотрудники правоохранительных органов, какое-то время пассажиров не выпускали, сообщил РБК муж одной из пассажирок.
Обновлено в 09:54
Общество
Сотовые операторы оказались не готовы к отмене роуминга в России
Три региональных сотовых оператора — чеченский «Вайнах Телеком», татарский «Твои мобильные технологии» (принадлежит «Таттелеком») и крымский «СевМобайл» — оказались не готовы к отмене внутрироссийского роуминга и не уведомили абонентов об изменениях.
Обновлено в 11:58
Происшествия
В Североморске загорелся остов списанного эсминца «Гремящий»
В трюмах списанного эсминца, который находится на утилизации в Североморске, загорелся мазут. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 12:25
Политика
ОАК подала иск к украинскому концерну «Антонов»
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подала в суд на украинский государственный авиаконцерн «Антонов», следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 10:36
Политика
Ярош пригрозил новому президенту Украины Зеленскому
Депутат Верховной Рады и лидер "Украинской добровольческой армии" (УДА), сформированной на основе запрещенного в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский "может потерять жизнь, если предаст свою страну и погибших на Донбассе".
Обновлено в 12:16
Политика
Суд признал законным продление ареста украинских моряков
Мосгорсуд отклонил жалобы адвокатов на продление до 24 и 26 июля сроков ареста украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 10:08
Политика
Иван Приходько: с Зеленским обстрелы Донбасса усилились
20 мая во время инаугурации Зеленский заявил, что первой его задачей на посту президента Украины станет прекращение огня на Донбассе.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Третье стекло треснуло на открытом Кличко новом мосту
В Киеве на новом мосту, открытом мэром столицы Виталием Кличко, начали заменять уже третье разбитое стекло, передает УНИАН.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Майкл Калви попросит следствие разрешить ему участвовать в ПМЭФ
Форум пройдет в Санкт-Петербурге на следующей неделе. Baring Vostok напомнил, что ежегодно принимает участие в работе ПМЭФ.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
«Ростех» назвал условие поставок боеприпасов в США
"Ростех" будет поставлять Соединенным Штатам боеприпасы, если американская сторона снимет мешающие этому ограничения.
Обновлено в 12:04
Энергетика
Нефть Brent установилась на $68 за баррель
Нефть марки Brent установилась выше $68 за баррель, 27 мая передает агентство Reuters.
Обновлено в 11:00
Религия
Митрополит уподобил протесты в Екатеринбурге расстрелу царской семьи
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сравнил протесты против строительства храма в сквере у Драмтеатра с расстрелом царской семьи в 1918 году.
Обновлено в 03:30
Финансы
В США оценили планы Москвы по отказу от доллара
Ранее план по отказу России от доллара предложил глава ВТБ Андрей Костин.
Обновлено в 06:52
Транспорт
Таксистам хотят запретить работать сверхурочно
Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.
Обновлено в 01:53
Экономика
Акции «Россетей» упали на новостях о дивидендах
После рекомендации совета директоров «Россетей» по выплатам дивидендов акции компании упали в цене на 6% (к 18:12), следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 12:32